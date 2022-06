Silvia Lospennato, la Boleta Única y el germen de una nueva hegemonía

La Secretaria Parlamentaria del Interbloque de Juntos por el Cambio, Silvia Lospennato, dialogó con Jorge Fontevecchia para "Modo Fontevecchia", por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y destacó la importancia de la Boleta Única de Papel para "construir una mayoría más amplia". Además valoró la lucha del movimiento feminista, previo a una nueva movilización de Ni Una Menos.

Se aprobó el dictamen para la Boleta Única de Papel por un voto. ¿Indica turbulencias para que termine siendo aprobado?

La diferencia de un voto tuvo que ver con que todas las fuerzas opositoras no kirchneristas acompañaron el dictamen. Eso nos asegura una mayoría para aprobarlo en Diputados, pero sabemos que vamos a tener dificultades en el Senado si los senadores oficialistas deciden tomar una actitud partidaria de no acompañar. Sabemos que hay varios que se manifestaron a favor de la Boleta Única, pero no hay que ver con qué grado de libertad podrán acompañar o no la propuesta.

¿Cuál es valor que tiene la aprobación?

El principal valor es construir una mayoría más amplia que la de Juntos por el Cambio. Hay que hacer ese trabajo de construcción y diálogo con muchas fuerzas políticas que no son parte de nuestra coalición ni son kirchneristas. Esperamos verlo también en otras leyes y se consiga un consenso amplio para salir de la grieta. Por eso le asigno mucho valor a esta media sanción, más allá de la suerte que corra en el Senado. Vamos a insistir para que se debata el tema y se aprueba. Si no pasa eso, en los próximos tres periodos legislativos se puede volver a intentar, con un cambio de composición entre los senadores. Pero no perdemos las esperanzas de entrada.

Estamos en las vísperas de una nueva movilización de Ni Una Menos. ¿Cuál es tu mensaje sobre ese tema?

Ni Una Menos fue un hito del feminismo a nivel mundial. Se inició acá pero fue replicado en muchos lugares del mundo. Fue algo importante que hicimos para marcar un proceso histórico en la lucha feminista. La situación de los femicidios no mejora, no encontramos la forma efectiva de prevención de la máxima violencia, que termina en muertes. Tenemos más dispositivos que en el 2015, más programas, consciencia, debate público y, sobre todo, un cambio cultural sobre lo que está bien o no en el trato hacia las mujeres.

Se avanzó mucho pero el camino es largo y nos tenemos que animar a dar pasos más profundos porque se requieren transformaciones de la sociedad. Por ejemplo, está el tema de la autonomía económica de las mujeres para que puedan salir de esos cirulos de violencia. Estamos muy atrasado en eso, son 20 puntos de diferencia con los varones en la tasa de participación dentro del mercado laboral. Nos debemos un debate profundo, pero hubo un progreso en la conciencia social en estos años.

