Ricardo Quintela: “Este Gobierno no prentende diálogo, sino sumisión”

El gobernador reelecto de La Rioja, Ricardo Quintela, se refirió a las cuasimonedas y al bono que pretende instalar en su provincia, y señaló que el objetivo de estos es “inyectar o movilizar el sistema financiero de La Rioja”. A su vez, apuntó contra el Gobierno nacional, "No le tengo miedo a nadie de este gabinete”, advirtió en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Ricardo Quintela es el “gobernador insumiso” reelecto de La Rioja. Además, fue diputado provincial por el Departamento Capital entre 2017 y 2019, intendente de la Ciudad de La Rioja en 2003, diputado nacional en el 97’, diputado provincial en el 93’ y secretario de Asuntos del Interior en 1991.

¿Cómo recibió el dictamen del procurador? ¿Qué expectativa tiene respecto a cómo va a resolver la Corte Suprema de Justicia el amparo que usted interpuso?

Vimos con mucha satisfacción que el procurador diga que es competencia de la Corte. Tengo expectativas positivas de que podamos darle tranquilidad al pueblo de la República Argentina, sobre que ese DNU que consta de más de 300 artículos que modifican gran parte de la organización jurídica del país, y se toma atribuciones que no le competen y que son parte del Poder Legislativo, pueda ser derogado o dictaminado como inconstitucional por la Corte, tengo mucha expectativa de que así sea. Si se le otorgan las facultades que establece el Decreto de Necesidad y Urgencia, siendo que no tiene necesidades ni urgencias, lo faculta para modificar el sistema judicial del país, por lo cual creo que la justicia debe prever que eso no suceda.

¿Cree que la Corte va a hacer caer el DNU?

Creo que sí, los fundamentos para hacerlo caer son muy sólidos porque es un DNU inconstitucional, no lo digo solo yo, lo dicen todos los juristas que tienen una responsabilidad política.

Al mismo tiempo que usted representa la avanzada más crítica contra el gobierno de Javier Milei, Tucuman tiene un gobernador que acordó que sus tres diputados aprobaran el pedido del Gobierno, ¿cómo toma esta actitud de abrirse?

No quiero juzgar ni hacer una valoración de la conducta, pero no lo hago porque tengo otras prioridades para defender los intereses de otros sectores de la sociedad. Considero que tenemos que defender los intereses industriales que generan puestos de trabajo, divisas, riqueza, bienes exportables. Pero los ingenios y los grandes productores tienen sistema de defensa que no tiene la sociedad, por lo tanto, los refuerzos que nosotras ponemos son para defender las necesidades de las mayorías en nuestra provincia. Nos estamos planteando la necesidad de una distribución equitativa de recursos, de que los distintos ministerios que están sin funcionar apliquen políticas y programas, no tenemos obra pública, vivienda, políticas sociales, educativas, culturales, no tenemos absolutamente nada. Es atípica esta gestión, porque uno no sabe con qué puede contar de la nación, que está concentrando todos los recursos para sí con la transferencia fenomenal de las provincias hacia la nación, así como también una transferencia fenomenal de los poderes concentrados de las mayorías para los sectores minoritarios. Creo que así como debe haber un sinceramiento de precios debe haber un sinceramiento salarial, no puede haber un sinceramiento de precios sin que haya uno salarial.

En referencia a las cuasimonedas, La Rioja tiene el antecedente de Carlos Menem, que llevó adelante algo similar que lo que usted está haciendo ahora, ¿se inspiró de esa experiencia? se podría decir que La Rioja tiene un espíritu insumiso, que ya lo tuvo con Quiroga, con Menem y ahora con usted…

Este Gobierno no pretende diálogo, sino sumisión, tanto de los legisladores como de la Cámara Baja y los gobernadores. Nosotros no estamos dispuestos a aceptar esas condiciones, estamos dispuestos a generar los instrumentos necesarios para poder resguardar los intereses de nuestra comunidad. Lo que diga el ministro del Interior y los funcionarios del gabinete nacional no me va a impedir hacer lo que corresponda para cumplir con la responsabilidad que me dio la gente.

¿Se inspiró de la moneda que creó Menem en el 88’?

Se crearon en dos oportunidades, en el 88’ y en el 2001. La experiencia que tenemos del 2001 es muy positiva, nunca le hemos pedido ni un peso a la nación, menos a este gobierno. Que se queden tranquilos, no le vamos a pedir plata para recuperar los bonos, porque nosotros estamos llevando a cabo una gestión responsable, lo cual no significa que vamos a matar de hambre a la gente, porque me interesa una sociedad que pueda tener una distribución equitativa de los recursos, no aspiro a las grandes riquezas, pero pido que las grandes riquezas concentradas puedan invertir en nuestro país para generar más oportunidades. El ministro debería quedarse tranquilo con lo que vamos a hacer con las cuasimonedas, quiero aclarar que el impacto fiscal no disuelve las autonomías de la provincias, además no son monedas para la libre circulación del territorio nacional, sino para que circulen en nuestra propia provincia.

Ayer, el ministro del Interior, Guillermo Francos, planteó que la emisión de una nueva moneda era inconstitucional, incluso de circulación provincial. ¿Cómo toma esa advertencia?

Lo que está haciendo el ministro del Interior, al igual que el Presidente y el vocero presidencial, es una política de extorsión a las provincias, son mensajes negativos permanentemente. Que el ministro del Interior haga lo que quiera, no me interesa a mí, que se haga responsable a la hora de tomar decisiones. Personalmente no le tengo miedo a nadie de ese gabinete, porque me parece que están en contra de los intereses mayoritarios de la sociedad y en defensa de los intereses de los privilegiados, que son los que representan. Que el ministro haga lo que quiera, yo voy a cumplir con mi responsabilidad.

¿Cómo toma que un riojano con portación de apellido inequívoco como Martin Menem tenga una actitud opuesta a su gobierno? Me gustaría que nos hiciera un repaso de la relación de la sociedad con Martin Menem y con usted…

La sociedad acá no conoce a Martin, no quiero hablar de él porque tengo un aprecio especial por su familia. No tengo relación con Martin, es un chico que no se crió acá y que volvió para ser candidato. Con el que menos historia política tengo de los Menem es él, vino para ser candidato de Milei nada más.

¿Cree que Milei lo eligió por su apellido?

No sé si lo eligió por eso, tengo entendido que fueron compañeros en la facultad, o algo así. Martin abraza una idea totalmente distinta a la que abrazaban su padre y su tío, que eran las ideas del justicialismo, la justicia social por sobre todas las cosas, que significaba tener en cuenta las política inclusivas en los sectores vulnerados de la sociedad, que permitan justicia en la distribución de las oportunidades, cosa que en su léxico no existe, así como tampoco existen en las propuestas del gobierno que lo representa.

Fernando Meaños: Usted dice que no le van a pedir nada al Gobierno nacional para las cuasimonedas. ¿Cuál es su plan? ¿La cuasimoneda es transitoria? ¿Tiene pautado algún plazo de rescate?

No tenemos un tiempo definido para rescatarla, va a depender del gobierno nacional y de la cantidad de emisión de este. Hoy por hoy tengo autorizado hasta 22.500 millones de pesos y la Cámara de Diputados me autoriza a disponer para el pago de los salarios públicos hasta un 30%, es decir, puedo disponer de un 30% para abajo. Lo que estamos haciendo es lo que hizo Menem en su gobierno, ante una crisis tratamos de prevenir y tener los reparos suficientes para inyectar en el circuito financiero de nuestra provincia un monto para aumentos que le damos a nuestros empleados por el ajuste brutal y cruel que sucede en la República Argentina. Nosotros no solo tenemos que mantener el tema de los salarios, sino también la economía de nuestra provincia.

FM: ¿Esto significa que hay bono para rato en La Rioja?

Depende del Gobierno nacional, si este Gobierno nos sigue sin reconocer los casi 20 mil millones que nos debe, habrá un impacto fuertísimo. Si tuviera 20 mil millones no sacaría una cuasimoneda.

En síntesis, lo que usted está haciendo es emitir un bono para poder darle aumento a los empleados, mientras que el Gobierno nacional no lo hace. Entonces, finalmente es mejor que exista ese aumento con un bono a que no exista…

Nosotros queremos, con una administración responsable, dar la garantía de que podemos pagar el salario con pesos. El bono lo vamos a tener para cubrir algún imprevisto que pueda suceder. No sabemos lo que sucede con este Gobierno, hemos decidido generar este bono con todos los requisitos que tiene una moneda de circulación y todos los sistemas de seguridad que permitan la no falsificación de esos bonos, para poder inyectar o movilizar el sistema financiero de nuestra provincia. Caso contrario, deberíamos actuar igual que el Gobierno nacional: congelar los salarios.

Nosotros queremos que la gente pueda mantener su calidad de vida y pueda cubrir las necesidades primarias. Vamos a tener un nuevo problema con el inicio de clases, vamos a tener un grave problema con el aumento del combustible y la quita de subsidios. Vamos a tener serios problemas con esta sociedad, la gente no va a poder vivir, van a tener que cortar el agua, la luz y el transporte. Nosotras buscamos medidas para mejorar, no para empeorar.

¿Cómo cree que la sociedad va a soportar esa situación? ¿Imagina una conflictividad social alta?

Creo que sí, va a haber una conflictividad social alta, la gente no va a poder vivir. Es imposible, la paz tiene que ser una paz social, no la paz de los cementerios. No hay tiempo para esperar que la gente esté mejor, el ajuste ha sido tan brutal que la gente ha quedado shockeada, y está reaccionado a medida que ve que su poder adquisitivo ha disminuido notablemente, no pueden ni siquiera disponer de los recursos necesarios para ir a trabajar, y eso se va a sentir más en marzo.

