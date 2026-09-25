Nuevo mapa de Zonas Frías: qué ciudades quedan afuera del subsidio al gas y quiénes lo mantienen

La reforma del régimen de Zonas Frías aprobada por el Senado modificará el mapa de los subsidios al gas natural y dejará sin el beneficio automático a localidades de distintas provincias que habían sido incorporadas con la ampliación de 2021.

El nuevo esquema vuelve al criterio geográfico original y mantiene dentro del régimen principalmente a la Patagonia, Malargüe, en Mendoza, y la Puna, mientras quedan excluidas áreas de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy y Tucumán.

Reforma del régimen de Zona Fría: uno por uno, cómo votó cada senador

La iniciativa recibió 38 votos a favor y ocho en contra en el Senado, mientras que hubo 26 ausentes luego de que el bloque de Fuerza Patria se retirara al comienzo de la discusión. La modificación apunta a restringir el alcance territorial que había adquirido el régimen hace cinco años y tendrá impacto sobre millones de usuarios.

Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe: las localidades que salen de Zonas Frías

La provincia de Buenos Aires será uno de los territorios más alcanzados por el cambio: 94 municipios quedarán afuera del régimen general y Patagones será el único que conservará el beneficio por pertenecer formalmente a la Patagonia.

Entre los distritos excluidos aparecen Bahía Blanca, Mar del Plata —General Pueyrredon—, Tandil, Tres Arroyos, Balcarce, Junín, Olavarría, Pergamino, San Nicolás, San Pedro, Necochea, Villa Gesell, Pinamar, La Costa, Pilar, Cañuelas, Chivilcoy, Mercedes, Azul y 9 de Julio.

La lista bonaerense también incluye a 25 de Mayo, Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Alberti, Arrecifes, Ayacucho, Baradero, Benito Juárez, Bolívar, Bragado, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Castelli, Chacabuco, Colón, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, Dolores, Florentino Ameghino, General Alvarado, General Alvear, General Arenales, General Belgrano, General Guido, General La Madrid, General Las Heras, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, General Pinto, General Rodríguez, General Viamonte, General Villegas, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Laprida, Las Flores, Leandro N. Alem, Lincoln, Lobería, Lobos, Maipú, Mar Chiquita, Marcos Paz, Monte, Monte Hermoso, Navarro, Pehuajó, Pellegrini, Puan, Ramallo, Rauch, Rivadavia, Rojas, Roque Pérez, Saavedra, Saladillo, Salliqueló, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Cayetano, Suipacha, Tapalqué, Tordillo, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Lomas y Villarino.

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El recorte también alcanzará a Córdoba, donde quedarán afuera departamentos del centro y del sur provincial. Entre ellos se encuentran Río Cuarto, Juárez Celman, General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña, Tercero Arriba, Calamuchita, Santa María y San Alberto. En Santa Fe, en tanto, perderán el beneficio áreas del sur provincial, incluidas ciudades como Rosario, Venado Tuerto y Casilda.

San Luis quedará completamente fuera del área considerada Zona Fría, por lo que localidades como Villa Mercedes y Merlo perderán el beneficio. De esta manera, la reforma revierte buena parte de la ampliación realizada en 2021, que había extendido los descuentos a regiones que no formaban parte del esquema original.

Qué zonas quedan afuera en Mendoza y las provincias del norte

Mendoza también tendrá cambios importantes. Mientras anteriormente la provincia estaba incluida en su totalidad, el nuevo esquema restringe la cobertura y mantiene áreas específicas dentro del beneficio. Entre las ciudades y departamentos que quedarán excluidos aparecen Mendoza Capital, San Rafael, General Alvear, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz, mientras que Malargüe permanece dentro del régimen.

El recorte continúa en San Juan, La Rioja y Catamarca, mientras que en el norte solo permanecerán alcanzadas determinadas áreas del oeste de Jujuy y Salta vinculadas con la Puna. Entre los lugares que dejarán de percibir automáticamente el subsidio se encuentran Salta Capital, Cafayate y San Carlos, en territorio salteño, además de San Salvador de Jujuy, Tilcara y Perico en Jujuy.

En Catamarca, el nuevo régimen excluirá localidades del extremo oeste como Andalgalá, Belén y Tinogasta. En La Rioja ocurrirá lo mismo con Chilecito y Famatina, mientras que en Tucumán también dejará de estar incluida Tafí del Valle. Así, el criterio territorial vuelve a concentrar el beneficio automático principalmente en las regiones comprendidas por el esquema histórico.

La salida de una localidad del régimen de Zonas Frías, sin embargo, no implica necesariamente que todos sus hogares queden sin asistencia. Los usuarios de las áreas excluidas podrán acceder al subsidio si acreditan vulnerabilidad socioeconómica, con un límite de ingresos equivalente a tres Canastas Básicas Totales.

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En agosto, la CBT según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) se ubicó en $1.605.497, por lo que el límite de ingresos sería de $4.816.491 para una familia compuesta por dos adultos y dos menores.

También podrán acceder de manera directa los hogares con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP y los veteranos de Malvinas, mientras que los casos con un integrante que tenga Certificado Único de Discapacidad serán evaluados por la Secretaría de Energía.

Por último, la reforma modifica cómo se aplica el descuento: el subsidio recaerá exclusivamente sobre el Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), en lugar de abarcar el total de la factura. El Valor Agregado de Distribución (VAD), el costo del transporte troncal y la carga impositiva dejarán de estar cubiertos, por lo que el nuevo esquema no solo redefine qué localidades reciben automáticamente el beneficio, sino también el alcance del descuento para quienes continúen dentro del régimen.

GZ / lr