Pablo Alabarces: "La palabra que viene no solo es futuro, sino transversalidad"

Pablo Alabarces resaltó la masividad de la marcha educativa y afirmó que el Gobierno especulaba con poder decir que fue "una marcha política", pero no pudo porque los protagonistas fueron los estudiantes, docentes y jóvenes. “Me alegra que la sociedad civil haya respondido de manera rápida, incluso superando a sus dirigencias políticas”, afirmó el sociólogo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1)

Pablo Alabarces es escritor, sociólogo y licenciado en Letras. Trabajó como coordinador del grupo de trabajo Deporte y Sociedad del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y estuvo a cargo de la Secretaría de Investigación de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, donde dirigió su doctorado. Sus investigaciones incluyen estudios sobre la música popular, las culturas juveniles y futbolísticas.

¿Lo que sucedió el lunes fue más una respuesta estética que ideológica?

Realmente fue muy fuerte lo que sucedió, tenía expectativas altas, pero fue más de lo esperado. Las reacciones de la última semana del Gobierno, incluído ese comunicado vergonzoso en el cual se decía que se había alcanzado un acuerdo con los rectores a pesar de no haberse reunido, algo que habla de lo que entiende el Gobierno por acuerdo, me hicieron pensar que tenían la información de que la marcha iba a ser masiva.

¿Hay algo de la frescura de la juventud que pueda convertirse en un campo político?

Es posible. Yo vivo en Flores y tomé la Línea A del subte para ir a la marcha y, justo detrás mío, subió al subte un grupo de adolescentes con su típico barullo y sus carteles. Comenzaron a sacarse selfies y les pedí una foto porque me enterneció mucho la situación. Esperaba una marcha de docentes y estudiantes, pero estos chicos eran estudiantes secundarios.

Algo similar me pasó con la primera votación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo durante el gobierno de Mauricio Macri. Recuerdo haber atravesado las columnas del Congreso, y cuando vi a las chicas que se movilizaron pensé "pueden perder hoy, pero ganan mañana".

La expectativa del Gobierno era poder decir que era una marcha política y esperaban que lo visible sean los dirigentes de la CGT del PJ, de la UCR, etc. Pero lo visible no fue eso, fueron los estudiantes, los docentes y los jóvenes. La oposición se está manifestando de manera muy masiva en la calle frente a las arbitrariedades del Gobierno. Pasó el 8 de marzo, el 24 de marzo y ahora el 23 de abril. Es una seguidilla muy fuerte.

Me da la sensación que los paros de la CGT o las manifestaciones de las organizaciones sociales no están produciendo este efecto de novedad y de esperanza que se produjo el martes. La palabra "futuro" fue la que protagonizó el evento. Hay algo en la estética que me recuerda a los apoyos a Alfonsín cuando se puso en jaque a la democracia.

Mis amigos trotskistas se enojarían si niego el sentido de la movilización de las organizaciones sociales que además tienen 30 años de historia y tienen que ver con la primera gran reconversión del menemismo. Es real que ahora no generan la misma simpatía y adhesión, y también es verdad que hay una particularidad en la transversalidad que ocurrió tanto en el 8 de marzo, como en el 24 de marzo y también en el 23 de abril. Son convocatorias muy transversales de clase, de género y hasta de etnia, considerando que uno de los ataques del Gobierno es afirmar que hay que cobrar aranceles a los migrantes latinoamericanos, algo que no se sostiene porque los migrantes trabajan, consumen y tributan y, por lo tanto, tienen los mismos derechos que los argentinos.

La movilización es transversal y creo que por ahí pasa la única posibilidad de futuro que tiene el país, incluso con la transversalidad de los espacios políticos y el consenso amplio que se pueda producir respecto al proyecto de país más democrático, justo y solidario.

Alejandro Gomel: Sorprende la velocidad de las manifestaciones, teniendo en cuenta que van apenas 4 meses de gobierno.

Pero este Gobierno se tomó 4 horas para sacar el DNU, una de las medidas más autoritarias que he visto en la historia democrática Argentina. Esto va a los piques, agarrense porque tiene mucha velocidad. Creo que el despliegue autoritario del Gobierno fue tan veloz y tan duro, por lo que me alegra que la sociedad civil haya respondido de manera rápida, incluso superando a sus dirigencias políticas. Axel Kicillof y Sergio Massa fieron a la marcha, pero los parlamentarios de Unión por la Patria no dan pie con bola respecto a qué es lo que tienen que hacer con el DNU.

Ni hablar del papelón que hizo Rodrigo De Loredo que dijo apoyar la marcha y al día siguiente no dio quórum al tratamiento del refuerzo presupuestario. La movilización del otro día demuestra más inteligencia colectiva que la de los dirigentes políticos. El presidente puso al 25 de mayo como fecha tope para que todo el mundo se ponga de acuerdo con él, eso no va a ocurrir y habrá que ver cuál es la respuesta del Gobierno a eso y la posterior respuesta de la sociedad.

El PJ todavía no termina de recuperarse de la derrota electoral, hicieron un Congreso donde no pasó nada, no terminaron de encontrar la dirigencia, pero parece que los acontecimientos los pasan por arriba.

Estoy de acuerdo, no saben qué hacer. Se están mirando entre ellos preguntándose quién tuvo la culpa y quién pone la cara.

¿Ves un fenómeno de género en donde los varones votaron en su mayoría a Milei y las mujeres pueden ser mayores actores de la resistencia?

No tengo datos para afirmarlo, creo que es una buena conjetura, pero no me animaría a afirmarlo. Hay algunos indicios como que hay mayor consistencia en la movilización de las mujeres y hay un dato sociodemográfico respecto a una mayor fuerza del voto masculino por Milei. Yo marché con la delegación oficial de la facultad de Ciencias Sociales, me invitaron a estar en la cabeza de la marcha y en un momento me dí cuenta que era el único hombre sosteniendo esa bandera.

También es cierto que las representantes de la FUBA en Córdoba, Rosario, La Plata, Buenos Aires, etc, son mujeres. Hay algo muy interesante para analizar tanto en el género, como en la generación

Sí y es algo que me pone contento. Estoy por cumplir 49 años de docente y siempre tuve más estudiantes mujeres que hombres.

