Ante el brote de dengue que atraviesa el país, donde se registraron 151.310 casos, según el Boletín Epidemiológico en lo que va de la temporada 2023/2024, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, señaló que “este año en particular hubo un cambio epidemiológico”. Frente a este panorama, el funcionario dio detalles de la situación sanitaria actual de la Ciudad en referencia al comportamiento del Aedes Aegypti -mosquito vector- y sobre la efectividad y aplicación de la vacuna.

“Estamos en el año con el brote epidémico de dengue más alto que hemos registrado. Esto es una realidad de toda la Argentina y de todo Sudamérica”, apuntó el ministro de Salud porteño esta mañana en diálogo con Futurock.

Quirós explicó que a través de un sistema de registro llamado ovitrampas, que están ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires cada 200 metros, pueden medir por donde está circulando el Aedes Aegypti. “Históricamente, lo que observamos es que el mosquito comienza a circular en el mes de marzo y principios de abril y el virus típicamente venía después de las fiestas, cuando quienes viajaban a los países limítrofes regresaban con el virus en la sangre y los mosquitos que ya estaban en la Ciudad empezaban a contagiarse y así, a contagiar”, detalló.

“Este año hubo un cambio de patente epidemiológica en el país porque las provincias del norte empezaron a tener cuadros clínicos todo el año, es decir, se volvieron endémicos -antes eran epidémicos-, por lo tanto, lo que pasó en la Ciudad es que a partir de noviembre y diciembre ya había casos porque hay mucha más comunicación de gente que va y viene de esas provincias que de los países limítrofes. Este es el primer año que tuvimos este cambio”, explicó.

“En CABA todos los veranos hay dengue, pero típicamente había brotes cada 3/4 años, este año en particular hubo un cambio epidemiológico y no sabemos cómo se comportará en el futuro", sostuvo Quirós, mientras que aclaró que "por el cambio climático el dengue va a ser cada vez más consistente en la región y va a llegar más al sur de Argentina".

El ministro de Salud porteño explicó que la vacuna contra el dengue “lleva un año usándose y que está aprobada por la ANMAT pero aún hay discusiones técnicas sobre en qué lugares, en que momentos y a que grupos etarios debe aplicarse"



"El consenso entre los expertos es que la vacuna se debe focalizar en lugares endémicos de alta circulación, no en el centro argentino donde el brote ocurre de dos a tres meses y luego corta el periodo; y, por otro lado, se debe segmentar en personas que más se enferman de dengue, como son los más jóvenes, de 10 a 30 años. Ninguna de estas dos condiciones se da en la Ciudad de Buenos Aires", aclaró Quirós.

Además, el funcionario aclaró diferencias significativas en cuanto a cuál es el reservorio del virus: "En los lugares abiertos no suele estar el Aedes Aegypti y no es un mosquito que suele picar de noche, el atardecer suele ser su horario. Sobre todo aclarar que no es un mosquito que suela zumbar en los oídos ni estar en los techos, suele estar debajo de los muebles por eso cuando estás cenando es probable que te pique el tobillo”, dijo a modo de ejemplo.

"Para prevenir que te pique es necesario estar protegido y ponerse repelente en las zonas que no están a simple vista especialmente, ya que no es fácil detectarlo y si lo ves, es muy pequeñito, es decir, es más chico que el mosquito grande que se te para en la pared", especificó Quirós.

