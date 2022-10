El dirigente gremial, Omar Plaini, analizó la salida de Claudio Moroni como ministro de Trabajo y destacó que "cuando hay contradicciones en nuestra propia fuerza, no le podemos pedir a un funcionario que tenga una claridad por encima del resto". También enfatizó que "al no poder frenar la inflación, lo demás no se resuelve" y que "Marcelo Bellotti quizás sea la solución que busca el Gobierno, si es que está buscando oxígeno". A su vez, reveló cómo serán los actos por el 17 de octubre, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Hay un símbolo de paz de la CGT para que los actos del 17 de octubre terminen siendo de unión? ¿Vamos a una separación dentro del sindicalismo?

Unidad tenemos y eso siempre es superior al conflicto. Pero al no haber unidad de concepción, hay tres secretarios generales. Lo ideal sería que hubiese uno solo, por la historia nuestra y por la metodología de funcionamiento que tenemos. Eso lo vamos superando, pero es cierto que no vamos a tener un solo acto el 17 de octubre, con lo que significa esa fecha para los que venimos del peronismo.

Cabe aplicar una máxima de Néstor Kirchner, que decía que tenían que florecer mil flores. Si es así, que florezcan mil actos. El peronismo está a lo largo y ancho del país pero, en un momento complejo como este, lo ideal hubiese sido realizar un solo acto, cuando se cumplan 50 años del regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina. Así que no sería extraño que se termine realizando un solo encuentro el 17 de noviembre.

17 de octubre: Moyano, las CTA y organizaciones sociales preparan una marcha

¿Eso sería un reemplazo del 17 de octubre?

No digo que lo reemplaza porque cada fecha tiene su simbología y todos los peronistas somos partidarios de eso. Vamos a seguir trabajando también para salir de la situación que más nos preocupa, que es la inflación que no para, y es muy difícil de abordar.

He leído sus notas con los principales economistas de Brasil, de la última etapa, y ahí mismo encontramos las diferencias. Lo que hay que hacer es fortalecer las ideas de cada sector y realizar un debate democrático para encontrar las respuestas.

Los problemas económicos por el aumento de los precios

Ante cierto nivel de inflación, ¿las paritarias dejan de ser una herramienta para defender el salario? ¿La única opción es un plan anti inflacionario?

Sí, también con un programa redistributivo. En definitiva, siempre terminamos corriendo de atrás. Si lo planteo en términos de capitalismo puro, diría que el salario pierde siempre porque uno corre de atrás en la negociación. Una inflación de esta magnitud no es buena para nada. Siempre pierde la gente que trabaja porque gana el descontrol con los precios.

Entre el 70 y el 80 por ciento de los salarios van para la compra de alimentos y otras cuestiones centrales. Si no resolvemos la cuestión de fondo, esto va a seguir, más allá de los cambios de nombres. También está presente la discusión por la presión tributaria, como pasa con el IVA y el tema de Ganancias. Si no hay una reforma muy profunda en Argentina, de nada sirve jactarse por la paritarias, si vamos a estar siempre corriendo detrás.

Las internas del sindicalismo

Tuvimos como entrevistado a Hugo Yasky, quien dijo que entiende la bronca de Pablo Moyano. Considerando la cercanía que tiene usted con él, ¿cuál es su expectativa sobre el funcionamiento dentro de la mesa chica de la CGT?

Pablo Moyano es el emergente de una generación de renovación en el movimiento sindical argentino para ocupar los cargos de mayor relevancia. Conociendo a la familia Moyano desde hace muchos años, Pablo es el que mejor expresa a los trabajadores porque tiene el mismo lenguaje que ellos, es profundo y directo. Hay una valoración suya que es muy justificable. Además, es un hombre profundamente sindicalista.

Pablo Moyano

Los cambios en el Ministerio de Trabajo

¿Cuál es su balance de la gestión de Claudio Moroni? ¿Quién debería ser el reemplazante?

La gestión de Moroni hay que ponerla en el contexto del Gobierno. Cuando hay contradicciones en nuestra propia fuerza, no le podemos pedir a un funcionario que tenga una claridad por encima del resto. Entra en la misma confusión. Además de las cuestiones de salud, el conflicto por los neumáticos fue tan extenso que terminó rebalsando el vaso.

Si logramos que su reemplazo sea alguien de las entrañas del propio movimiento sindical, será lo mejor. Nos está pasando en la Provincia con Walter Correa, que viene del sindicalismo, y eso puede ayudar en un momento de tanto conflicto. Porque al no poder frenar la inflación, lo demás no se resuelve.

De los 21 ministros que Alberto Fernández tenía en 2019, sólo quedan 6 en el Gabinete

¿Quién le parece que podría ser?

Hay compañeros sindicales con experiencia, pero no me animo a dar nombres porque no sería bueno. Eso le corresponde al Presidente.

La información que tenemos es que Carlos Tomada quiere quedarse en México y el candidato sería Marcelo Bellotti. ¿Cuál es su visión?

En el caso de Tomada, quiero reconocer que hizo una gran gestión. Fue el único que estuvo con Néstor y Cristina Kirchner. Es un hombre al que le gusta planificar y no sería justo que asumiese ahora. Marcelo Bellotti quizás sea la solución que busca el Gobierno, si es que está buscando oxígeno. Es un hombre muy formado.

JL PAR