Solicitudes por desempleo en Estados Unidos suben más de lo previsto

Las solicitudes de subsidio por seguro de desempleo en Estados Unidos aumentaron más de lo esperado la semana pasada, aunque se mantuvieron históricamente bajas, en la última señal de que la demanda laboral podría estar comenzando a moderarse.

Las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo aumentaron en 29.000 a 219.000 en la semana que terminó el 1 de octubre, según datos del Departamento del Trabajo publicados el jueves. La estimación mediana en una encuesta realizada por Bloomberg a economistas apuntaba a 204.000 nuevas solicitudes.

Las solicitudes continuas de beneficios estatales crecieron a 1,36 millones en la semana que finalizó el 24 de septiembre.

De mantenerse, el repunte de las solicitudes sugeriría que un gasto mediocre en varios sectores y la incertidumbre sobre las perspectivas de la economía están impulsando a algunas empresas a despedir trabajadores. No obstante, el número de solicitudes sigue siendo bajo y continúa apuntando a un mercado laboral sólido.

Datos publicados antes en la semana revelaron que las ofertas de trabajo registraron en agosto la mayor baja desde de la pandemia, lo que indica cierto debilitamiento en las condiciones del mercado laboral. Los despidos siguen siendo limitados, pero en las últimas semanas un número creciente de empresas, incluidas Robinhood Markets Inc., Microsoft Corp., Tesla Inc., Netflix Inc. y Ford Motor Co., han anunciado despidos o planes para recortar puestos de trabajo.

Los datos de solicitudes preceden al informe mensual de empleos del viernes, que se prevé mostrará que los empleadores sumaron otras 260.000 nóminas en septiembre. Si bien esa sería la menor cantidad de empleos agregados en un mes desde una disminución a fines de 2020, sigue siendo un avance sólido e indicativo de un mercado laboral fuerte. Se proyecta que la tasa de desempleo se mantendrá cerca del menor nivel en cinco décadas, y las ganancias promedio por hora registrarían otro aumento sólido.