Rosendo Fraga: "Bolsonaro nos confirma que Milei es una manifestación local de un fenómeno global"

Rosendo Fraga, reconocido analista político, explicó las características del fenómeno Milei y describió cuáles son sus límites y aciertos frente a los desafíos que implica el inicio de su mandato. “Milei ha demostrado un liderazgo evidente cuando anuló la posible co-presidencia de Macri y cuando limitó las atribuciones de su vicepresidenta, Victoria Villarruel”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Rosendo Fraga es analista político, dirige el Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría y es miembro del Consejo Directivo del CARI

Escuchamos y vimos recientemente a Bolsonaro. ¿Qué significa su presencia en la asunción de Javier Milei? ¿Qué lectura hace de lo que va a pasar el domingo?

La presencia de Bolsonaro en la asunción de Milei no es una pieza aislada. Su participación confirma que Milei es una manifestación local de un fenómeno global, ese es un aspecto importante para poder entender su significado.

Hace dos años y medio, al inicio de la campaña electoral para Diputados, Javier Milei expresó: “Yo soy Trump, Bolsonaro y el partido Vox (de España) en Argentina”, Dejando claro el alineamiento con ellos. La presencia del ex presidente de Brasil nos confirma el vínculo internacional. Más allá de que implica la crisis del sistema político tradicional y expresa la insatisfacción y frustración de la sociedad, Milei también explica otro fenómeno global: las insatisfacciones en las sociedades occidentales se canalizan más por derecha que por izquierda.

Ahora, con lo que viene, ¿cómo pretende implementar sus ideas en Argentina, teniendo en cuenta sus particularidades, un Congreso en contra y con la carencia de gobernadores alineados directamente con su partido? ¿Cómo ve el comienzo de Milei como presidente?

Hay tres elementos importantes para la coyuntura política Argentina. Por un lado, el liderazgo y por otro, la gobernabilidad. También, la calle va a ser un desafío a tener en cuenta.

Milei ha demostrado un liderazgo evidente cuando anuló la posible co-presidencia de Macri y cuando limitó las atribuciones de su vicepresidenta, Victoria Villarruel. En ambos casos Milei exhibió un claro instinto de poder político. De todas formas, una cosa es el poder político y otra, el institucional.

De cualquier manera, yo ví un primer paso que resultó bien: la designación de Martin Menem como presidente de la Cámara de Diputados, donde tienen 39 diputados de 257. Hasta hace poco tiempo, pensar en que un sobrino de Menem fuera electo presidente de la Cámara era un imposible, pero Milei lo logró. Este hecho puede ser una posibilidad política, sobre todo en los 90 o 120 días, de que encuentre apoyo en un clima político muy difícil. Para mí, empezó con una buena señal.

¿Existe “luna de miel” en los primeros 100 días, o ya no es como antes y, ahora, se acortan los tiempos?

Exactamente, los tiempos se han acortado como vimos con Boric y Petro. Sin embargo, esto no significa que un presidente no llegue a la elección de medio mandato. Es posible que Milei pierda hasta 20 o 30 puntos de su imagen en los primeros meses, a ellos les pasó. Esta situación no depende de un problema ideológico, sino que se trata de cómo funciona la velocidad de la política y las redes sociales.

En caso de que llegue a las elecciones legislativas se va a poner a prueba. Ese es su desafío, ganar las elecciones de medio término. Alfonsín y Menem, tras un año muy difícil, lo lograron.

Milei expresa que el primer año será difícil y que el segundo empezará a mostrar resultados para llegar a la elección de medio término.

Ese es el tema. Los tiempos políticos están determinados por los tiempos institucionales.

