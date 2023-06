El precandidato a jefe de Gobierno porteño, Roberto García Moritán, aseveró que cuando fundaron la fuerza Republicanos Unidos su "meta principal era ganarle al kirchnerismo". A su vez, analizó lo que está ocurriendo en la interna de Juntos por el Cambio, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Hacenos un balance de que lo que está pasando en Juntos por el Cambio. ¿Creés que existe riesgo de se quiebre, se rompa, implosione o se mantendrán todos unidos? ¿Cómo lo ves?

Siento que los ánimos, a veces, no ayudan a medir las palabras. Y éstas, en ocasiones, terminan siendo exageradas, fuera de proporción y no le termina haciendo bien a las personas que las dicen.

El daño mayor de lo que está pasando es por quién lo produce y esto me lleva a la reflexión de que la política interna tiene que tener un rol más continuo, mejor trabajado y con un poco en los puntos en común, para que en los momentos de verdadera tensión política, donde se tienen que definir las posiciones de poder y las tomas de decisiones, ya haya un trabajo continuo.

Hay una subestimación de la política interna en todos los ámbitos y se ve porque están muy focalizadas en los nombres propios, en el personalismo y no tanto en los proyectos.

Si se trabajaran internamente los proyectos ideológicos de la Ciudad, que tenga cada uno de los partidos o del país, dependiendo de dónde estuviera, y lo fueran trabajando con cuadros técnicos, con personas preparadas e idóneas, sobre resultados, las cosas que nos pasan a los argentinos hoy no deberían estar pasando.

No puede ser, y perdón que vuelva a la referencia personal, cuando vos tenés un partido que tiene como idea central la competencia, que todos nuestros fundamentos económicos están vinculados a que Argentina, para ponerse de pie y salir adelante, tiene que competir con el mundo.

Entendemos que la competencia nos eleva y nos convierte en mejores personas cuando se propone este sistema, sobre todo, en un partido democrático y moderno como es Republicanos Unidos, en el que cualquiera que quiera ser candidato se puede inscribir siendo afiliado.

Se puede anotar en una lista para competir y si después, a través de su esfuerzo, juntando avales, logra entusiasmar y tiene los votos suficientes, puede ser merecedor de ser parte de una lista en la que se trate de "traidor" a una persona que está defendiendo los valores de una carta orgánica, por sobre todo, cuando no quiere que le impongan una lista sábana.

Muchas de estas cosas tiene que ver con que las conversaciones de fondo no se llevan y no se tienen en los momentos que hay que tener.

En el mundo privado, del que yo vengo, todo se establece antes: los criterios, el plan de acción, el flujo proyectado y la gente que vas a contratar. Luego, en el camino surgen cosas. Pero uno, en ese marco de contención y sabiendo cuál es el camino, cuáles son tus metas, los puntos que uno tiene que ir obteniendo y los resultados, es más fácil ir midiendo quién y por qué se equivocó.

En lo político queda todo sujeto a la interpretación de las personas. Y el exceso de personalismo, los liderazgos verticales y el autoritarismo nos termina dañando a todos, y no es propio de un partido. No es de JxC, ni Republicanos Unidos, es propio de la política.

Haciendo toda esta introducción, el verdadero problema no lo tiene Juntos por el Cambio, sino el Frente de Todos, que además tiene el agravante de tener que gobernar. Y al estar peleándose entre ellos, siendo oposición y oficialismo al mismo tiempo, son los que tienen que llevar adelante y conducir a Argentina que está en un momento pésimo.

En la introducción y la apertura del programa marcamos, casualmente, el problema de las coaliciones, de que ambas tienen problemas respectos a diferencias internas que, a veces, son expresadas de manera inapropiada, como vos decís, y dos líderes que están en su ocaso, que dificultan la emergencia de nuevos liderazgos.

En ese sentido, vimos la foto tuya junto con los demás candidatos a jefes de Gobierno la semana pasada, con Horacio Rodríguez Larreta, y justo allí, originalmente, no estaba Ricardo López Murphy, de quien se comenta podría ser candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich.

¿Creés que puede ser así? Y dame una opinión respecto de las disidencias entre Bullrich, Larreta y el radicalismo acerca de sumar o no al peronismo cordobés.

Cuando fundamos Republicanos Unidos, nuestra meta principal era ganarle al kirchnerismo, el cual era el mal a vencer electoralmente, y sentíamos que esa era la batalla primaria que nos unía a todos.

Ese fue el argumento por el cual, en 2021, hicimos esta alianza, que se llama Juntos, y la incorporamos tanto a nivel nacional, desde el Congreso, con López Murphy, como en la Ciudad, donde fuimos elegidos Marina Kienast y yo.

Habría que preguntarle a Ricardo qué fue lo que le pasó en el camino, que de repente cambió su foco. Hoy por hoy, casi en una lógica muy primitiva y maniquea, es Patricia u Horacio, y quitó el foco de todo lo que nos unía en este proyecto en un principio.

Ahora, Ricardo (López Murphy) es un valor para la construcción nacional, tiene que mucho que agregar todavía. Es una persona que, en términos de visión macro, tiene mucho para aportar y que Argentina no debería perderse, sea quien sea el próximo presidente.

Hay un error grave y no se está recordando qué pasa en Argentina, donde todavía estamos discutiendo la propiedad privada, si el déficit fiscal o la emisión monetaria generan inflación y las consecuencias.

El otro día estuve en un debate donde un señor trataba de justificar que Argentina estaba en mitad de tabla en déficit fiscal y eso era una prueba suficiente de que eso no generaba inflación.

Si vos tenés déficit fiscal y ya se cerraron los mercados en el mundo, porque nadie te presta dinero, tu única manera de resolver esa diferencia es emitiendo, y esa emisión genera la inflación tortuosa, que a los argentinos nos empobrece todos los días.

Por lo que entiendo, si para ganarle al kirchnerismo hay que sumar al peronismo de Córdoba, estás de acuerdo. ¿Entiendo bien?

Hoy por hoy, el mundo se tiene que dividir en dos: entre los que creemos en el Estado de derecho y los que no; los que creemos que Argentina tiene que proteger la propiedad privada y los que no; los que creen que los delincuentes tienen que ir presos y los que no; los que condenan la corrupción y los que no.

Por eso, ¿el gobernador de Córdoba estaría en el mismo campo que vos?

Todos los que creamos que Argentina tiene que resolver sus cuentas fiscales, abrir sus fronteras al mundo, cumplir sus compromisos, meter presos a los que no cumplen la ley, orden en el país, generar valor reivindicando al sector privado en esta batalla, en este momento, están del lado de los que tenemos que sacar a todos los demás.

Estamos gobernados por delincuentes, no puede la militancia kirchnerista estar al mando de las instituciones y ahí hay una batalla que entre varios vamos a tener que tratar de resolver.

