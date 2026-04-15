Quién es Rocío Berardi, la estudiante argentina que concientiza sobre los refugiados climáticos

El equipo de la Universidad de Buenos Aires, integrado por la estudiante Rocío Berardi, alcanzó el máximo reconocimiento en el National Model United Nations 2026 tras representar los intereses de la República Árabe Siria en la sede de la ONU. Su distinción como "Delegación Sobresaliente" fue el resultado de una formación integral en diplomacia y reuniones con embajadores reales para abordar problemáticas globales como el desarme y la crisis hídrica. En diálogo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), el detalle sobre el proceso de preparación y la experiencia de competir a nivel internacional.

La estudiante de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Rocío Berardi obtuvo el premio máximo en el National Model United Nations, celebrado en Nueva York. Ante el marco de un programa de liderazgo, integró el equipo encargado de representar los intereses de la República Árabe Siria. Su participación implicó una formación integral orientada a la diplomacia y la oratoria, con preparación específica para debatir problemáticas internacionales.

Felicitaciones por este modelo que ustedes han logrado. ¿De qué se trata esto que los tiene como protagonistas?

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La realidad es que la Universidad de Buenos Aires nos da la oportunidad, a través del programa de liderazgo de asuntos globales de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la UBA, de contar con la estructura institucional, el financiamiento y el acompañamiento para hacer este entrenamiento integral para representar al país, en este caso a la República Árabe Siria, en el National Model United Nations.

Nosotros, mediante este entrenamiento integral, que incluye clases de oratoria, de teatro y, sobre todo, intercambio con diplomáticos argentinos y del exterior, tuvimos la oportunidad de conocer al embajador de la República Árabe Siria y al embajador de la Liga Árabe. Eso nos permitió fortalecernos mucho más en el estudio del país, porque vamos durante cuatro días a representar a Siria, siendo delegados en distintos comités.

Participamos en la Asamblea General 1, 2 y 3, en el comité de las Naciones Unidas sobre medio ambiente y en el de tratado de no proliferación, que nosotros lo conocemos como TNP.

¿Esos son los temas de debate en la conferencia?

Claro, cada comité tiene sus tópicos y nosotros analizamos el país en ese eje en particular. A mí me tocó representar, junto con otra compañera, Azul, en el comité de medio ambiente y hablamos sobre la crisis del agua en la triple crisis planetaria. Entonces analizábamos el enfoque de Siria frente a esa problemática.

Para nosotros era muy importante tener mucho fondo. Mucho contenido para estudiar y que la facultad y la universidad nos otorguen esta oportunidad. Es muy importante poder conocer a diplomáticos argentinos ante las Naciones Unidas, de la misión. Para nosotros fue lo más, porque aprendimos a ser diplomáticos.

El debate, ¿despierta interés en los sectores vinculados a Naciones Unidas y sus principales referentes o surge más bien desde abajo, impulsado por ámbitos universitarios y por jóvenes que suelen involucrarse con temas ambientales y climáticos? ¿Tenés alguna percepción sobre cómo se posicionan esas figuras frente a esta agenda o están enfocados en otras cuestiones y participan más por compromiso que por convicción?

La realidad es que es una competencia que permite la interdisciplinariedad. Nosotros éramos estudiantes de diferentes facultades. El debate está no solo en personas que estudian derecho, relaciones internacionales o política, sino también en todos los estudiantes. Entonces, tener esta posibilidad de debatir no solo medio ambiente, que me tocó a mí, sino también desarme, por ejemplo, es muy importante. Que se mantenga y que tengamos esta oportunidad.

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Y el debate se da porque, a lo largo de los años en las facultades o desde el secundario, ya participamos en los modelos de Naciones Unidas, practicando el intercambio de ideas y llevándolo a cabo para que se pueda generar un futuro mejor.

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