Pamela Verasay: "Moggeta planteó que los sindicatos van a ralentizar el proceso de privatización"

Pamela Verasay sostuvo que el debate por la desestatización de Aerolíneas Argentinas se dificulta por la presencia de cinco sindicatos en la empresa, algo que representa un desafío a la hora de ofrecerla a un privado. Además, mencionó que la discusión en la comision del parlamento se tornó fanático y desordenado, lo que dificulto obtener decisiones claras. “Se transformó en un debate con mucho fanatismo y pases de factura de las fuerzas de un lado hacia el otro”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Pamela Verasay es diputada nacional por Mendoza de la UCR y vicepresidenta tercera del Comité Nacional del partido.

La recibimos por el inicio del debate, en Diputados, para intentar avanzar sobre la privatización de Aerolíneas Argentinas.

Alejandro Gomel: ¿Qué le dejó lo que sucedió en la Comisión con el tema Aerolíneas Argentinas?, ¿se puede avanzar por ese lado?

La verdad es que el miércoles fue una jornada extensa, ustedes la habrán seguido. Fue un debate de más de seis horas, donde se recibió a los funcionarios, vino el jefe de Gabinete de ministros, José Rolandi y el secretario de Transporte, Franco Moggeta.

Al comienzo de la reunión, hubo una presentación de algunos datos del estado de la compañía y la voluntad del Ejecutivo de cumplir las iniciativas de privatizarla, y con el transcurso del tiempo, también habrán observado, se transformó en un debate con mucho fanatismo en algunos momentos, y pases de factura de las fuerzas de un lado hacia el otro. Pensemos que Aerolíneas, justamente, es una compañía que ha sido sujeto de las dos decisiones, privatizarla en los 90 y estatizarla en 2008.

AG: Más chicanas que debates había por momentos.

Sí, la verdad es que sí. Por momentos se tornó irrespetuosa la comisión, y fue bastante complejo sacar algo en limpio. Entiendo a quienes lo siguieron desde afuera y fue muy difícil tomar nota del estado de la compañía e intentar ser objetivos. Por qué, si es el momento o no, organizando el rol del Estado como administrador de alguna empresa, mirando los datos duros bajo este lema del equilibrios fiscal y analizar los subsidios que tiene el Estado en las empresas.

Además, pensa que la Argentina es un territorio extenso, donde la cuestión logística y de conectividad no debería ser algo menor e improvisado. Entonces, a raíz obviamente de los paros que sufrieron los argentinos, nueve paros, más de 300 mil argentinos han dado vueltas por la cancelación de los vuelos, generó un clima en el que el Ejecutivo decide discutir el estado de la compañía...

Elizabeth Peger: Decide discutir, en realidad, la idea de privatización, o alentar en el Senado esa propuesta, propuesta desestimada en el Senado, justamente por planteos de varios gobernadores, que advierten que si se avanza la privatización de aerolíneas, eso generaría dificultades para la conexión de algunas provincias que no son necesariamente rentables en materia de ganancias para una compañía aérea...

Correcto. De hecho, algunas ideas que quedaron pendientes de respuestas es justamente sobre aquellas rutas a donde solamente Aerolíneas llega. También es cierto que se dio en un contexto en donde Aerolíneas monopolizaba las rutas y en donde poder acceder al espacio aerocomercial significaba tanta burocracia que las compañías desestimaban la competencia.

En el contexto global de la política de cielos abiertos del Gobierno, necesitando trámites para poder acceder a las rutas, es donde se está pensando que debería incrementarse la competencia de las compañías. Con lo cual, aquellos tramos que solamente son cubiertos hoy por Aerolíneas es de esperar que haya una mayor diversificación.

EP: ¿Usted realmente cree que empresas privadas están dispuestas a hacer solidariamente tramos que no son rentables?

Me parece que hay que analizar los números y entender por qué no son rentables los tramos. En definitiva, si ese es el tramo que necesita un acompañamiento del Estado para que alguna provincia no quede desconectada, será una cuestión focalizada, pero no generalizada, que es un poco lo que se está discutiendo ahora, que es que todos los argentinos subsidian Aerolíneas cuando no la usan. En todo caso, será algo más selectivo.

Es un punto muy válido lo que estás planteando, lo que está cuestionándose. Inclusive de aquellas provincias que lo plantearon cuando bien dijiste que Aerolíneas fue sacada del paquete Bases, a comienzos de año.

De hecho, cuando volvió a Diputados se intentó incluirla nuevamente, pero el Gobierno prefirió darle sustento a la ley y dejar el debate, inclusive también atendiendo a la demanda de los legisladores que pedían privatizar, en el caso de algunas empresas, vía ley por ley.

EP: ¿Hoy hay consenso para un dictamen en favor de la privatización?

Mayoritariamente hay buen clima, más allá de lo que se vio en el plenario. Claramente hay una posición de rechazo de la Unión por la Patria y de las agrupaciones de izquierda. Pero el resto de los bloques, mayoritariamente, están planteando el debate de la aerolínea. De desestatizarla, pensar en ese camino a raíz de la información y del contexto que se ha presentado en el Congreso.

Un poco este debate fue dado en el Congreso. Quizás por ahí pasó desapercibido, porque fue sacado del paquete, pero en la Ley Bases se discutió el esquema de privatización de las empresas del Estado. En ese momento, inclusive, se presentaron los déficits de cada una de las empresas que estaba a cargo del Estado, y entre ellas Aerolíneas, que es la que ha recibido más de ocho mil millones de dólares desde que fue estatizada a la fecha. Estamos hablando desde el 2008 al 2024. Cuántos subsidios ha recibido, la pérdida que ha tenido, su patrimonio negativo. Esto también se discutió en abril, cuando se votó Bases.

Debate en Diputados por la privatización de Aerolíneas.

Claudio Mardones: En esta larga reunión de seis horas, con momentos muy altisonantes del debate, surge un interrogante y tiene que ver con que el proyecto del PRO, impulsado por Hernán Lombardi y muy cuestionado incluso por aliados, porque consideran que es inconsistente. Es la línea que eligió el Gobierno en este momento, y no precisamente el modelo de privatizaciones que finalmente habían acordado con la oposición durante el tratamiento de la Ley Bases. Me refiero, primero, a que había un listado, obviamente, en el que no está Aerolíneas, pero sí hay una metodología, y eso involucra al Congreso también con la Comisión Bicameral de Seguimiento de Privatizaciones. Una bicameral que existe desde los años 90, que ahora no funciona, que para poder avanzar con el paquete de privatizaciones de la Ley Bases es vital de que funcione. ¿Qué cree que quiere el Gobierno? ¿Evitar también recurrir a la bicameral para vender Aerolíneas? ¿Buscar otro mecanismo? ¿Qué analiza usted de la actitud del gobierno con este tema?

Primero, ir precisando algunos puntos de los que me estás consultando que vienen muy bien para aclarar la metodología de trabajo. No solamente es el proyecto del diputado Lombardi, sino también está el proyecto del diputado Juan Manuel López de la Coalición Cívica en la misma sintonía.

Vos mencionabas dos cosas interesantes. Por un lado, las modificaciones que se hizo a la ley de reforma del Estado para introducir justamente una metodología transparente del proceso de privatización, por algunos controles, incluyendo la auditoría general durante el proceso una vez declarada la compañía a privatización. No son incompatibles, aunque las dos propuestas están haciendo referencia a estas modificaciones que trabajamos durante la primera parte del año.

El segundo punto que vos mencionas, como diputados, justamente, órgano de control del proceso de privatización en esta semana, como habrán visto también en la comisión, se cuestionó y se reclamó la constitución para el procedimiento de privatización. Y es efectivamente lo que tengo entendido que el Gobierno va a avanzar con la designación de los miembros y las autoridades en esta semana.

Inclusive fue reclamado por el diputado Massot y varios más, y efectivamente lo conversamos con el presidente de la Cámara para agilizar todas las bicamerales. Hay varias que tienen función de control. Justamente, si la decisión del Gobierno es avanzar en este caso con la privatización, tiene que funcionar la bicameral que va a controlar otro de los puntos que se reclamó en esta reunión y es el plan del Gobierno para privatizarla.

No solamente alcanza con la declaración de interés del Ejecutivo, en este caso los proyectos de los diputados, sino también poder profundizar en los detalles de cuál es el esquema.

CM: Ahí usted advierte que el Gobierno no tiene un plan para privatizar Aerolíneas. Se lo pregunto porque Franco Moggeta, secretario de Transporte, fue muy claro cuando dijo que la forma de privatización dependía de lo que hagan los sindicatos. Entonces, algunos consideran que parte de lo que está pasando en su comisión, si bien hay mucha voluntad para avanzar, no están las voluntades, pero sirve como caja de resonancia en el contexto de la conflictividad que hay especialmente en torno a Aerolíneas Argentinas. ¿No corren el riesgo de ser funcionales a esa estrategia ante la ausencia de un plan inicial para intentar definir qué hacer con la aerolínea de bandera?

Conversando, de hecho fue uno de los puntos de debate, es una compañía que está atravesada por el debate de cinco sindicatos, que no es menor en el proceso en el momento en el que uno decide desestatizarla. Lo que planteó el secretario, no sé si fue en los términos en que lo estás diciendo, fue que iban a ralentizar el proceso al momento de ofertar la compañía. Y a raíz de esa respuesta es que se abrió el abanico de posibilidades. Inclusive se preguntó si la compañía también podría quedar en manos de los empleados.

CM: Es más, también dijo que si no logran reemplazar a los pilotos en ese caso tendrían que suspender la operación...

No, no es a los pilotos, es al gerente de operaciones que por propio requisito de la ANAC tiene que ser piloto. El problema que está teniendo la compañía es que la mayoría de los pilotos están agremiados y se sabe que hay una tensión y un debate salarial en la empresa, con lo cual la definición del gerente también está condicionada a esa discusión.

Sin gerente de operaciones, por propio código y propia definición estructural legal de la compañía, es que se frena el funcionamiento.

Debate en Diputados por la privatización de Aerolíneas.

AG: Hay hasta ahora algunos constitucionalistas que dicen que en realidad este año no se podría tratar una privatización porque el Senado ya rechazó cuando fue dentro de Ley de Bases. ¿Tiene sustento este argumento que dan algunos constitucionalistas?

Lo que pasa es que el Senado no rechazó Aerolíneas. El Senado modificó las sanción que llegó de la Cámara de Diputados, que es distinto. No hubo un voto negativo con Aerolíneas.

Recuerden, que el dictamen del Senado, en la propia discusión de su cuerpo, hizo varias modificaciones a la Ley Bases de cómo salió de la Cámara de Diputados. Entonces, no es que el debate con Aerolíneas fue un rechazo y un voto negativo.

AG: Las correcciones no son rechazos.

No, son modificaciones. Para que haya rechazo tiene que haber una votación negativa.

EP: Uno de los temas de la agenda tiene que ver con el conflicto universitario y la decisión del Gobierno de vetar lo aprobado por el Congreso. Si efectivamente el Presidente concreta el veto, ¿cuál va a ser su posición?

Mi posición la hemos venido discutiendo dentro del bloque de los diputados y la hemos venido conversando. En realidad, uno está expectante del veto que todavía no está publicado. Tengo expectativa con estas reuniones que está teniendo el Gobierno con la universidad, ofreciendo una paritaria que reacomode y recomponga definitivamente la pérdida del poder adquisitivo que han tenido los trabajadores, docentes y no docentes.

Pero, yo esto lo he dicho en reiteradas ocasiones, me parece que hay que acompañar el reclamo de las universidades. De hecho en nuestro caso, la propia rectora de la Universidad Internacional de Cuyo, con la que tengo diálogo fluido, ha manifestado y expresado su preocupación sobre la falta de reconocimiento en el presupuesto 2025 en cuanto a la demanda que necesita la universidad para sostenerse. Reclamo sumamente válido y necesario, por lo que lo voy a estar acompañando.

