Temen que empeore la relación de Estados Unidos con Rusia y Corea del Norte

La mayoría de los adultos en Estados Unidos cree que empeorarán las relaciones con adversarios como Rusia y Corea del Norte, según una nueva encuesta que refleja un contraste agudo con la visión que tenían durante la presidencia de Donald Trump.

En momentos en que Rusia está intensificando sus ataques contra Ucrania, aumentan las tensiones con China por el tema de Taiwán y se agravan las fricciones con Corea del Norte e Irán por sus programas nucleares, un porcentaje similar de republicanos y demócratas cree que las relaciones con esos adversarios empeorarán en 2023.

A poco de cumplirse dos años del gobierno de Joe Biden, el 60% de los norteamericanos cree que las relaciones con los adversarios serán peores, según el sondeo del Instituto Pearson y The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Esa percepción era del 26% hace cuatro años.

A su vez, el 21% piensa que empeorarán las relaciones con los gobiernos aliados, cifra significativa frente al 46% que creía eso durante la presidencia de Trump. En general, el 39% cree que el estatus global de Estados Unidos empeorará, comparado con 48% hace cuatro años.

Es revelador que las distinciones políticas en el interior de Estados Unidos reflejan las tendencias dispares en cuanto a la opinión sobre la posición internacional del país. Clara señal de una realidad instalada: la polarización política.

Cada bloque se apega a sus propias opiniones y no acepta el disenso. Hace cuatro años, un 75% de los demócratas pronosticaban que la imagen mundial de Estados Unidos iba a decaer. Ahora, ese mismo porcentaje cree que el estatus se estabilizará o mejorará en el corto plazo.

Entre los republicanos, un 60% opinaba hace cuatro años que el estatus del país iba a mejorar y ahora ese mismo porcentaje cree que empeorará.

