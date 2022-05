Pacho O'Donnell: "French y Beruti hoy serían piqueteros"

El político y escritor, Mario "Pacho" O'Donnell, dialogó con Jorge Fontevecchia para "Modo Fontevecchia", por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y analizó los principales acontecimientos del 25 de mayo de 1810, al cumplirse un nuevo aniversario patrio. Además, resaltó que "French y Beruti hoy serían piqueteros", y marcó su preocupación por las internas del Frente de Todos.

¿Qué relación encontrás entre este 25 de mayo y el de 1810?

Algo importante de nuestros antepasados fue la idea de lo que había que hacer, con un adversario bien definido. Tenían estrategia en lo que había que hacer. Pero las circunstancias eran bastante distintas a las actuales. Algo que planteó el 25 de mayo 1810 y no se tiene muy en cuenta es la participación de los sectores populares. Se habla de los "grandes hombres", cómo Manuel Belgrano, Juan José Castelli o Cornelio Saavedra destituyeron a Baltasar Hidalgo de Cisneros y se formó el 25 de mayo, pero no se le da lugar a los grupos de choque.

¿Cómo fue el 25 de Mayo de 1810?

Domingo French y Antonio Beruti decidieron quiénes iban a participar de la decisiva reunión que se realizó y solo dejaban pasar a los que estaban en contra. Eran 400 invitaciones, pero solo votaron 200. La política no la inventamos en estos tiempos. Este grupo que encabezaban French y Beruti se hacían llamar "Los Infernales" y que tuvieron un papel para destacar en la inclusión de los sectores populares.

¿Qué comparación se puede hacer entre French y Beruti y los personajes actuales? ¿Serían piqueteros o movimientos sociales?

Posiblemente serían eso, porque manejaban este movimiento de fuerza y de choque tan típico para la época. Esto que vemos no es solo de ahora. Se da también en las internas políticas o sindicales.

¿Qué otros ejemplos encontrás de la historia argentina son relevantes para imaginar si el momento actual es tan negro como parece?

Tenemos una figura como José de San Martín, admirable, que fue un patriota cuando no había patria. Estaba convencido de su destino, con voluntad, y realizó una epopeya como el Cruce de los Andes, junto a su ejército. Saliendo de un lugar pobre se las ingenió para lograrlo, incluso con animales y en una zona algo desértica. Manuel Dorrego es otra persona con un compromiso que llevó hasta el extremo, por lo que pensaba sobre el sistema federal y popular. Manuel Belgrano también fue maravilloso. Son personalidades, aun con sus polémicas, que tenían una fuerza y convicción envidiable para este momento.

¿Cómo imaginás que serán vistos por la historia los personajes actuales?

Estamos en una época de crisis y, como pasa en la historia, sabiendo que no es objetiva, van a tratar mejor a ciertos personajes que a otros. La historia liberal será muy crítica, la popular y nacional rescatará ciertas cosas, pero sin dudas no va a ser muy elogiosa.

¿Qué te pasa hoy con el periodismo y la subjetividad?

El periodismo cumple una tarea importantísima, incluso en el sistema de bando y de comunicaciones. La relación con el 25 de mayo me parece muy interesante. No me asusta pensar que Moreno y Belgrano formaron parte de un "plan de operaciones". Se trató de una revolución y eso implica violencia. Saavedra fue el presidente de la Junta por lo militar. Cuando se ocuparon del periodismo decían que "La Gazeta" debía imprimirse lo menos posible y que tenía que ser poco distribuida cuando tenían malas noticas para comunicar. Cuando venían diarios del exterior con informaciones negativas para la casusa se evitaban también. Los trols tampoco son un invento nuestro, ellos crearon estos grupos de personas para desacreditar otras casusas. En mayo no hay una sola declaración por la independencia y es interesante ver cómo evoluciona ese proceso.

¿Cuál es tu mirada sobre la política actual?

Veo con preocupación la diferencias dentro del gobierno. Me parecen muy grandes, porque conozco la administración pública y tiene en sí mismo un sistema de sinceramiento difícil. El presidente va a tener mostrar capacidad de sortear la crisis, si elimina los ministros que no funcionan. No puede tener funcionaros que no le respondan. El conflicto entre presidentes y vicepresidentes es histórico, pero una cosa es al disidencia y otra es poner palos en la rueda. Es una situación de enorme gravedad, con un gobierno con dificultades para funcionar. También me preocupa mucho la guerra en Ucrania y sus consecuencias.

