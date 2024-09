Ricardo Delgado: "No creo que el cepo se levante el 31 de diciembre"

El economista Ricardo Delgado señaló que el Gobierno ha logrado ordenar el frente fiscal y monetario a costa de los recortes en diversas áreas. “La actividad económica parece haber encontrado el piso”, indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). Por otro lado, aseguró que si el oficialismo llega con niveles del 3% de inflación a fin de año será un éxito. “En agosto la inflación empezará con un 3”, aseguró.

Ricardo Delgado es economista, director de la consultora Analytica y consultor. Fue consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Además es autor de numerosas publicaciones académicas y artículos políticos en el país.

En medio de la vorágine política, el Gobierno todavía intenta hacer pie en una economía convolucionada. ¿Cuál es tu propio balance general de la economía de Caputo y Milei? ¿Hay rebote o no del crecimiento? ¿Se prolonga la recesión?.

Creo que después de ocho meses de gestión, el Gobierno ha logrado ordenar el frente fiscal y monetario, el mundo de los pesos, como yo lo llamo, con costos importantes en materia de recortes de gastos en muchas áreas. Desde la obra pública hasta el Fondo del Incentivo Docente, pasando por las jubilaciones.

En fin, una enorme cantidad de partidas que han sufrido esta combinación de motosierra, licuadora y aspiradora de pesos que, de alguna manera, le permitió al Gobierno ordenar una cuestión crítica y dar cierta estabilidad financiera en el corto plazo a las variables, en particular al dólar.

Todavía me parece que está azotando una política mucho más orgánica, te diría, y con éxito en el frente del mundo de los dólares para poder armonizar con ese mundo de los pesos que viene estando trabajado y con algunos resultados positivos.

¿Qué quiero decir con esto? El Banco Central no tiene los dólares suficientes para poder generar condiciones, no solamente para pagar los vencimientos de deuda que a partir de enero la Argentina tiene para pagar a privados y a organismos internacionales, sino para generar las divisas necesarias para que la actividad económica empiece a recuperarse de manera sostenible.

Lo que uno ve es que en el último mes y medio, la actividad económica parece haber encontrado, en el promedio general, el piso. Los datos de la industria y de la construcción parecen estar indicando eso. Hay recuperación en los salarios privados registrados, que son aquellos que tienen protección de negociaciones salariales. Y eso me parece que es un buen punto.

Ahora, ¿cómo hacemos para recuperar la actividad, que es, al final del camino, lo que toda política económica tiene que lograr? Me refiero a la estabilidad de precios y al crecimiento económico. Bueno, todavía faltan esos dólares tan importantes para poder empezar.

¿Qué visión tenés vos de aquello que dijo Ricardo Arriazu de que si devalúan explotará todo? ¿Y cuál es tu visión específica respecto de si hay atraso cambiario y las dificultades para salir del cepo?

Creo que este es un gobierno que hace del dogma una cuestión de fe y también del dogma en materia económica. Ahora bien, con respecto al cepo en particular, nada más ni nada menos que decidir si liberar el mercado cambiario o no, el Gobierno ha sido absolutamente pragmático desde el día uno. Es que sabía que justamente no hay dólares suficientes para poder salir de manera ordenada. Y yo creo que eso fue una buena decisión política.

El problema es que tampoco tenés las condiciones o no podés generar las condiciones para que ingresen dólares. Si no podés sacar dólares, tampoco van a ingresar, es una obviedad. Entonces, cuanto más se demore la salida del cepo y las restricciones cambiarias, más difícil va a ser para el Gobierno generar esos dólares tan necesarios para sostener la estabilidad y dar combustible al crecimiento económico.

Ahí hay una suerte de dilema de hierro. Soy de los que piensa que, en estas condiciones, Argentina no puede salir del cepo porque corre el riesgo de echar por la borda una enorme cantidad de resultados, sobre todo en materia de inflación.

¿Vos crees que salen del cepo en diciembre o que se mantienen con el cepo hasta las elecciones?

Lo segundo, no lo sé. Yo tengo la impresión que este año la Argentina va a terminar el 31 de diciembre con cepo, quizá con menos regulaciones, pero no sin regulaciones. Y ahí hay algo que hay que discutir: ¿Qué tipo de regulaciones cambiarias va a tener el país?

Debemos definir si vamos a ir a una liberalización absoluta, cosa que yo creo inapropiada para esta economía aún en condiciones más normales que las actuales. O si vamos a mantener algún tipo de restricción, como tiene la enorme mayoría del mundo.

La perforación de la inflación y las negociaciones con el FMI

Elizabeth Peger (EP): Por un lado, hoy se va a conocer el número de agosto de la inflación, pero estamos viendo que la expectativa de una desaceleración más importante no se está confirmando o se está demorando. ¿Qué expectativa tenés? Y por el otro lado, ¿cuán importante y cuán crucial es el tema de la deuda y la inexistencia previa de un acuerdo con el Fondo?

Creo que es más fácil bajar la inflación del 25% o 20%, como lo tuvimos en diciembre y enero, a los niveles que tenemos hoy, que bajar de ese 4% al 1% como aspira el Gobierno para fin de año. Esto, para no ponernos técnicos, sucede siempre.

Ahora, dicho esto, me parece que el Gobierno, esta tarde en particular, va a mostrar un índice que empiece con 3, lo cual va a ser una buena señal. Por supuesto, esto no te indica que va a continuar así la situación, pero todo da cuenta, sobre todo después del apretón fiscal y monetario que estamos viviendo, que la inflación se va a mantener en estos niveles.

Veo muy difícil que siga cayendo de manera sostenible. En algún momento Adorni habló de que a fin de año no vamos a tener inflación y eso es un pronóstico que no se va a cumplir en la Argentina. Pero si el Gobierno llega con niveles del 3% de inflación a fin de año será un éxito.

Para Delgado, alcanzar el piso de un 3% inflacionario para diciembre será un éxito.

Dicho esto, me parece que esto tiene que ver con el mundo de los pesos que hablábamos antes, pero todavía sigue habiendo incertidumbre acerca de cuestiones críticas. Por ejemplo, qué va a hacer la Argentina en su relación con el Fondo.

Surge la pregunta de si va a ir a un nuevo acuerdo o no y si ese acuerdo va a tener los dólares necesarios para poder sostener la estabilidad y darle un espaldarazo al Gobierno para que llegue en mejores condiciones a las elecciones de medio término. Y, sobre todo, pagar los vencimientos de deuda que tenemos en la primera mitad del año.

Guzmán se reunió con el FMI y el Banco Mundial para cuestionar el préstamo del 2018

Para poner un dato: en enero hay que pagar 4.600 millones de dólares en el capital de intereses a los bonistas privados que fueron reestructurados por Martín Guzmán en el 2021, después de la pandemia. Es un vencimiento en el mes de enero muy fuerte y los dólares parece que no están a tan sólo cuatro meses.

Entonces, digo, ahí hay una tensión que se va a tener que empezar a resolver con señales y, sobre todo, con algunos resultados. En ese sentido, el Gobierno apuesta al blanqueo en un corto plazo, para que algunos de esos dólares empiecen a llegar al Banco Central.

