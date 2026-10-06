"Quiero que Mauricio Macri sea candidato y compitamos con LLA"

En diálogo con Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), sobre el presente político de la Argentina, la diputada nacional santafesina Gisela Scaglia abordó la encrucijada estratégica que atraviesa el PRO frente al oficialismo nacional. Durante la conversación, remarcó la importancia de resguardar la identidad del partido sin quedar absorbidos por La Libertad Avanza y enfatizó que las provincias vienen realizando un fuerte esfuerzo de orden fiscal que les permite sostener la inversión en infraestructura. Asimismo, se refirió al rol de los liderazgos nacionales, la posibilidad de unificar una alternativa federal hacia las próximas elecciones presidenciales y el debate en torno al esquema de las PASO y la reforma electoral.

Gisela Scaglia es dirigente política, politóloga, docente universitaria, que actualmente se desempeña en la Cámara de Diputados de la Nación, representando a la provincia de Santa Fe para el período 2025-2029. Anteriormente, ya había ocupado una banca en los mandatos de 2013 a 2021. Actualmente lidera el Bloque Legislativo Provincias Unidas en el Congreso y preside el PRO en la provincia de Santa Fe. Además, fue vicegobernadora de Santa Fe. Acompañó al gobernador Maximiliano Pullaro en la fórmula del Frente Unido para Cambiar Santa Fe.

Tenemos el placer de tener a Gisela acá. La última vez que conversamos fue a través de videoconferencia. Me parecía muy aguda la visión autonomista del PRO frente a no ser absorbido por La Libertad Avanza. Pasaron algunos meses de nuestra última conversación. Hay idas y vueltas. En este acercamiento, alejamiento, independencia, fusión entre La Libertad Avanza y el PRO. Y me gustaría primero tu balance de estos meses y cómo es la situación actual.

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Bueno, muy buenos días. Muchas gracias. Yo sigo pensando lo mismo, ¿no? El PRO tiene que ser una alternativa en la Argentina y construir una alternativa de manera federal. Me parece que fue lo que siempre representamos. Y nosotros tenemos mucho para aportar. Y yo creo que es importante aportarle al país. O sea, siento que esta cosa de quedar absorbidos con otras ideas, pueden ser algunas similares, pero muchas de esas ideas no son las mismas, sería un grave error. Uno puede construir acuerdos de gobierno acerca de que a la Argentina le vaya bien, porque también es cierto que, por lo menos desde mi mirada, más desde las provincias, siempre digo que si a la Argentina le va bien, a las provincias les va mejor. Tampoco creo en esto de desestabilizar todo el tiempo y romper cosas que me parece que teníamos que hacer los argentinos, aún con lo difíciles que son. Pero también creo que llegado... digo, ya uno cerca de un proceso electoral como el 2027, el PRO tiene que poner sobre la mesa en qué cree y qué cosas quiere defender, ¿no? Y sobre todas las cosas, ojalá, poner un candidato que pueda aglutinar también a gobernadores, a otras fuerzas que piensan similar.

¿Se ve distinto desde Santa Fe, desde Córdoba, que son provincias que tienen la suficiente cantidad de espaldas como para poder tener cierta distancia del gobierno nacional de turno, por lo que vos notás, con los otros representantes o provincias que a lo mejor son más dependientes de lo que pueda ayudar el gobierno nacional en términos financieros?

Yo creo que hoy hay pocas provincias que el gobierno nacional... En términos económicos, me parece que los ATN están recortados a su máxima expresión. Las provincias reciben sólo lo que es en la Ley de Coparticipación y no hay más que lo que una provincia recibe por Ley de Coparticipación. No hay obra pública, entonces creo que es una oportunidad para todos los gobiernos provinciales. Y también muchos gobiernos provinciales, por lo menos con los que yo tengo más vínculo, han hecho un esfuerzo. Es un esfuerzo enorme de ordenar sus cuentas. Yo quiero destacar algunas cosas. Creo en el orden fiscal y creo en el equilibrio fiscal, pero no porque Milei lo diga o lo haga, sino porque las provincias tienen equilibrio fiscal y orden fiscal hace mucho tiempo. Y las provincias, muchas provincias, han sido muy ordenadas en sus economías. También por eso, frente a un momento muy difícil, las provincias pueden seguir haciendo obra pública, pueden seguir haciendo inversiones. Yo vengo de una semana muy particular en mi provincia con los Juegos Suramericanos, pero cuando uno mira lo que nos pasó a los santafesinos en términos de... Que en un año... a mí me gustaría que lo vengan a visitar y que vengas a verlo, pero en menos de un año hicimos cuatro estadios multipropósitos que no estaban, que eran un terreno baldío, y uno es para 10.000 personas y los otros para 4.000. Hicimos un velódromo, hicimos toda la parte de atletismo, hicimos piletas para recibir los Juegos Suramericanos, y eso no fue más que un año. Y cuando uno piensa en un estadio, también piensa en la calle que lo conecta, toda la infraestructura que hay alrededor; tres villas olímpicas se hicieron en menos de un año. Entonces, y con un esquema que no es todo público. Nosotros tenemos en Santa Fe 346 viviendas, todas públicas, que van a entrar dentro de un plan de vivienda social de la provincia. Pero después Rafaela lo hizo en un esquema privado, y Rosario en un esquema público-privado. Entonces, creo que se puede y hay un montón de alternativas, y que las provincias tenemos mucho para mostrar, mucho para mostrar. Y que, aún en lo difícil, a nosotros nos va bien. Esto es lo que yo quiero siempre destacar. Nosotros vamos para adelante, resolvemos cosas, hacemos cosas.

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Ahora, Gisela, por ejemplo, que ni el gobernador de Santa Fe ni el de Córdoba hayan ido cuando fueron más de una docena de gobernadores acompañando al presidente; eso indica, ¿no?

Bueno, Maxi no es un gobernador afín a viajar mucho. Él está muy centrado en la provincia. Y también entendemos que viajar era... digo, después de donde veníamos, por lo menos los santafesinos, teníamos que seguir estando. Era la semana después de los Juegos Suramericanos y nosotros teníamos mucho para seguir haciendo y teníamos que volver a concentrarnos también en la tarea de gobierno. Pero también creo que estos viajes, obviamente, son positivos para la Argentina, pero todo lo que son inversiones para una provincia no se van a resolver en un viaje de estos, Las inversiones internacionales llegan también cuando una provincia demuestra que tiene potencial. Y ese potencial se da por, yo digo, por dos cosas básicas. La primera es ser un modelo creíble en la provincia, digo, impositivamente, productivamente, que la gente, digo, que tengas condiciones. Y la otra es infraestructura. Si vos no tenés infraestructura, por más que viajes todo el tiempo, no va a ir nadie.

Hablame del PRO. Decías que tiene que tener una candidatura nacional, que tiene que ser federal. De hecho, bueno, ya hay un precandidato que se llama Lacunza. ¿Tiene que ser el PRO? ¿Tiene que ser un Cambiemos 3.0? ¿Tiene que, obviamente, juntar al radicalismo santafesino? ¿Cómo te lo imaginás que tendría que ser?

Yo no creo hoy en un solo partido, creo que soy del PRO, entonces hablo del PRO, y a mí me gustaría que sea Macri el candidato, que unifique. La verdad que me parece que él tiene que llevar adelante este proceso. Y lo digo abiertamente siempre porque creo que es quien mejor representa nuestras ideas. O sea, nadie va a dudar que Macri no es una persona que va a cuidar el equilibrio fiscal, pero nadie va a dudar en que es una persona ampliamente federal que ha recorrido el país como pocos presidentes y que conoce la Argentina y que entiende un modelo de desarrollo productivo porque lo vive así. Ahora, no puede hacerlo solo el PRO; el PRO es un partido. Ahora, yo lo pienso más como con personas que con partidos, más allá de donde vengo, y en esas personas creo que están los gobernadores de distintos partidos políticos.

¿Te imaginás a Pullaro apoyando una candidatura presidencial de Macri?

Me imagino a Pullaro, me lo imagino a Llaryora, me lo imagino a Schiaretti... Me imagino que entre todos podemos construir una alternativa para la Argentina. A mí me gustaría personalmente Macri. Ahora, no voy a hablar por los demás, pero digo, creo que es una persona que bien podría aunar al menos una forma de pensar y empujar para que esto pase.

¿Ves factibles o cómo ves, cómo sentís que están las intenciones de Mauricio Macri?

Ahí es cuando ya me complico, porque sinceramente siento que un poco a Mauricio no lo veo en la posición de, por lo menos ahora, de querer hacerlo. Siento que él está como en este lugar de "estoy para acompañarlos, para apoyarlos, pero construyan ustedes otra alternativa y abramos espacio a nuevos dirigentes". Me da la sensación de que él está en ese lugar, más allá de lo que a mí me gustaría o me parece que debiera pasar.

¿Y qué creés que va a terminar pasando?

Hay que ver cómo llegamos también el año que viene, ¿no? Cómo está la Argentina. Yo creo que hoy no hay que dejar de mirar a Brasil, también, porque me parece que también hay que ser muy cuidadosos en una sociedad polarizada. O sea, a mí no me gusta la sociedad polarizada en la que vivimos, pero también hay que reconocer que existe y que está. Y yo, al menos mi primer punto es: nunca haría nada para que vuelva el kirchnerismo a gobernar la Argentina. O sea que sí... Y cuando se cambien la cara y me vuelvan a decir que son buenos ahora y que tienen buenas intenciones...

O sea que si el candidato fuera Kicillof, ¿estarías dispuesta a que el PRO se uniese con La Libertad Avanza?

Bueno, primero, mi primera posición es que podamos construir algo federal entre todos, ¿no? Pero bueno, después habría que pensarlo.

¿Competirle a La Libertad Avanza?

Sí, pero yo creo que, a ver, es necesario contar una mirada federal de la Argentina. No creo... espero que no haya sólo dos fuerzas, eso digo. Pero también miro a Brasil, obviamente, en lo que yo te planteaba. No dejo de mirar a Brasil porque también es cierto que al final del día fue una elección de dos polos.

Si hay balotaje, ¿cuál sería el problema de que hubiese tres?

Ninguno.

Y luego dos se unan en el balotaje como fue en 2023.

Ninguno. Al contrario. Creo que le haría bien. Es más, sería muy positivo para la Argentina encontrarse con nuevos dirigentes. Con alternativas. Encontrar alternativas. Encontrar la posibilidad de que el país pueda hablar de otra cosa.

Fíjate, Gisela, reflexionando juntos, ¿no? Los candidatos son el presidente, que no es nuevo porque ya es presidente; el gobernador, que no es nuevo porque el gobernador de la provincia de Buenos Aires ya fue ministro de Economía, dos veces gobernador —me refiero a Kicillof—; eventualmente Massa, que ya fue ministro de Economía, candidato a presidente dos veces; luego aparece Macri, que fue presidente; eventualmente Patricia Bullrich, que fue candidata a presidente... Si cuando vos decís "nuevos", ¿incluís a ellos como nuevos? ¿Por qué no son el presidente?

No, pienso que al final, si uno pudiera construir una alternativa, esa alternativa también traería caras nuevas en todos los gobiernos provinciales.

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¿Te referís a que sean nuevos a nivel federal, aunque a nivel presidencial...?

No, armar un nuevo espacio, totalmente. O sea, vos le decías "Cambiemos 3.0". Bueno, yo no creo que haya que poner un nuevo Cambiemos, pero sí hay que fundar un espacio. Pero, de nuevo, con esta mirada más provincial, más de lo que somos los argentinos. A mí una de las cosas que más me molesta siempre es no... no hablar de lo que es nuestro país, ¿no? No verlo reflejado en la política pública de los últimos gobiernos, te diría que eso no está. En términos de lo que realmente somos los argentinos. Los argentinos somos gente trabajadora. Vos vas al interior y la gente trabaja en el interior. No está tomando mates, o sea, no está sentada en la casa esperando que las cosas le pasen. Y hace mucho esfuerzo. Y todavía sigue siendo muy aspiracional el desafío de los argentinos, ¿no? De sacrificarte para que tu hijo pueda ir a la escuela. De sacrificarte para que tu hijo vaya a la universidad. Eso sigue pasando. Y entonces, yo creo que esa mirada de esa Argentina productiva, esa Argentina que empuja, esa Argentina que invierte a veces lo que no tiene para hacerla grande, no sé si se condice con lo que pasa todos los días en las tomas de decisiones públicas. No lo siento así. Y me parece que tendría que estar representada y reflejada en muchas cosas. E incluyo al Congreso. Yo incluyo al Congreso de la Nación en esto de no reflejar los temas que nos debieran ocupar todo el tiempo. Y tengo temas para decirte: "ché, pasan por abajo del radar" y son los temas que realmente generarían trabajo en nuestro país.

Gisela, Congreso. Por todo lo que vos contás, las PASO parecerían imprescindibles para crear ese proceso, podríamos decir, de unificación de todo lo que no es la polarización.

No creo.

A ver, contanos.

No, eh... Porque no creo que el gobierno abra una PASO. Entonces, si el gobierno no va a usar la PASO para definirlo internamente, no tiene sentido después una PASO... ¿Para qué?

¿Para todos los demás?

Está bien. Pero, a ver, yo pienso...

Para que el peronismo encuentre su candidato y para que lo que no es el peronismo...

Pero yo creo que lo que no es el peronismo tiene que definir un candidato y no ir a una PASO.

¿Por qué?

Porque me parece que sería lo más maduro. Uno tiene que tener un proyecto, con una mirada, digo, ponerse de acuerdo en una mesa y definir quién es, quién representa.

En Estados Unidos, ¿te parece que las primarias del Partido Republicano y Demócrata serían innecesarias, por ejemplo?

No, no, no. No las considero innecesarias. Pero sí considero que tienen una diferencia: que el voto no es obligatorio en Estados Unidos. Acá las PASO son obligatorias. Entonces, después nos miramos y decimos por qué la gente no va a votar o por qué la gente se siente frustrada.

Pero podría haber elecciones sin tener... podría haber PASO que no sean obligatorias. Y simplemente eso.

Bueno, esa es mi propuesta.

Pero que haya PASO.

Pero que no sean obligatorias, por ejemplo.

Muy bien, pero para entenderte, o sea...

Yo si propongo una modificación, digo: PASO no obligatorias. Esa es mi propuesta. Ahora, derogarlas no creo. Para mí hay que crear un sistema alternativo en la Argentina a las PASO. Digo, reformarlo o mejorarlo para que la gente participe y, si no, no se sienta obligada a participar a una interna que no quiere definirle los candidatos a nadie. Porque, digo, yo hago la lectura inversa. Yo soy un votante de, supongamos, La Libertad Avanza. ¿Por qué voy a votar a una PASO cuando el que tiene que definir un candidato es el peronismo si mi sector no va a tener? Por eso, yo propongo que sean optativas. Pero me parece que eso no está en discusión hoy en la Argentina.

¿Sólo lo importante es la decisión de quién es el candidato a presidente o todos los candidatos son importantes en las internas? Desde el intendente del último pueblito de la Argentina...

No son importantes, pero yo lo sostuve hasta en mi provincia, que tiene PASO. O sea, mi provincia tuvo una reforma electoral hace muy poquito y vamos a ir a un sistema nuevo en términos de la boleta única que se reformó. Pero estábamos obligados a la electoral porque reformamos la Constitución. Pero yo en esa misma discusión, como partido —porque yo no soy diputada provincial, pero sí planteamos— que sean optativas. Nosotros sostenemos lo mismo. PASO puede haber, no obligar a la gente a que vaya a votar tantas veces durante el año y que la gente sienta la libertad de poder hacerlo o no hacerlo.

Cuando decís "optativa" es que los partidos decidan si quieren hacerlo o no porque ya tienen unificado su candidato. Lo paradójico ahí es que, bueno, podrían tener acordado el candidato a presidente, pero no a gobernador, no a intendente, no a senador, no a diputado.

Eso no va unificado porque son leyes electorales diferentes.

En provincial, hay PASO en Santa Fe, por ejemplo.

Sí, bueno, pero bueno... Uno también se pone en la, digo, la democracia hace que uno pueda tener ideas y esas ideas ganen después en la mesa, ¿no?

Pero ¿te parece que es innecesario en Santa Fe que haya PASO o que tampoco...?

Yo sigo sosteniendo que debieran haber sido optativas.

En Santa Fe son obligatorias, o sea, la gente tiene que ir a votar.

Sí, históricamente, es algo que es histórico.

Pero no va la gente, quiero decir, para ser sinceros...

Baja, baja mucho, baja mucho. Estamos en el 50, 60% y cuando después es la general, ese número sube.

O sea, de obligatoria tienen más que declamativo.

Y en el... al final del año la gente va a votar cuatro veces cuando hay elecciones a gobernador y a presidente, entonces...

¿Te parece bien que estén desdobladas las elecciones de gobernadores a presidente?

Bueno, en algunos casos, como en mi provincia, no habría forma de hacerlas unificadas por la constitución de la provincia.

Así como se modificó la constitución ¿Te parece bien que se hubiera modificado para que no estuvieran desdobladas?

Me parece que se eligen cosas diferentes.

¿Te gusta que estén desdobladas?

Cuando uno elige un gobernador, cuando uno elige una persona para administrar lo que tiene que ver con lo provincial, y muchas veces eso que es lo provincial no condice con después lo que termina pasando a nivel nacional... Se elige... A ver, yo creo que hoy en nuestro sistema los gobernadores tienen muchas más responsabilidades muchas veces que los presidentes. Definen una política educativa. Definen una política de salud.

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Todo el sistema está descentralizado: salud, seguridad, educación.

Exactamente, definen una política de seguridad. Entonces, me prece que la gente no puede votar por arrastre. Porque me parece que eso es un problema.

Coincido, coincido. Pero no creo que sea un problema que la gente vaya a votar varias veces. Me parece hasta bueno que vaya a votar varias veces.

Depende, depende. Yo lo haría menos veces, a eso me refiero. Si las PASO fueran optativas, yo te puedo asegurar que votaría menos gente. Pero la gente siente que puede ir a votar. Digo, lo que está mal también de la PASO muchas veces es que termina siendo una encuesta anticipada de algo que no está resuelto. Y después además tenés balotaje. No te olvides, en el sistema...

Creo que a lo mejor estamos coincidiendo, a ver si entiendo bien. Aquel partido que ya tiene decidido su candidato no necesitaría hacer la PASO.

No necesitaría.

Y que la PASO, aunque fuera no obligatoria... Como total va a votar el 50%, el 50% no... Que sea obligatoria o no obligatoria es una cosa para los partidos. Los partidos no estarían obligados a hacerla y que la gente esté obligada a ir es finalmente declamativo porque va la mitad de la gente.

Sí. El tema es que la política siempre piensa mal. Entonces piensa que la gente va a ir a votar para que gane el que no puede ganar. Muchas veces son las cosas que hacen que eso no termine sucediendo en la discusión.

Es un punto también atendible que quizás con el tiempo dé soluciones simplemente con un sistema actualizado y digital de las afiliaciones a los partidos.

Bueno, habría que corregirlo. Por eso yo, cuando el gobierno mandó la reforma electoral al Senado, a mí me parecía bien que nos diéramos un tiempo para avanzar en una reforma electoral seria en nuestro país. Pero no terminó pasando. Quedó como en un saco roto y me parece que sólo va a haber un proyecto que diga "se suspenden las PASO". Con mucho dolor en el alma lo digo, porque me parece que es algo que la reforma traía... Ficha Limpia, por ejemplo.

¿Creés que va a prosperar eso de simplemente "se suspenden las PASO", como fue en el 2020?

Es que no veo... Yo no he podido leer otra cosa. Y quizás había otras propuestas; yo proponía lo de las PASO optativas, pero había otros legisladores que a lo mejor proponían otra forma de la boleta única. Había una propuesta de la cual yo no coincido, pero que eran colectoras. Digo, no importa si uno está de acuerdo o en desacuerdo, pero había voluntad o había propuestas para hacer una mesa de trabajo sobre cómo queríamos reformar nuestro sistema electoral. Siempre digo: para que sea más transparente, para que sea más ágil, pero también para que sea más participativo.

Gisela, así como le asignás, entiendo, muchas posibilidades a que se suspenda la PASO, que va a ser el escenario más probable, ¿qué posibilidades le asignás a que este Diputados trate el rechazo al DNU 70/2023?

Tiene un riesgo eso. El riesgo es todas las leyes que afectan directamente a la gente. Alquileres, por ejemplo. Y eso me parece que es muy riesgoso para alguien que hoy está alquilando. Yo creo que el gobierno tiene que tomar nota de esto y poner una propuesta ya, y presentar ya una propuesta sobre Ley de Tierras. Porque tampoco podemos dejar en manos extranjeras que compren lo que quieran comprar. Pero además hay que saber explicarlo, a la Ley de Tierras, porque me parece que el problema que tuvo Ley de Tierras en nuestro país es que no supieron explicar por qué mandaban un proyecto con... Hay una particularidad del gobierno que siempre yo digo: "¿por qué hacen estas cosas, no?", te mandan un montón de temas adentro de una ley que puede tener muchas cosas que coincidimos...

Por esto mismo que vos estás diciendo, porque ahora no se puede dar para atrás el DNU...

Bueno, pero con inviolabilidad de propiedad privada había muchas cosas que eran positivas, pero no podía entrar todo junto.

Hacen siempre lo mismo. Ahí tendría la respuesta: no se puede dar para atrás el Decreto 70/2023 porque hay otras leyes que serían imposibles de rever o muy difíciles de rever. Entonces, meter 10 cosas juntas genera esas especies de cadenas que si vas a derogar...

Bueno, si hoy estás en un lugar complicado...

Tiene, claro, ventajas y desventajas.

Porque siento como que si se cae todo, ponemos en riesgo no un país, pero sí a un montón de gente. Y me parece que es lo que hay que cuidar. También es cierto que tierras es algo que a la gente le importa, o sea, a la gente no le da lo mismo quién compra tierras en la Argentina. Y no le parece bien a un argentino que quede abierto a que todo el mundo pueda venir a comprar la cantidad de tierras que quiera comprar. Por lo tanto, yo espero y tengo un poco de esperanza de que en esta semana haya un proyecto sobre la mesa, así como hubo para discapacidad cuando se estaba por caer la emergencia en discapacidad y hubo un proyecto superador a la discapacidad que hay que votarlo ahora, pero hubo un proyecto superador.

Gisela, ¿te sentís sola en esa posición del medio?

No sola, porque creo que hay muchos que piensan como yo. Y tengo un bloque de muchos diputados que están...

¿Se sienten solos?

Es difícil a veces explicar lo que hacemos,

Que no es todo "sí" ni todo "no".

Bueno, porque yo siempre digo que lo primero que hago es defender a mi provincia. O sea, yo estoy en el Congreso para defender a mi provincia, y eso muchas veces ha significado muchas preguntas de por qué acompañaste esto. Porque para los santafesinos es bueno, porque para los santafesinos es positivo. O sea, cuando yo miro a mi provincia y veo algunos proyectos, digo: "A Santa Fe le sirven estos proyectos". Y hay otros que los he votado en contra porque creo que no estuvieron bien planteados. Quizás la razón por la que he votado en contra era un buen fundamento; el tema es que el planteo era malo y que siempre, muchas veces, en los que yo voté en contra hacen pagarle el costo a una provincia como la mía y no pagan otras provincias o la Ciudad de Buenos Aires. Muchas veces los costos más altos... Yo vivo en una provincia donde pagar la luz, pagar el gas y pagar el transporte es, te aseguro, dos veces más caro que lo que es en esta ciudad. Y eso no es justo para mi provincia. Y esas cosas las voy a defender y siempre voy a marcarlas como las cosas que para mí tenemos que mejorar. En un esquema federal, nosotros aportamos más de lo que recibimos siempre. Retenciones, por ejemplo. Nosotros somos una provincia con regalías...

El mayor exportador de la Argentina.

El mayor exportador de la Argentina. La segunda provincia en siembra de maíz, trigo, soja. La provincia que tiene un sector industrial muy grande. Pero cuando uno lo mira en términos de retenciones, nosotros no recibimos un peso de eso. Nada, y no lo queremos. No estamos diciendo "coparticipenlas y dejémoslas". Nosotros lo que estamos diciendo es "sáquenlas", porque cuando se las saquen al productor, ese 24% que hoy está en la soja va a ir al campo. O sea, nosotros sabemos que va a volver a nuestra provincia. Pero hoy... Mirá, yo ayer me subí a la Ruta Nacional 34. Ahí me gustaría que se suban, que se suban... Pero no ver una foto, que se suban, porque uno no puede creer que esa sea la ruta por donde pasa la producción más importante de nuestro país. La producción más importante de nuestro país sigue siendo el campo. Entonces, no hay rutas para poder trasladar. Y la verdad que no hay otro medio de transporte, porque el tren es importante, pero por las distancias donde nosotros tenemos la zona núcleo, no va a poder ser en tren. O sea, porque yo vivo en una ciudad donde el puerto lo tengo a 130 kilómetros, entonces nunca va a haber tren para mi región, por ejemplo; no es una posibilidad, es camión. Ahora, esO tienen que tener rutas en condiciones. Y nosotros ponemos todos los años una torta de plata.

Y además de eso se pone en el impuesto a los combustibles. Ni siquiera hace falta el tema de retención: se pone en el impuesto a los combustibles. Gisela, me encanta siempre esa posición moderada que vos tenés. Agradecerte tu presencia acá, sigan así y, bueno, cuenten con nosotros para que podamos ser útiles.

Bueno, muchas gracias. Y los invito a que vengan a recorrer Santa Fe siempre que puedan.

Muchas, muchas gracias.

MEG