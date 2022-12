El escándalo por la filtración de los supuestos chats entre funcionarios judiciales, políticos y empresarios de medios, que pergeñan cómo ocultar un viaje de varios de ellos al sur argentino, tiene como escenario a la ciudad de Bariloche. En esa ciudad está el aeropuerto en el que aterrizaron el 13 de octubre pasado jueces, un fiscal, un funcionario y empresarios, y es donde quedó radicada la denuncia para que se investigue la posible comisión de un delito. Las actuaciones quedaron en manos de la fiscal federal interina María Cándida Etchepare, quien habría recibido indicaciones por parte del fiscal general de CABA, Juan Bautista Mahíques.

Así surge de la filtración de los supuestos Telegram entre los funcionarios judiciales, el ministro de Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro y los directivos del Grupo Clarín correspondientes octubre y noviembre pasado, ya en el segundo grupo de chat llamado "Donato contraataca".

Etchepare está de manera interina al frente de la Fiscalía Federal de Bariloche. Así lo dispuso el 17 de marzo pasado el procurador Eduardo Casal cuando extendió su permanencia por medio de la resolución 51/22. En agosto de 2020, según publicó el portal Rio Negro, participó de un Zoom con otros colegas en los que se debatieron ideas en torno a la reforma judicial: el que encabezó el cónclave fue el senador oficialista Oscar Parrilli.

Además, Etchepare fue quien el 28 de septiembre pasado pidió el desalojo de siete predios en Villa Mascardi ocupados entonces por integrantes de una comunidad mapuche autodenominados Lof Lafken Winkul Mapu. Además, ha sido promocionada por los medios oficiales de la provincia como parte de investigaciones que terminaron con la desarticulación de cargamentos de droga.

Tras la filtración de los presuntos chats, PERFIL se contactó con la fiscal Etchepare pero no obtuvo respuesta al momento de publicación de esta nota. De todos modos, las dudas son muchas: ¿Existió la conversación entre Mahíques y la fiscal Etchepare?; En ese caso, ¿bajo qué calidad un fiscal general del distrito Ciudad de Buenos Aires habla con una fiscal federal interina de Bariloche y ésta supuestamente le ofrece remitir la causa a Comodoro Py?

La denuncia inicial y el intercambio entre los funcionarios

El 24 de octubre pasado ingresó a la Fiscalía de Etchepare la denuncia del abogado y ex funcionario judicial Marcelo Hertzriken Velasco por presunta violación de deberes de funcionario público, admisión de dádivas y tráfico de influencias agravado hacia jueces y fiscales.

La causa en la que se debía investigar el vuelo al sur estaba en marcha y eso fue tema del presunto debate entre el fiscal Mahíques, el juez de la Cámara de Casación Carlos Mahíques, el juez en lo contencioso administrativo federal Pablo Cayssials, su colega de Comodoro Py Julián Ercolini, el ex SIDE Leonardo Bergot (Bergroth), el abogado de Clarín Pablo Casey (sobrino de Héctor Magnetto) y el director del Grupo Clarín Jorge Rendo.

El que introduciría el tema sería Mahíques, con un audio de 37 segundos enviado a las 17:45 en el que relataría una supuesta conversación que mantuvo con la fiscal Etchepare.

"La fiscal federal de Bariloche bien, buena predisposición. Ofreció mandar la causa a Py (NdR: los Juzgados federales de Retiro) o en su defecto pedir a la empresa las facturas del vuelo y eventualmente el hospedaje con los denunciados, sin Jorge (Rendo) y sin Pablo (Casey), y en base a eso cerrarla. Si todos están de acuerdo avanzo en alguna de estas opciones", se escucha en el audio.

El que respondería a los pocos minutos, según la filtración, sería su padre, Carlos Mahíques: "Si piensa cerrarla es por su manifiesta improcedencia. No sería entonces necesario pedir facturas por un viaje privado. Pero estoy a lo que decidan".

La charla se desvía algunos minutos en ironías hasta que retomaría Mahíques padre con un "Ok. Vamos por ahí si todos están de acuerdo", pero después se sumaría Casey (abogado de Clarín) con tres preguntas, a las 18:02: "Qué pasa si apelan? Dónde va? No es mejor que la mande a Py?". El que despejaría las dudas en los chats que se hicieron públicos este fin se semana sería el fiscal Mahíques: "Quien va a apelar. No hay querella".

Pero no termina ahí el intercambio. En el supuesto chat, Bergot volvería a aparecer al decir que "hablando en serio, si se actúa y se cierra rápido sería un golazo. Y proyectaría efectos que desinflaría la denuncia del Consejo (de la Magistratura)".

Lo ideal según Ercolini

Una hora más tarde, a las 19:25, el que aparecería en formato de audio aparece con el nombre del juez federal Julián Ercolini, con su postura acerca de cómo manejar la causa que está en manos de la fiscal de Bariloche.

"Para mi lo ideal sería que la mina pida -no que nos presentemos porque si no nos terminamos presentando como si fuéramos imputados y es una locura-. Que la mina le pida a Flyzar simplemente si existió ese vuelo, eventualmente lista de pasajeros y constancias, y que mande facturas, pero que no pida facturas, sino que pida constancias".

Y se escucha: "Lo mismo que pida a Lago Escondido. Con eso se descarta cualquier posibilidad de dádiva y después es todo un blef, se cierra y chau. Me parece que lo mejor es que lo cierre la mina de allá (NdR: la fiscal). El denunciante no tiene ninguna legitimidad para ser querellante, con lo cual no va a poder apelar. Después hay que hablar con la jueza de allá para que tenga presente la situación y chau, me parece que es lo mejor".

Por ese día se termina el tema, pero volvería el 31 de octubre a las 17:44, a instancias de quien sería el fiscal Mahíques. "Muchachos, acordamos que la fiscal pidiera la lista de pasajeros del vuelo a la psa, y con eso, el oficio a la empresa para pedir las facturas". Bergot y Ercolini responden con emoji de pulgar arriba.

"Hay que ver si la fiscal se anima"

La conversación sigue pero la fiscal de Bariloche vuelve a ser tema unos días después. Es que el 11 de noviembre, el juez Pablo Yadarola le preguntaría a Juan Mahíques si había margen para que Etchepare agregue en el pedido de sobreseimiento a la jueza que "llama fuertemente la atención que la información acerca de la existencia del viaje se origina en la filtración de un documento, cuya información debía permanecer bajo la exclusiva órbita de preservación y custodia del personal de seguridad aeroportuaria?". Al terminar, considera que "no nos conviene que allí se declare la nulidad".

El que contestaría es Ercolini: "Habría que ver si la fiscal se anima a hacerlo, quizás sienta que sobreactúa haciendo una denuncia o sugiriendo extracción de testimonios . Si fuera así, estaría bárbaro. Si no, que al menos deslice cómo parte de los fundamentos que fue irregular la filtración de la fuente que dio origen a la noticia y posterior denuncia y nada más".

Coincidirían ambos en que a instancias de la Justicia federal de Río Negro se logre el inicio de una causa en Buenos Aires para investigar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y al Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna).

La declaración del "huemul Nico"

"El miércoles declara el huemul más grandote. El Huemul Nico". El que escribiría la frase es Casey, el abogado de Clarín, el 21 de noviembre pasado. En el presunto chat, se refiere a quien sería el administrador de la estancia de Joe Lewis, Nicolás Van Ditman, llamado a declarar el 23 de noviembre a las 11.

De acuerdo al supuesto chat de Telegram filtrado en el sitio patagonianfacts.com, el tema volvería a hablarse el 23 de noviembre al mediodía. El encargado de las novedades sobre la declaración de "Nico" sería Casey, que les aseguraría que "todo salió muy bien".

El papel de la Fiscalía

En tanto, un día después de esa declaración, el 24 de noviembre, el denunciante Hertzriken insistió con una presentación para convertirse en querellante "toda vez que como ciudadano rionegrino me siento personalmente ofendido por los delitos que el grupo aludido presuntamente cometió".

El documento del MPF que habla de la declaración de "Nico".

De acuerdo a ese documento, la causa habría quedado radicada bajo el legajo "17.869 - Ercolini y otros s/incumplimiento de deberes de funcionario público y aceptación de dádivas".

El 25 de noviembre, la Fiscalía le respondió un "téngase presente" en un escrito que mostró a PERFIL donde aparece un párrafo que habla de la declaración de "Nico". "Agréguese la documentación presentada por Nicolás Van Ditmar y copia de su DNI, comprometidos acompañar al recibirle declaración testimonial".

"Si no me tiene por querellante apelaré a la Cámara Federal. Voy a presentarme de forma personal en la Fiscalía porque evidentemente está tomando decisiones. Mi temor era que se desprendiera de la causa y la mande a Comodoro Py", dijo el denunciante a PERFIL.

