Pablo Blanco, dirigente político radical, se metió en la interna opositora y aseguró que "no es cierto lo que Mauricio Macri dice sobre las jubilaciones en Tierra del Fuego". También alertó sobre las tensiones de Juntos por el Cambio. “Hay que hacer todos los esfuerzos para ponernos de acuerdo”, remarcó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Nuria Am (NA): Esta posibilidad que abre Tierra del Fuego, ¿es para todos los trabajadores de la administración pública?

Desde ya, le anticipo que no estoy a favor de la reforma que se hizo. Igualmente, quisiera hacer una aclaración, no es cierto que los empleados se pueden jubilar con 20 años de aportes. Cuando se habla de eso, se refiere a que son 20 años de aportes a la Caja provincial, pero deben tener 30 años de aportes al sistema previsional.

También hay que tener en cuenta que el aporte es mayor, llegando en algunos casos al 18%, mientras que en otras partes del país es del 11%.

NA: Pero usted afirma que no está a favor de la reforma.

Porque la Caja está en emergencia. En el 2016 se tomaron una serie de medidas para cambiar las “reglas del juego” de cómo se jubilaba la gente. Antes también se jubilaban a los 55 años, luego se los llevó a los 60, y ahora se volvió atrás en ese sentido. La Caja de Jubilación es deficitaria en varios miles de millones de pesos. No creo que sea el momento de llevar adelante esta reforma.

NA: ¿Está de acuerdo con las declaraciones que hizo Mauricio Macri?

Estoy de acuerdo con que no es el momento para la reforma, pero no es cierto lo que Mauricio Macri dice sobre las jubilaciones en Tierra del Fuego. Es falso que la gente se jubila con 20 años de aportes. Todo indicaría que los sistemas previsionales van aumentando la edad, no disminuyendo. No estoy de acuerdo con que la edad jubilatoria haya vuelto a los 55 años de edad, independientemente de los aportes diferenciales.

Son los legisladores provinciales y el gobierno provincial quienes deben explicar por qué se aprobó esta ley, sus alcances e implicancias.

Las internas de la oposición en Tierra del Fuego

NA: ¿Cómo está Juntos por el Cambio en la provincia?

Tenemos nuestras discusiones internas. Lamentablemente, muchas veces trascienden a los medios, y eso hace daño. Pero hay que seguir aunando esfuerzos y acordar en temas centrales. En todo el país hay discusiones. Somos, como mínimo, cuatro partidos distintos, y cada uno tiene su manera de pensar. Lo importante es encontrar un común denominador.

NA: ¿Cree que van a llegar juntos a las próximas elecciones?

Por supuesto que sí. No me cabe ninguna duda que la situación del país nos va a obligar a que, más allá de las diferencias, limemos las asperezas y sigamos juntos para cambiar la realidad de este país.

NA: ¿No hay posibilidades de romper el espacio?

No debe haber ninguna posibilidad de romper eso. Hay que hacer todos los esfuerzos para ponernos de acuerdo. Que nadie crea que es dueño de la verdad absoluta dentro de Juntos por el Cambio.

Las acusaciones de la líder de la Coalición Cívica ARI

Alejandro Gomel (AG): Sobre las exenciones impositivas a la provincia de Tierra del Fuego, ¿es como dice Elisa Carrió, que dos o tres “vivos” aprovechan estas diferencias impositivas para hacer negocios?

Se habla desde el desconocimiento, se confunde la Ley de Promoción Económica con el sub-régimen industrial, que son más de 20 fábricas dedicadas a la electrónica y otros rubros. La ley abarca también empresas del plástico, textiles, de producción hidrocarburífera y gasífera.

Es una visión porteña. Se hacen cifras y castillos en el aire de lo que el Estado deja de recaudar, sin tener en cuenta que, si no hubiera régimen de promoción en Tierra del fuego, no solo no estarían recaudando nada, sino que le estarían teniendo que pagar a la gente subsidios porque no habría trabajo.

La ley 19640 y la Ley de Promoción no beneficia a dos o tres "vivos", sino a toda la población. De trece mil habitantes, con más del 80% de extranjeros, pasamos a ser una provincia de 250 mil habitantes, donde más del 90% son argentinos.

