El presidente de MacroView, Rodolfo Sántangelo, aseguró que "se debe acabar la hora en la que los candidatos digan una cosa para después decir otra". Por otro lado, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) que el plan de convertibilidad se hizo "secuencialmente".

¿El Mundial logra distraer los mercados y a una persona futbolera como vos?

En mi caso particular, en el momento en el que juega Argentina sí. Ayer por primera vez vi el primer partido que no es de nuestro país, el de España. Ahora que comienza la segunda ronda seguramente me entretenga más.

¿Distrae a los mercados en Argentina?

Me decían que se paralizaron las operaciones por tarjeta de crédito y en esos 90' que casi no se hace nada. Pero después todo vuelve a la normalidad.

El plan económico de los opositores

¿Cuál es tu visión acerca de implementar medidas de reforma en un futuro gobierno de la oposición? ¿Es algo realmente posible?

Se debe acabar la hora en la que los candidatos digan una cosa para después decir otra. Me gustaría que digan lo que piensan hacer, tiene que ser una cuestión pensada, analizada, programada y no tirar frases que después no se entiendan, porque nos costó mucho en el pasado cuando un candidato a presidente hace una promesa que posteriormente no es cumplida. La sociedad tendrá que buscar su lado de maduración.

Gradualismo o no, las cosas no hay que hacerlas rápido sino bien. El plan de convertibilidad, que fue uno de los mejores de la historia, fue haciendo las cosas secuencialmente. Rápida tiene que ser la presentación del programa para pasar a la instrumentación y lo que se debe hacer es el plan de estabilización para que algún día la tasa de inflación baje. Mientras sigamos teniendo inflación alta, la incertidumbre será altísima.

El proceso acumulativo es dependiendo del resultado, si la gente los ve va a aprobar y apoyar, sino todo lo contrario. Pasó con Mauricio Macri en 2016 y 2017 cuando subieron mucho las tarifas. Los siguientes dos años fueron un desastre, en donde éstas se congelaron, y el voto fue para Alberto Fernández.

¿Se puede llevar adelante un plan sin el apoyo de la otra parte? ¿Es un plan que se puede escribir, pero si no se puede instrumentar es una falla intelectual?

Dependerá de la racionalidad de toda la sociedad política. Quiero creer que habrá cosas que la oposición va a acompañar y otras en las que no. Tendrán que ponerse de acuerdo en las diferencias. Alberto Fernández tiene facultades constitucionales para gobernar de acuerdo a algunos mecanismos.

Me gustan las cosas que van perdurando en el tiempo. La idea tiene que ser la de consenso. Argentina está en una situación complicada, esto nos llevó a un estancamiento y un deterioro de la calidad de vida muy grande.

La visión sobre el plan del ministro de Economía

¿Cómo ves la evolución del plan de Sergio Massa para llegar a diciembre? ¿Cómo imaginás que será al fin del año 2023?

De acuerdo a lo previsto, están sacando conejos de la galera para ir avanzando y pasando el momento y los meses. Se hace paso a paso. El dólar soja es un programa que quiere llegar y aterrizar, no mucho más que eso. Y no veo que tenga resultados contundentes en la reducción de la inflación, y mucho menos en tener más reactivación.

Más vale que llueva en los próximas días para que no tengamos un problema mayor, pero no me gustaría que empiecen a sacar cosas raras. Está armado para llegar a agosto con etapas intermedias, teniendo resultados modestos. En ese sentido, viene cumpliendo sus ritmos. Si alguno esperaba más, se va a desilusionar.

¿Sos de lo que no ve que haya una explosión cambiaria e hiperinflacionaria antes de las elecciones?

A nosotros nunca nos habrás escuchado hablar ni de hiperinflación ni de Rodrigazo y demás catástrofes. La batalla por la no devaluación del cambio oficial no está ganada, porque con ambas ediciones del dólar soja se van ganando tiempos. Pero los números no van dando, hay un retraso evidente del tipo de cambio oficial.

En el momento en el que pase algo, el ministro y el Gobierno deberán contener la situación y evitar que haya un problema mayor.

Las diferentes visiones de los economistas

Hay una puja política entre el oficialismo y la oposición sobre quién tiene que producir medidas que sean impopulares. ¿Quien está en mejores condiciones sería el sector opositor?

El anuncio de una unificación cambiaria hoy sería fenomenal y responsable. Nadie sabe si puede unificar el mercado. Estoy más cerca del oficialismo en términos políticos, antes que preferir que esto sea una catástrofe para que después sea más fácil. Lo que no tiene que hacer este Gobierno es acumular atrasos y problemas indebidos, pero de ahí a que pueda explotar hay un largo trecho.

¿Vos le pedís responsabilidad a ambos?

Claro. Quien está a cargo del Gobierno no tiene que incurrir en atrasos indebidos, pero la oposición no debería tener el rol de salir a crear pánico para que los mercados se asusten y explote la bomba. Hoy la principal responsabilidad la tiene el Gobierno, el sector opositor puede influir en las expectativas, pero el timón lo tiene la actual gestión.

¿Ves alguna diferencia entre los economistas de Horacio Rodríguez Larreta con tu socio y hermano de la vida, Carlos Melconian? ¿Y entre ellos con los radicales?

Hay similitudes y diferencias. No tuve contacto detallado. En los grandes bosquejos hay coincidencias y en los detalles pueden haber diferencias, eso no lo analizamos. Carlos eligió lo que es la prescindencia partidaria para trabajar, es decir, no está encolumnado con ninguno de los candidatos, sino que está pensando en un programa para tenerlo.

