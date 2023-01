El dirigente peronista, Roberto Feletti, opinó que hay una ruptura del pacto democrático en la región. Además, manifestó que en Argentina se dio una inflexión a partir del atentado contra la vicepresidenta. El análisis del trabajo de Sergio Massa en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Por qué le parece que se rompió el pacto constitucional?

Me parece que las elites de la región ven que estamos en un mundo cambiante, donde hay una disputa de hegemonía, y eso empuja a estas élites a querer tener un control más férreo del Estado, para quedarse con la renta extraordinaria de energía, minería y alimentos que produjo la guerra de Ucrania.

Esas élites quieren apropiarse esas riquezas sin proyectos distributivos en el medio. Y eso provoca la inestabilidad política de la región.

En Argentina el pacto se rompe. Desde el ‘83, y, sobre todo a partir del Juicio a las Juntas, se estableció que la violencia política iba a ser desterrada de la Argentina. También que la persecución política de los que pensaban distinto no iba a ser parte de la vida política del país. Eso, en la última década comenzó a resquebrajarse.

Creo que hay dos puntos muy claros de quiebre. Uno, el cerco que establece la Policía de la Ciudad sobre el domicilio de la vicepresidenta. Segundo, el fallido atentado contra Cristina Kirchner, que concluye con una condena judicial sobre bases muy poco sólidas en términos de pruebas y acusación.

Estamos en un escenario en el cual se está intimidando, primero, intentando asesinar después, y tercero, proscribiendo por vía judicial, a la principal líder política que tiene el país hoy.

Campaña electoral 2023

La gestión del ministro de Economía y su posible candidatura

¿Cómo evalúa, del uno al diez, la gestión de Massa?

Aprobamos la gestión de Sergio Massa. En el marco de inestabilidad económica que hay, él está cumpliendo el objetivo de tranquilizar la economía.

Creo que hay tres aspectos que así lo indican. Uno, la recomposición de reservas en el Banco Central. Asociado a eso, una mejor administración del comercio exterior. Como tercer elemento, un orden fiscal y monetario que no lesiona el nivel de actividad.

Se está buscando crear previsibilidad monetaria y fiscal sin que la economía frene su expansión del nivel de actividad. Eso va llevando, aunque obviamente de a poco, al escenario de una economía más previsible. Para no poner números, pondría un “aprobado”.

¿Cree que Massa puede ser el candidato del Frente de Todos?

La gestión siempre habilita el proceso político electoral. Si la gestión es buena, alguien, legítimamente, puede pedir a la sociedad el refuerzo de su gestión con los votos.

Si se estabiliza la economía y se cumple el objetivo de mantener el crecimiento económico con cierto orden de las variantes económicas, es una gestión que se legitima y que, quien las lleva adelante, puede pretender ser candidato.

Hemos tenido dos ministros de Economía que fueron candidatos con éxito, uno fue Amado Boudou, otro, Axel Kicillof. Fueron gestiones económicas las que los llevaron a ese lugar.

Mi corazón quiere que sea Cristina Kirchner. Creo que tendría que haber un tercer mandato de Cristina. Lula y Perón tuvieron tres mandatos. Y creo que tiene relación, ese tercer Perón, que viene a abrazarse con Balbín, o Lula, que habla de recomponer el pacto democrático de Brasil, lesionado por las actitudes de Bolsonaro.

Mi deseo personal es que así sea. Que Cristina sea candidata con el objetivo de recomponer el pacto democrático.

Las internas electorales en el oficialismo

Jorge Elías (JE): Si Cristina fuera candidata, ¿cómo se hace campaña apoyando la gestión económica pero no la política de lo que fue el Frente de Todos este año?

Es una coalición que afrontó la pandemia y una guerra. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Se puede asumir que este es un gobierno en tránsito hacia otro escenario, y perfectamente presentar una opción distinta. No lo veo como una cosa realmente complicada, y menos dentro del peronismo.

JE: ¿Deslegitima a la investidura presidencial no ser candidato a la reelección?

No necesariamente todos los presidentes tienen que aferrarse a un proceso de reelección. Mire lo que le pasó a Macri, quiso ser reelecto y no pasó la primera vuelta. Uno tiene que ser consciente de sus posibilidades. No veo una deslegitimación del Gobierno.

JE: ¿Usted insiste en comparar a Macri con Bolsonaro y Donald Trump?

Sí, claro. Todas las expresiones de Macri fueron en esa dirección. Si faltaba algo para compararlos fue, recientemente, el elogio al régimen de Qatar.

Soy muy respetuoso de la autonomía de los países, pero es bastante antinómico con lo que uno espera de una vida democrática.

Los datos sobre la suba de precios

Hoy se conocerá la inflación y se podrán hacer las evaluaciones anuales. ¿Cómo ve la situación de precios y salarios?

El Gobierno está aplicando una política de regulación de precios muy parecida a la que aplicamos nosotros cuando me tocó estar, con menos cohesión del equipo económico.

Si se mantiene aunada la administración del comercio exterior, el aumento de las reservas y el orden monetario y fiscal, se puede lograr un descenso importante de la inflación. La discusión de las pautas de los aumentos salariales habrá que evaluarla cuando se conozcan los números.

Hay un mandato del peronismo que no se puede olvidar, que es la distribución de la riqueza. Hoy tenemos renta extraordinaria en minería, agro y energía. Es un mandato del peronismo que parte de esa renta derive al bolsillo de los trabajadores.

FM JL