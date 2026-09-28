"Si alguien mantiene la paz social en Argentina somos los intendentes que le damos respuesta a los vecinos"

En diálogo con Modo Fontevecchia, de +Perfil , Radio Perfil (AM 1190), el intendente del partido de Villa Gesell, Gustavo Barrera, ofreció un contundente diagnóstico sobre el impacto de las recientes políticas energéticas del Gobierno nacional en la Costa Atlántica y la provincia de Buenos Aires.

Durante la entrevista, el jefe comunal alertó sobre la creciente morosidad en las tarifas de gas en su distrito —donde la mitad de los usuarios ya registra deudas— y advirtió sobre el golpe que significa la pérdida de subsidios para economías fuertemente dependientes del turismo y la construcción. Asimismo, Barrera se refirió al rol de los intendentes en el sostén de la paz social y compartió su mirada sobre el escenario político y las perspectivas electorales del peronismo de cara al próximo año.

Gustavo Barrera es un abogado y dirigente político que se desempeña como intendente del partido de Villa Gesell, ejerce el cargo de forma ininterrumpida desde abril del año 2014. Previamente fue concejal y ejerció como presidente del Honorable Concejo Deliberante local.

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Gustavo, muy buenos días, Jorge Fontevecchia lo saluda, encantado, gusto de hablar con usted. Usted es uno de los intendentes que salió a criticar fuerte la modificación de «zonas frías», calificó textualmente a quienes la votaron como «runfla de sociópatas». Me gustaría compartir con nuestra audiencia su opinión sobre lo que significa y lo que fue esta baja de las asistencias a las zonas frías.

Hola, Jorge, buen día. Gracias por llamar y manifestar esto que están viviendo más de 1.300.000 bonaerenses, esta nueva arremetida del Gobierno nacional contra los bolsillos de los bonaerenses, de los trabajadores, de nuestros empresarios, que la venimos pasando muy mal y, sobre llovido, mojado, al aprobarse esta ley, las tarifas de energía —en este caso de gas— van a aumentar entre un 30 y un 50%. Tarifas que se hacen imposibles de pagar. Jorge, acá nosotros en Villa Gesell tenemos 12.000 medidores de gas: 6.000 de esos medidores ya mantienen deuda con la empresa distribuidora. Alguna refinanciación, algunas cuotas que deben, algunos meses y otros hasta con aviso de corte. Así que el daño es mayúsculo.

Me gustaría una visión más general suya sobre este tipo de políticas y la consecuencia electoral que va a tener el próximo año. ¿Cómo se imagina el panorama electoral en la provincia y a nivel nacional?

Bueno, Jorge, nosotros acá estamos hablando de una de las cuestiones que es, en este caso, la suba de las tarifas de gas. Pero eso no es solamente el problema, eso agudiza lo que está pasando en toda la región. Yo hablo por mi región: Villa Gesell, el municipio de Villa Gesell, su economía está basada en el turismo y en la construcción. Dos actividades fuertes, dos actividades fuertemente golpeadas por el Gobierno nacional. Y la verdad es que la situación se vuelve crítica. Están trabajando todas las áreas de la municipalidad con mucha intensidad, redoblando las apuestas todos los días para poder darle respuesta a nuestros vecinos. Hoy, si hay alguien que mantiene la paz social en la República Argentina somos los intendentes que le damos respuesta. Porque a la tarifa de gas hay que sumarle la tarifa de energía, que no son baratas, y hay que sumarle combustible, hay que sumarle la medicación y hay que sumarle los alimentos. Todo esto comparado con una media de sueldo que realmente no alcanza. Así que la situación se está tornando crítica.

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¿Cuál es su pronóstico para el año próximo? ¿Qué consecuencias va a tener esto electoralmente el año próximo?

Yo no sé las consecuencias electorales, porque la verdad que para analizar las consecuencias electorales quizás es muy prematuro, pero yo sí sé que hay una gran crisis social en que el Gobierno nacional realmente está mirando para otro lado. Y está... Fíjese, Jorge que esto de la quita de este beneficio —porque no es un subsidio, está en un fideicomiso—, no es que se quita el fideicomiso y todos se ven beneficiados en la reducción de esa quita, sino que ese fideicomiso va a cubrir otras necesidades, como la distribuidora de energía y la deuda que tiene esa distribuidora con CAMMESA. O sea que se traslada ese beneficio a las empresas. ¿Y quién se perjudica? Bueno, la mayoría de los bonaerenses en este caso y la mayoría de los argentinos. Esto es lo que está pasando: el Gobierno no mide la realidad, no ve la realidad y no se da cuenta lo que está sufriendo el 90% de los argentinos, nuestros empresarios, nuestros trabajadores, y la verdad que se torna muy complejo. Sumado a esto, Jorge, ahora nos estamos también dando cuenta de que PAMI está funcionando, por ejemplo, a un 60% la clínica de cabecera que tenemos de Mar del Plata. Y todo esto recarga el sistema público de salud de los municipios y de la provincia. La verdad que, ya vuelvo a repetir, la situación es compleja.

Gustavo, vuelvo a preguntarle sobre las consecuencias electorales, ya no a nivel nacional, sino a nivel provincial. ¿Cuál es su propia preferencia respecto de quién tendría que ser gobernador el año próximo? Hay una corriente que dice que la provincia precisa un intendente. Se recuerda que así como existe la «maldición de Rosas» de que un gobernador no es presidente, existe otra en la que los intendentes no son gobernadores. ¿Cree usted que eso esta vez se va a modificar? La mayoría de los candidatos son intendentes por parte del peronismo... si usted tiene alguna preferencia y si en general le gustaría que fueran intendentes.

Sí, en principio sí. No es condición sine qua non. Hoy hay que empezar a mirar lo nacional. Dentro de la provincia hay muchos candidatos que son políticamente muy capaces, en la gestión muy capaces, que tienen mucha experiencia: Jorge Ferraresi, Julio Alak... hay varios candidatos que tienen buena perspectiva para llegar a la gobernación. Pero hoy creo que nosotros estamos dentro del movimiento Derecho al Futuro. Creo que hay que sostener y apuntalar a Axel Kicillof, que es el principal opositor y hoy en día es el que más posibilidades tiene de llegar por nuestro espacio a ser presidente y cambiar esta situación que realmente nos preocupa. Lo de la gobernación se va a ordenar y esperemos que nosotros como espacio, más que nada, trabajemos en pos del mejor candidato para poder tener una buena perspectiva el año que viene en las elecciones.

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Bueno, Gustavo Barrera, muchísimas gracias. Le mandamos un abrazo y nos mantendremos en contacto. Muy gentil.

Bueno, muchas gracias. Gracias por llamar. Y los esperamos el 12 de octubre, que tenemos el fin de semana de la Diversidad Cultural; un fin de semana largo que para nosotros indica el inicio de la temporada, una temporada que va a ser también muy compleja.

Bueno, le deseamos lo mejor entonces para esa temporada. Intendente, muy gentil.

MEG