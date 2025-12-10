Luego de que Luis Caputo confirmara una nueva reducción en las retenciones a las exportaciones de granos, Tomás Layus, presidente de la Sociedad Rural de Rosario, declaró que la decisión "genera un ánimo muy positivo al productor". En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el ingeniero celebró que el Gobierno se haya "comprometido" a bajar las alícuotas y aseguró que "van bajando de a poquito".

Tomás Layus es el presidente de la Sociedad Rural de Rosario, cargo que asumió recientemente para el período 2025-2027.

Baja de retenciones: el campo celebró la medida de Caputo pero pide certezas

¿Qué significa, desde el punto de vista económico, la baja de las retenciones en un porcentaje pequeño? Lo escucho con atención. Tomás, usted está ahí.

Respecto a la baja de retenciones, para nosotros es realmente muy importante por el hecho de que se están sincerando los precios. Si bien es una baja moderada para el caso de la soja, que es el cultivo más emblemático que tenemos en el país, donde se producen aproximadamente unas 50 millones de toneladas, entendemos que todavía siguen siendo altas comparándonos con los países vecinos, como Uruguay, Brasil, Paraguay, que son nuestros competidores. Ni hablar de lo que es Estados Unidos.

Lo que entendemos es que todavía está el alto grado de retención. Si uno está acá por la pampa húmeda, y hay camiones de soja, uno de cada cuatro camiones se lo lleva el Estado a va a rentas generales y no coparticipa con las provincias. Sí hay una mejora interesante en el caso del trigo, y estamos en plena cosecha de trigo. Esto sí le significa al productor una mejora inmediata del 2%. En el caso del maíz es de un 1%. En términos generales entendemos que el Gobierno se ha comprometido en un proyecto electoral en bajar las retenciones, y las retenciones van bajando de a poquito.

Se puede generar la expectativa razonable a quienes tienen que sembrar este año de que el año próximo puede haber una nueva baja de retenciones. Es decir, no solamente tiene el efecto concreto, sino el efecto promesa hacia futuro.

Sí, eso es lo que nosotros estamos esperando, que sigan bajando las retenciones. Eso le va a hacer bien a todo el país en sí, porque esto va a expandir la producción de trigo y maíz. En estos momentos, en el sur de Santa Fe estamos sembrando soja, maíz tardío y girasol. En buena medida, eso genera un ánimo muy positivo al productor, porque está acompañando el clima. Así que realmente las perspectivas son interesantes.

Y si hablamos del tema ganadero, también viene muy bien, con un potencial de exportaciones de arriba del millón de toneladas para el próximo año. Así que, en ese aspecto, podemos decir que el agro está relativamente bien. Hay un problema de costos, pero nosotros lo que hacemos siempre como referencia es este famoso "P por q", precio por producción, y en esa ecuación es positiva.

Sorpresa en el sector agropecuario ante la baja de las retenciones

La ganadería tiene que ver también con las posibilidades que se abrieron a partir del acuerdo con los Estados Unidos y la posibilidad de exportar a Estados Unidos también.

Sí, porque esta cuota que se abrió de 80.000 toneladas es algo positivo. Conforma también todas las otras exportaciones que se están haciendo básicamente a China, que es el destino donde van el 70% de las exportaciones. Hace poquito se hablaba también de una apertura al mercado árabe, que está creciente en el mundo. Hay un corte, que se llama halal, tiene cada vez más consumo. Fíjese en Europa la cantidad de árabes que se están incorporando y cada vez tienen más recursos para comprar.

