Pablo Zurro: "El fallo de la Corte es totalmente arbitrario y discriminatorio"

El dirigente kirchnerista, Pablo Zurro, pidió "avanzar en la democratización de la Justicia" y enfatizó que "el fallo de la Corte es totalmente arbitrario y discriminatorio". A su vez, enfatizó que "Cristina Kirchner no es una piedra en el zapato, es un edificio" para los opositores y el sistema judicial, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Propusieron cambiar el nombre de la Plaza Italia de Pehuajó por Plaza Campeones del Mundo 2022. ¿Le trajo algún problema esto con la comunidad italiana?

La idea me pareció espectacular por lo que representó el logro y la movilización de cinco millones de personas. Pero más todavía por lo que representó esta Selección, me pareció un buen homenaje. Pero cuando uno comete un error o molesta a alguna gente, es bueno pedir disculpas, como hice con la comunidad italiana. Uno se puede equivocar.

Pero no hay que olvidarse también que nosotros tenemos un barrio llamado Maradona, por lo que significó. Y tenemos algunos buenos cambios hechos como antecedentes. Hay imágenes que nos representan mucho: por un lado, el Mundial de 1986. Por otra parte, el de Italia 1990. Y también el de Brasil 2014.

La polémica judicial por la coparticipación porteña

En las últimas horas tuvo declaraciones sobre el fallo de coparticipación de la Corte. ¿Cómo imagina avanzar con sus propuestas si no tiene mayorías suficientes en el Congreso?

Con respecto a la Ley de Medios, Alberto Fernández podría avanzar el próximo lunes, porque si bien la derogó Mauricio Macri, con otro decreto se solucionaría. En cuanto a la redistribución de la riqueza, sería con consenso. Porque va a llegar un momento en el que, los que no son tan gorilas, se van a dar cuenta que es un país inviable, porque cada vez hay más ricos ganando dinero, con mayor pobreza.

Félix Lonigro: "El Gobierno sale a decir que hay un Poder Judicial politizado, es un delirio"

También hay que avanzar en la democratización de la Justicia. Porque después de lo de Lago Escondido, que ya lo veníamos viendo, es asqueroso. Hay una mafia, representada por Héctor Magnetto, que después baja órdenes, como pasó con la Justicia, con Mauricio Macri y con Horacio Rodríguez Larreta, entre otros.

Se meten con la vicepresidenta porque Cristina Kirchner no es una piedra en el zapato, es un edificio. Entonces, ellos suponen que, sacándola de la cancha, les va a ser mucho más fácil. Se ve todos los días, las sociedades anónimas importantes no tributan en Pehuajó, sino en Capital Federal.

Andrés Gil Domínguez: "El Gobierno no va a incumplir el fallo, sino que va a recusar a la Corte"

El fallo de la Corte es totalmente arbitrario y discriminatorio. Nos hacen creer que sólo existen tres millones de argentinos, contra los que no tengo nada, pero pareciera que los demás no existimos.

Hace dos días, en La Nación+, se informó que Cristina tuvo una caída cuando estuvo en Ensenada y tuvo que ser atendida. ¿Esto fue así?

No, totalmente mentira. No vi ninguna caída de Cristina, al contrario, la vi muy bien. Los de La Nación+ son unos mentirosos, como los de Clarín. Estaba muy bien después de ese fallo injusto. Si usted lo pone a Luciani en cualquier país del mundo, no podría ser fiscal, dar vergüenza ajena. Se tiene que terminar esta Justicia. Con eso de meternos presos no asustan a ningún militante.

Cortar a la Corte

Respecto de la Justicia, ¿qué se puede hacer con este fallo?

Es impagable, no está en el presupuesto. La Corte no puede fallar algo que no se puede realizar ni debe involucrarse políticamente. Y Larreta no puede hacerse el llorón si tiene más dinero que todo el país. Es totalmente injusto el sistema.

