En diálogo con Jorge Fontevecchia para Radio Perfil, Roberto Gargarella, abogado y sociólogo, especialista en derecho constitucional, remarcó que “está de acuerdo” con el fallo de la Corte y que ésta está siendo “cooperativa” para poder actuar en situaciones de “calamidad institucional”.

¿Qué opinas de este conflicto entre la Corte Suprema y el Poder Legislativo?

- Estoy de acuerdo con la Corte con lo que acaba de hacer. Hay varios niveles. Uno de ellos es el hecho de que el Consejo como institución es muy defectuoso, no solamente cómo fue creado sino cómo se pensó en sus orígenes. No es el diseño aceptable para un país como el nuestro. Otro nivel es el que uno no ve. Es una muestra de horrores relacionadas con intenciones de partidos, grupos, facciones, que solo están pensando si tienen su consejero o si quieren dañar aquí o allá. Yo me concentro en el nivel que ve el ciudadano común y que es el nivel del discurso público que dan los organismos. En ese sentido, tiendo estar a favor de lo que hizo la corte. Tenemos que pensar cómo hacer el derecho en democracias defectuosas como las que tenemos. Tenemos a uno de los poderes que está bloqueando el congreso la posibilidad de que una de las patas de la institucionalidad argentina esté funcionando. Con una mirada a largo plazo, los poderes se tienen que ayudar entre sí en una mirada cooperativa y eso implica hacer cosas que no están escritas en la ley pero que tampoco están negadas. Mucho de lo que está haciendo la Corte, puede ser leído en esa clave. No hay que actuar sobre la emergencia, yo pienso en una respuesta opuesta pero que también es actuar en situaciones de calamidad institucional. Aquí la corte no impide nada. Está siendo cooperativa para poder seguir adelante.

Tenemos representantes del sector de la vicepresidenta que plantean esto como un golpe de estado, como el caso de Vilma en Brasil. ¿Está en el fondo la lucha entre un sector del Frente de Todos y la Corte Suprema, fundamentalmente, Rosatti, sabiendo que cuando estén los fallos definitivos, va a ser condenatorio en la medida qué haya pruebas?

- El nivel de incendio de las palabras que usan estos actores es proporcional a verse en situación de perdidos. El kirchnerismo levanta el volúmen de las declaraciones cuando se ve en problemas. Yo no lo tomaría en serio. Son términos desproporcionados que dan pena. En todo caso, nada de lo que hizo la Corte es contrario a la constitución. Hay miles de cosas, como las audiencias públicas, que son compatibles con sus poderes pero que no están establecidas en ningún reglamento ni aparecen en la constitución. Pero nadie se las impide y está bien que lo hagan. Esto no significa que el fallo me parezca atractivo y no soy ingenuo. Hay cosas en el fallo que aún no comprendo. Como la idea de que la decisión anterior fue consentida por todos los demás poderes. Pero en lo sustantivo, implica cooperar de un modo que no le bloquea la posibilidad al congreso de seguir actuando.

"Agustín Rossi: "Parece que la Corte entra pateando la puerta al Consejo de la Magistratura""

El juez federal Daniel Alonso que hizo la precautelar, descubrimos, y él mismo lo reconoce que es de la misma lista celeste de la Asociación de Magistrados de quien dejó de ser presidente de la Corte, Lugones. ¿Genera suspicacia el hecho de que Alonso sea de la misma lista?

- No quisiera darle trascendencia ni a los que hablan del golpe de estado ni a leyes como las que hizo el juez de Paraná. No creo que merezca ser examinada en términos jurídicos. Hacerlo es darle una entidad que no tiene, es traducir al ámbito jurídico algo que es una pretensión de política partidaria de corto plazo.

¿Cuál es tu balance y opinión sobre el presidente de la Corte, Rosatti?

- Rosatti tiene, y lo ha ido afirmando en su práctica, ayuda afirmando en su práctica, es una persona que tiene misiones políticas. Ha demostrado cierta presencia en el ejercicio de la función pública. Es una persona decente que ha hecho las cosas de un modo política y jurídicamente respetable. En general, su doctrina y lo que yo pienso no se llevan demasiado bien en el sentido que yo disiento en muchísimas de las cosas que él dice, pero es una persona con la cual uno puede razonar. Me parece incluso una buena noticia que él quede coordinando este tipo de tareas. No desconozco que él tiene ambiciones que trascienden. Aún así me parece que está apelando al sentido común. Me parece sensato, tiene que ver con una virtud especial que él tiene que es una muñeca política, una cierta opacidad, para estar en el lugar en el que está y confío aunque esté en desacuerdo en que pueda desactivar un conflicto que es muy grave.