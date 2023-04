¿Quién busca el voto joven?

Solo en la Provincia de Buenos Aires, hay 680 mil nuevos votantes. Pero, ¿qué buscan los jóvenes?, se preguntó Nuria Am en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (101.9).

Que los escuchen antes de que les hablen. Que no caigan en lugares comunes, en propuestas vacías, en estereotipos. Que no crean que tener muchos seguidores en TikTok no les haga puede hacerles ganar esa porción del electorado: no es lo mismo que te miren y generes risa que cercanía.

En la red por excelencia, manejada por los jóvenes, cada uno hace lo suyo. Pero es Javier Milei el que más adhesión logra. Sus videos son diversos pero sus reglas se cumplen sin excepción: su cara siempre en primer plano y su apellido al principio y al cierre de sus videos siempre.

Cristian Ritondo: “Necesitamos menos Tik Tok para ir contra los K”

Los jóvenes buscan mensajes positivos. Que la bajada de línea sea dosificada, corta, en videos de no más de 20 segundos. No quieren que les bailen ni que se expongan a hacer desafíos en redes que no les son propios por edad ni por estilo. Los quieren auténticos, y el desafío para los candidatos en ese sentido es más que importante.

JL