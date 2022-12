Pablo Torello, diputado del PRO, catalogó como "vergonzosa" la gestión del Presidente y exigió respeto ante el fallo de la Corte por la Causa Vialidad. A su vez, reconoció en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) que "la culpa la tenemos los políticos, los empresarios y la clase dirigente de este país".

¿Por qué decís que Alberto Fernández baila al compás de la música de Cristina Kirchner?

Ya nos tiene acostumbrados. Lamentablemente el Presidente que eligió Cristina ha sido un absoluto fracaso. Y cuando tuvo la oportunidad para dialogar, sólo chocó y profundizó la grieta. Nunca hizo lo que tenía que hacer. Siempre estuvo a disposición de lo que quiso Cristina Kirchner.

Lo de la cadena nacional de ayer fue una intromisión, un apriete y una vergüenza absoluta. Siempre fue un operador judicial. Después de todas las pruebas va a haber una condena por enriquecimiento, ella misma lo reconoce.

¿Usted asocia que esto se difundió porque iba a haber un fallo a Cristina Kirchner?

Está todo en la misma línea. Hay una serie de indicios que tendrán que pagar, y soy de los que piensan que el que hace las cosas mal tiene que tener consecuencias.

Hay que hacer las cosas simples, aunque haya intereses siempre de un lado y del otro. Es un vergüenza lo del gobierno de Alberto Fernández, que opera descaradamente desde un poder a favor de otro poder o de una persona.

¿O sea que está esa autocritica del viaje, aunque sea Bariloche, y después en auto al Lago Escondido?

Absolutamente. Uno tiene que ser cuidadoso de todo. Esto lo va a dirimir la Justicia. La vara tiene que ser la misma para todos, como principio. Por eso, cuando me preguntan del fallo de hoy, me guste o no me guste lo tengo que respetar. Porque, de lo contrario, no podemos vivir en democracia.

No sé si reflexionó que el veredicto se va a producir cuando Cristina Kirchner sea presidenta en ejercicio, porque Alberto Fernández está viajando a Uruguay por el Mercosur.

Sí, es un detalle raro, parece a propósito. Tenemos que empezar desde cero en Argentina. No podemos no hablar claro y seguir con eufemismos, porque el 2023 es la última oportunidad para la Argentina.

Nosotros cuando fuimos gobierno cometimos errores y no los negamos, sino que aprendimos. Estamos llenos de planes, de gente que trabaja o que no tiene la posibilidad. No quiero estigmatizar ni los culpabilizo. La culpa la tenemos los políticos, los empresarios y la clase dirigente de este país. No estamos viendo el bien común.

Por eso creo que el fallo de hoy tiene que ser respetado por todo el mundo. No puede salir un sindicalista de ATE diciendo que van a parar el Estado si condenan a Cristina.

AO JL