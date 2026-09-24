Publicistas de Tulipán: “Los jóvenes dicen que el sexo está sobrevalorado”

La caída en el consumo de preservativos entre los jóvenes abrió una discusión que excede lo económico y obliga a mirar cómo cambiaron los vínculos, el deseo y las formas de relacionarse. Felipe Kopelowicz, empresario de Tulipán, y Diego Gueler, publicista, analizaron el fenómeno y explicaron cómo surgió una campaña que busca poner nuevamente el sexo y la conexión entre las personas en el centro de la conversación.

En Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), ambos invitados repasaron los datos que muestran una tendencia mundial hacia una menor frecuencia de las relaciones sexuales entre los jóvenes, el impacto de las redes sociales y los teléfonos inteligentes sobre la autoestima y los vínculos, y las dificultades que aparecen alrededor de la educación sexual. También hablaron sobre la economía, la pandemia y una generación que, según describieron, llegó a considerar que “el sexo está sobrevalorado”.

Por un lado, Felipe Kopelowicz, quien es licenciado en Finanzas de Empresa por la Universidad Argentina de la Empresa. Representa a la tercera generación de una conocida familia de empresarios e inventores en el país. Cuenta con más de 30 años liderando la firma Kopelco, la empresa argentina fabricante de los icónicos preservativos Tulipán y Geles Íntimos. Recientemente, advirtió sobre una preocupante caída del 5% en el consumo de preservativos en la Argentina, especialmente entre los jóvenes. También, en Modo Fontevecchia, le damos la bienvenida a Diego Gueler, quien es un destacado publicista argentino, cofundador de Zurda Agency, fundada en abril de 2024 junto a Denise Orman. Ha sido galardonado múltiples veces como el mejor creativo de la Argentina en el prestigioso Festival El Ojo de Iberoamérica.

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Felipe, primero, muy buenos días. Un gusto tenerte acá. ¿Qué refleja la caída de la venta de preservativos de la situación económica en general? ¿O es una cuestión de orden cultural y tiene algún ejemplo en otras partes del mundo?

Es una caída a nivel mundial. ¿Qué tal, Jorge? Se debe a la falta de deseo de los jóvenes, más que nada, que son los principales consumidores, sumado también a temas económicos, temas de vinculación, temas de cómo ellos se vinculan con las apps hoy en día. Es una problemática más emocional.

¿Y hay algún punto, algún invariable, por ejemplo, después de la pandemia, países desarrollados más que los subdesarrollados? O sea, ¿qué tendencia se puede encontrar para encontrar una explicación?

En un estudio que hicimos ahora con la consultora Tren City, muestra que un tercio de esos jóvenes no tuvo relaciones íntimas durante los últimos tres meses, tienen una autoestima muy baja después de la pandemia, no se relacionan bien, creen que la generación dorada es la generación de 45 a 55, y sobrevaloran, dicen que está sobrevalorado el sexo, como que lo tienen en un segundo plano, no tienen el líbido puesto ahí.

¿Esa es una tendencia Mundial? ¿Occidental?

Sí, es más, cuando hay reuniones internacionales, los gobiernos plantean a las fábricas como la nuestra que, si no resolvemos esto, dejan de comprar preservativos para las licitaciones.

Wow. Y Diego, contando cómo se te ocurrió la controversial, todas las campañas que son exitosas son controversiales, empezando por el propio presidente Milei, pero en este caso, ¿cómo se te ocurrió llevarla adelante?

Bueno, en realidad ocurre a partir de los datos de este estudio. Cuando vemos que hay una tendencia generalizada a tener menos sexo por parte de los jóvenes, sobre todo, nos empezamos a preguntar por qué. Y ahí hay un montón, no solamente el estudio, hay un montón de datos que abonan esta, no es una teoría, pero es una tendencia, que es impresionante. Por ejemplo, el uso del celular. O sea, no hay tanta falta de deseo como falta de práctica. O sea, los chicos tienen la satisfacción garantizada en sus celulares. Todo lo que les impacta, la inseguridad que les da las redes sociales, por ejemplo, ellos miran Instagram, ven un mundo hermoso, levantan, se miran al espejo y hay una caída de la autoestima, y eso no les permite relacionarse bien a nivel físico, a nivel personal. Y ahí dijimos: che, ¿cómo hacemos para que la gente hable de este tema? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que se pongan ganas de coger, básicamente? Bueno, vamos, un perfume, que es presencial, o sea, el perfume es físico, se necesita la presencialidad, hay que, nos tenemos que oler para percibir los estímulos que te puede dar un perfume, que es más que nada una excusa para que se ponga el tema sobre la mesa, los chicos puedan hablar y puedan tratar esta temática. Y a la vez también nos parece que el humor es un vehículo que permite hablar de temas serios con más naturalidad.

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Felipe, yo vuelvo con el tema de tratar de encontrar invariables, de ponerlo dentro de un marco sociológico. Yo lo he escuchado recién a Diego, y el tema este de que el contraste entre la vida de uno y la vida de los demás, idealizada, bueno, produce una baja de autoestima porque no se puede competir. Los mismos argumentos yo los he escuchado hace 40 años de la televisión. O sea, bueno, apareció el cable, entonces cuando apareció el cable la gente ve la vida de gente, por ejemplo, Sex and the City en Nueva York, que resulta totalmente incomparable. Es más, escuché esos argumentos en la Primavera Árabe también, de que la comparación entre la realidad propia y la externa. Y recuerdo inclusive, yo fui secretario de la Cámara de Comercio Ruso-Argentina hace 20 años, que la caída de la Unión Soviética la explicaban casualmente por la llegada de la onda corta del rock de la BBC, que les permitía comparar la libertad que tenían en Occidente con la falta de libertad personal. Es decir, el argumento siempre de que hay un medio de comunicación que da acceso a una vida que, en comparación con la propia, resulta muy insatisfactoria la propia, se viene repitiendo con distintos medios de comunicación. ¿Hay algo en el tema también relacionado con la natalidad, con el no querer construir casamientos, parejas? ¿Hay una cuestión en donde el sexo no es solo sexo, sino también representa algo más allá de una sociedad solipsista, para decirlo de alguna manera?

Si, Japón un ejemplo de autosatisfacción, de que no quieren tener hijos, de que les da cosas juntarse entre sí, relacionarse. Y por eso es que tuvimos que ser muy disruptivos acá. Cuando salió esta idea, Diego dijo: pongámosle este nombre, y le dijimos no, de ninguna manera. Discutimos mucho este tema, pero teníamos que generar un impacto, algo que genere un ruido y que instale un tema de conversación. Porque si no, los jóvenes están muy relajados con este tipo de cosas. Así como están relajados con la tecnología, están relajados con relacionarse, las aplicaciones más que ayudar generan una distancia. Y esta es una propuesta justamente de acercarse.

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Totalmente. Y un poquito nuestra idea es dejar de decir que la gente se vuelva a conectar a través de la emoción, que se conecte, no tanto que rinda, que tenga un... Porque si no, los chicos terminan tomando Viagra, a los 16 años, para rendir. Están buscando un resultado, generar un efecto. Y dijimos: no, relacionate, sentí a la otra persona, conectate diferente, y el olfato es una de esas cosas.

Clarísimo. Hay una preocupación que no es simplemente cuantitativa, sino que tiene que ver también con la preservación de enfermedades. Creo recordar que habían comenzado a crecer enfermedades venéreas que estaban absolutamente olvidadas. ¿Hay un tema de menor frecuencia sexual o al mismo tiempo de menor cuidado, o las dos cosas juntas?

Los padres muchas veces no hablan los temas en las casas, y el referente para los chicos es la pornografía o TikTok. Y esta generación es la generación con más enfermedades de transmisión sexual que hay desde hace 30 años. O sea, el no instalar el tema no tuvo buenos resultados numéricos. Así que tenemos que volver a buscar otra forma más inteligente de que los chicos se cuiden, los jóvenes se cuiden.

Y el tema de la educación sexual en los colegios, que es algo que hace 30 años no había y hoy sí, ¿es algo que contribuye? ¿Está siendo al revés de lo esperado?

Nosotros esponsoreamos, contribuye un montón. Cuando presencio alguna entrevista, hay muchas dudas, tienen mucho miedo. Y en general la información que les bajan es de miedo y no de placer. Y justamente creemos que la forma de acercar a estos jóvenes a la categoría es a través de otro tipo de comunicación. Más que nada de que se cuiden, porque en el fondo no está bueno usar un producto que separa a dos personas. Lo que está bueno es que después no te va a pasar nada. Es un placer al revés, inverso.

O sea, lo que vos estás diciendo, ahorita te interpreto, es que la educación sexual en el colegio inhibe la cantidad de sexo que tenían las generaciones anteriores que no tenían educación sexual en el colegio. Porque les mete miedo, si te entendí bien.

Creo que antes había un tío o una tía, alguien que le bajaba la línea a los sobrinos cuando se iniciaban. Hoy en día esos tíos no están con el líbido puesto en esto. No tuvieron una experiencia muy linda. Entonces necesitamos que vuelvan a tener otros referentes como, por ejemplo, profesionales en los colegios.

Diego, ¿y qué es esa cajita que tenés ahí?

Esta cajita que tengo acá es donde viene el packaging del perfume. Ganas de coger. Y este es el perfume. Que nada, lo diseñamos íntegramente con Tulipán. Lo pueden usar si quieren. Pero había algo que dijiste sobre los medios, que es verdad, siempre trabajaron la aspiracionalidad. Que a mí me parece que está bueno hacer un doble clic en los medios de ahora. Porque antes, en la tele, siempre, o sea, desde la publicidad, desde los programas, siempre se trabajó la belleza como algo aspiracional. Pero estábamos menos tiempo expuestos. Vos veías la tele a un horario, con tus padres, con tus amigos, con quien sea, en la escuela, no sé. Pero era en un horario, era mucho más limitado. Y era mucho más frecuente ver la tele.

Podemos poner en términos concretos. Entre principios del siglo pasado, me refiero al siglo XX, y hasta la aparición de las redes sociales y los teléfonos inteligentes, el consumo total de medios era cuatro horas por día. Y se explicaba de que era exactamente igual que la de nuestros abuelos, porque se trabajaba 8 horas, se dormía 8 horas y quedaban 8 horas para todo lo demás, de las cuales 4 eran dedicadas al consumo de medios. A partir de los teléfonos celulares, es decir, de llevar los medios en el bolsillo, esa cantidad de horas aumentó y en algunos adolescentes hasta se duplica. Y tenemos el ejemplo de Netflix, cuyo CEO dice que compiten contra las horas de sueño, porque ya no hay más horas disponibles diurnas para poder agregar más consumo de medios. Lo que vos decís es que si bien siempre los medios tuvieron ese papel de generar una frustración en cuanto a la vida personal respecto a las personas exitosas, la aparición de los teléfonos inteligentes multiplicó eso por 2.

Sí, por lo menos por 2.

Y de 4 a 8, ya más no habría.

Sí, y después también la dopamina que genera, la adicción que genera el estar todo el tiempo, es el zapping, el scrolling, es el zapping de antes y lo hacés mucho más frecuente que recientemente, también te setea parámetros estéticos con los cuales son muy difíciles de competir y eso también le genera inseguridad a los chicos e interfiere con la conexión física entre personas.

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Un fenómeno que se da en todo Occidente es la percepción de que económicamente viven peor que sus padres, o sea, angustia frente a la economía. Obviamente la angustia frente a la economía debe ser un inhibidor de cualquier tipo de actividad sexual. Esto no es así. No es así en Oriente, porque en Oriente los países han mejorado económicamente respecto de sus padres. ¿Hay una diferencia entre Oriente y Occidente respecto de la utilización de preservativos?

Sí, en Argentina el consumo per cápita es más o menos 3,8 anuales, en Estados Unidos 10, en China 9, o sea, acá ya se relacionan de forma diferente, se cuidan mucho más. Es más, hicimos un índice nosotros para medir esto, se llama el índice HOT, que mide vínculos, economía, frecuencia, y nos da muy mal, peor que en otros países.

Ahora, ese 3, algo viene cayendo en la Argentina desde hace 20 años.

Viene cayendo la torta desde hace 20 años.

Y en el caso de Occidente también.

Sí, pero con una tendencia mucho menor.

O sea, en la Argentina cae más.

Claro, mucho más que en el resto.

¿Y en Oriente cae menos que en Occidente?

Sí, es una tendencia a la baja, pero muy suave.

O sea, a ver, puesto así, en todo el mundo cae, en Oriente cae menos, en Occidente cae un poquito más. Pero menos que en la Argentina, y Argentina cae más todavía.

Argentina cae más porque se juntan temas emocionales, temas económicos, temas que repercuten totalmente a la hora de la verdad, porque cuando uno tiene temas que resolver, no tiene la emoción puesta ahí.

Entonces, ahí sí, respecto de la Argentina en particular, aislando todos los otros ceteris paribus, vamos a hacerlo. Entonces, en el caso de Argentina, tiene que ver crecientemente con los últimos dos años, no es algo directamente proporcional.

Yo diría los últimos cinco años.

O sea, de la pandemia.

Esa aislación no fue buena, las nuevas aplicaciones no fueron buenas, la falta de educación sexual no fue buena, la falta de producto para la gente que no tiene acceso no fue buena. Entonces, toda esa conjunción sumada a las características de los jóvenes de hoy, no son lo mejor. Por eso es que nuestra propuesta es volver a la diversión, volver a acercarse, volver a juntarlos, que dejen los celulares un poco, volver a sentir a la persona.

Muy interesante. Bueno, muy interesante. Muchas felicitaciones, muy creativos. Felipe, Diego, muchas gracias. Y bueno, seguiremos el tema.



LMM