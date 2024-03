Presentaron un proyecto de ley para que la vacuna contra el dengue sea gratuita: qué dice el ministro de Salud

Los diputados Mónica Fein y Esteban Paulón presentaron un proyecto de ley para que se garantice el acceso a la vacuna contra el dengue. En un contexto de récord de casos, se registraron más de 100 mil, el ministro de Salud, Mario Russo, señaló que “no estaría indicada como vacuna de calendario, pero no decidimos aún que no la incluiremos en áreas con alta circulación”.

Los integrantes del Partido Socialista de Santa Fe presentaron su iniciativa “ante la escalada de casos de dengue y la falta de políticas de prevención”, según posteó Paulón a través de su cuenta personal en X. La medida propone también que el Gobierno facilite el acceso a los repelentes y promueva campañas de concientización.

Además de los legisladores del PS, la diputada de la UCR, Carla Carrizo presentó otro proyecto para citar al ministro de Salud, Mario Russo, y que informe a los integrantes de la Cámara de Diputados sobre las medidas que se adoptaron para combatir la epidemia.“Falló la prevención, es necesario evitar la saturación”, indicó la legisladora en su cuenta de X.

La palabra del ministro de Salud sobre el dengue

Luego de no tener presencia en los medios, el ministro de Salud, Mario Russo, le concedió una entrevista a La Nación donde detalló su trabajo y el de su equipo con relación al dengue y las vacunas. “En los próximos meses vamos a definir si se implementará la vacunación la próxima temporada”, sostuvo, aunque señaló que la vacuna fue aprobada el año pasado por la Anmat y que “no fue incluida en el calendario ni se usó en 2023″.

“De todos modos, como ministerio nacional, hay que ser serios en las recomendaciones de uso y debemos basarnos en evidencia. Los trabajos publicados por el laboratorio (por Takeda) son de una población de entre cuatro y 16 años, con protocolos pequeños de uso en mayores de esa edad y, por lo que los infectólogos llaman puente epidemiológico, se interpretaría que la vacuna puede ser útil hasta los 60 años”, explicó a La Nación.

Pico histórico de dengue: se registran más de tres muertes por día y hay guardias colapsadas



“Hay que dar una discusión más técnica sobre cuándo está protegida una persona porque, a veces, se confunde la inmunización con primera dosis. Hoy, está demostrado que la protección ocurre con la segunda dosis, que se aplica con un intervalo de tres meses de la primera”, explicó.

Para tomar una postura al respecto seguirán de cerca la prueba que está llevando adelante Brasil bajo un protocolo de investigación en una cohorte de menores de edad. Además, se analizará lo que ocurre en Salta y Misiones. “No estaría indicada como vacuna de calendario, pero no decidimos aún que no la incluiremos en áreas con alta circulación del virus. Tenemos que ser responsables en la decisión que tomemos, con evidencia, y para eso hay que esperar unos pocos meses más”, manifestó Russo.

“En un contexto como el actual no tiene efectividad para mitigar el brote y aún estamos sin certeza científica del o los subgrupos a vacunar. En los próximos tres o cuatro meses lo definiremos y, para la primavera, se podría avanzar en las regiones que las sociedades científicas, la Conain, la OPS y el Ministerio de Salud determinen como prioritarias para vacunar”, concluyó.