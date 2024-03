¿Cuándo termina la epidemia del dengue? Afirman que la cúspide de la curva todavía no llegó y piden reforzar los cuidados

Mientras el país atraviesa un brote histórico de dengue, el infectólogo Hugo Pizzi aseguró que se trata de "una enfermedad muy dinámica y traicionera", al mismo tiempo que brindó una serie de recomendaciones para cuidarse de la picadura del mosquito Aedes aegypti, tipo transmisor de la infección.

En ese sentido, el médico sostuvo que hay algunas actitudes de las personas que "son parecidas a las que tuvieron con el covid que rozan la locura" y se mostró en sintonía con los dichos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que alertó que los países del cono sur de América podrían estar en la antesala de su peor temporada de brotes de esta enfermedad.

"Todavía no llegó la cúspide de la cumbre de la enfermedad", manifestó Pizzi en diálogo con la periodista Débora Plager para Radio Rivadavia, mientras que destacó que en abril habrá una "retahíla del virus", en referencia a la posibilidad de un nuevo pico.

Dengue: síntomas y cuidados a tener en cuenta

"Al segundo o tercer día se va la fiebre y la alegría es un signo que te lleva a un lugar muy desagradable porque se puede ir la fiebre pero aparecen otros síntomas", expresó el infectólogo, que pidió estar "muy atentos" a los mismos.

Y comentó: "Si tengo una fiebre abrupta, dolores de articulaciones que no recuerdo haber tenido, tengo que hacer reposo y mantener una hidratación absolutamente buena para que eso no me derive en cuadros hemorrágicos".

El infectólogo Hugo Pizzi.

Dentro de lo que se considera como “dengue grave”, hay diferentes modalidades en los afectados. Se puede presentar con hemorragias graves, con shock por dengue, o también por daño grave de órganos, con problemas como miocarditis, encefalitis o hepatitis.

Algunos de los síntomas de los que el especialista explicó que también hay que tener en cuenta son: sangrado de las encías y prestar atención al color de la orina.

Por otro lado, dijo que con "tomar paracetamol de 500 gramos alcanza" ya que el hígado es "muy sensible" y que los paños de agua fría ayudan para bajar la fiebre.

Al referirse a la prevención, Pizzi mencionó que las cosas que hay para hacer se tienen que hacer en las casas como descacharrar, tapar las cunas de los bebés y remarcó: "hay actitudes de las personas que son parecidas a las que se tuvieron" durante la pandemia de Covid, y opinó que "rozan la locura".

"La gente no tiene que ser indiferente, tienen que tener el patio limpio, la cuna protegida, hay que tener criterio", precisó.

Vacuna contra el dengue

Al ser consultado sobre la vacuna contra el dengue, el infectólogo dijo que "es un aporte más y que los que ya padecieron la enfermedad están más frágiles".

"Si a los que ya tuvieron dengue los vacuno, por cinco años los tengo protegidos. La vacuna a los 14 o 15 días de la primera dosis empieza a reconocer y empieza de a poco a elaborar anticuerpos", añadió.

Casos registrados

"Probablemente esta será la peor temporada de dengue que tendremos en la región", sostuvo este jueves Jarbas Barbosa, director de la Organización Panamericana de la Salud, en una rueda de prensa.

"Esta es la razón por la que tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para tomar más acciones, controlar los vectores de contagio y capacitar a trabajadores de la salud a fin de que detecten los síntomas más severos", aclaró al hacer foco en países como Brasil, Argentina y Paraguay.

Actualmente, el Boletín Epidemiológico Nacional del Ministerio de Salud de la Nación indicó un récord de infecciones sintomáticas y muertes en relación al dengue: 106 víctimas fatales y más de 151 mil casos confirmados.

Brasil sigue liderando el número de contagios en América con casi 3 millones de casos y más de 750 muertes, acorde a los datos de la OPS.

