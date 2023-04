Teresa García, dirigente peronista, opina que el justicialismo necesita una discusión profunda sobre el rumbo político para la próxima gestión. “Además de tener una crisis política y económica, tenemos una crisis de representatividad, no solamente el peronismo, sino toda la dirigencia política”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Qué opina del fallo sobre la estatización de YPF que hubo en Nueva York en contra de Argentina y las declaraciones de Kicillof, que lo considera parte de la campaña electoral contra el kirchnerismo?

Luego de escuchar el fallo sobre YPF, una vez más, esta vez desde una decisión judicial desde Estados Unidos, una injerencia sobre una cosa que fue votada en el Congreso por la mayoría de los legisladores.

Me parece una invasión, no solamente a las decisiones del país, sino una intervención absurda en leyes que surgen del acuerdo político en el poder legislativo. Evidentemente, hay una intencionalidad de embarrar la cancha en esta campaña.

En el momento que se votó la ley, no teníamos claro todavía todo el potencial de Vaca Muerta, o del petróleo en Mar Del Plata. Esto no parece casual. Va en el mismo sentido que el avance sobre el litio y los recursos naturales, como la minería. En este caso en particular, me parece una afectación precisa sobre la campaña.

El Diario Perfil publicó una nota en la que Rosario Ayerdi analiza que, de competir por la presidencia, Alberto Fernández tendría un problema para el armado en varios distritos, porque el kirchnerismo no le permitiría compartir listas, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, y estaría obligado a competir en la interna en esos distritos. ¿Creés que puede haber varios candidatos a presidente compartiendo listas en distintos distritos? ¿Cómo avanza la discusión en el Frente de Todos para conformar las listas a candidatos, fundamentalmente a presidente y gobernador?

Me parece absurda la insistencia de Alberto Fernández en su reelección. Todos miramos encuestas y sondeos de opinión, focus group, y entendemos perfectamente lo que está pasando respecto a la sociedad y la oferta política del Frente de Todos.

En segundo término, las ingenierías electorales son muy complejas, y más aún cuando queda muy poco tiempo. No Imagino dos listas en la Provincia de Buenos Aires compitiendo con dos candidatos a presidentes, dos listas a diputados, senadores e intendentes. Es muy engorroso pensar en esa solución.

Yo tengo una opinión muy particular respecto de las PASO, pero ya están instaladas. El análisis de Ayerdi es correcto, en tanto señala lo engorroso de ese armado. En cuanto a lo político, yo ya me he expresado públicamente, creo que el Presidente de la Nación debe correrse de esa contienda, porque la sociedad ya opinó, y además, hay que darle la posibilidad al Frente de Todos de que resuelva cuál es la fórmula presidencial más competitiva.

¿Usted considera que en la interna del Frente de Todos debería haber lista única en el resto de los cargos, aún si hubiera varias listas que compitieran por la presidencia?

No. Lo que opino es que si se resolviera una PASO en la que compitiera el Presidente y otro candidato, de ahí para abajo habría competencia en todos los niveles.

¿Y si el presidente no compitiera pero hubiera internas a presidente de todas maneras?

Es muy difícil. Las candidaturas tienen que representar cosas, no es solamente un juego de compensaciones.

Cuando se conformó esa mesa de 33, fueron todos los sectores con expectativas de discutir la cuestión de fondo. Omar Furlán y otros compañeros le plantearon al presidente las dificultades que estábamos atravesando y la necesidad de tener una clara estrategia política.

Esos planteos no fueron escuchados, la mesa no se volvió a reunir. Pero en última instancia, lo que nunca debió haber sido esa mesa, es una mesa para ver cómo se compone el armado de las listas.

Me parece que, aunque fuera otra fórmula para la candidatura de presidente y vice, no está resuelto el tema de fondo, que es hacia dónde vamos. Esa discusión no está saldada, no sabemos qué vamos a hacer con el pago con el FMI, cómo vamos a resolver la controversia de YPF y otros temas, como lo de los recursos naturales.

No se trata de ver quién es candidato por un sector o por otro, porque la gente está cansada de eso.

Si la interna fuera, por ejemplo, Massa y Scioli, o Wado de Pedro y Massa, ¿cree que debería haber listas dobles en todos los demás distritos o podría haber posibilidad de unificar de la presidencia para abajo?

Creo que, en ese caso, tendría que haber fórmulas en todos los niveles que representen lo que cada fórmula presidencial quiera representar.

Es obligatorio que entremos en esa discusión. Es lo que hemos intentado en Avellaneda, en Chaco, en el consejo del partido el viernes pasado, discutir a fondo las cuestiones, no es un tema de ingeniería electoral.

Hoy la sociedad no refleja conformidad con nuestra gestión, entonces tenemos que discutir la cuestión de fondo, que es hacia dónde vamos.

No son demasiados temas. Es el tema de la Justicia, es el tema de los recursos naturales y el pago al Fondo. Porque todos sabemos que los tiempos que vienen van a ser muy difíciles, y el sacrificio siempre lo pagan los que menos tienen.

Alejandro Gomel (AG): ¿Usted plantea que en las PASO debería haber listas que expresen, por un lado, el modelo más cristinista y por otro lado el modelo más cercano a Alberto Fernández?

Sí. Nosotros expresamos la inconveniencia del pago al Fondo de la manera en que se planteó, no del pago en sí mismo. Nosotros creemos que hay que pagar, pero no en los términos en que se acordó, y más con una guerra y una pandemia en el medio.

El apuro por el pago al Fondo nos llevó a la situación que tenemos hoy. Eso no está en discusión aún en la conformación de la ingeniería electoral.

El tema del litio y la minería, por ejemplo. Son cosas que hay que discutir, y efectivamente, no se si responde a un modelo político, pero sí a un modelo económico que tiene que estar cerca de lo que la gente nos está pidiendo.

AG: ¿Dónde se ubica Sergio Massa en el marco de esos dos modelos?

Hay que reconocer que Sergio Massa está haciendo una tarea enorme para sostener la estabilidad. Su viaje a Estados Unidos tuvo que ver con flexibilizar las condiciones con el Fondo. Está haciendo un equilibrio y un esfuerzo enorme por tratar de que esto no desbarranque.

Si lo tengo que ubicar en algún lugar, conozco su vinculación con la vicepresidenta y sé también que no quedan muchas alternativas a apenas seis meses de una elección. Hay que apoyar ese esfuerzo para intentar sostener la estabilidad económica.

Claudio Mardones (CM): Estamos en abril y en distintos distritos se empieza a correr la cuenta regresiva para el cierre de listas. ¿Qué plazos están barajando para que llegue este momento de discutir cuestiones programáticas dentro del justicialismo? ¿Qué caminos pueden abrirse si finalmente esta discusión que se espera no sucede?

Es la pregunta del millón. Los plazos del cronograma electoral ya están corriendo. Ya hemos tenido PASO en algunas provincias y en los próximos días tendremos en otras, en todo el país.

La fecha final de presentación de listas, al menos en la Provincia de Buenos Aires, es el 24 de junio. Creo inexorable que se discuta hacia dónde vamos. Si no lo discutimos, probablemente podamos tener una victoria electoral, pero el grave problema que tendrá quien gane la elección es gobernar, porque lo vamos a hacer en la misma situación que estamos ahora, salvo que no se tomen determinaciones fuertes.

Obviamente, van en el sentido contrario de Juntos por el Cambio. Yo he escuchado a algunos candidatos de Juntos por el Cambio plantear cosas que están en las antípodas de nuestro pensamiento.

La reunión de los 33 debería haber tenido como punto central esta cuestión. No he visto que haya otra convocatoria. El 24 de junio el peronismo tiene que presentar sus candidatos. Yo todavía tengo esperanza de que podamos discutir previamente esto.

El 13 de abril vamos a hacer una gran movilización a Tribunales respecto del funcionamiento de la Justicia. Esa sería una buena oportunidad para que todo el peronismo acompañara esa iniciativa. Cualquiera que gobierne, con esta metodología de un sector del Poder Judicial, es muy difícil que logre hacerlo bien.

A partir de ahí, quedan dos meses para poder llegar a este acuerdo, si lo hubiera, y sino iremos a unas PASO. A nuestro espacio político no le asusta ir a unas PASO, es un desgaste enorme, pero no hay otra forma de dirimir a qué sector se quiere representar.

Además de tener una crisis política y económica, tenemos una crisis de representatividad, no solamente el peronismo, de toda la dirigencia política.

Usted hizo un tuit en el que escribió: “Defender nuestra soberanía política, nuestras instituciones y sus representantes, en especial a la Vicepresidenta de la Nación, es una obligación indeclinable de la Cancillería. ¿Santiago Cafiero cuánto más va a tardar en repudiar este hecho?”, en relación a la denuncia del senador republicano Ted Cruz contra Cristina Kirchner. Usted viene de la militancia en el partido de San Martín, como Cafiero, ¿no tiene una buena relación con él?

Yo fui parte de la renovación en el ‘85 y ‘87. Soy vecina de San Isidro y conozco a Cafiero y a toda su familia. Pero fuera de lo particular, las razones de ese tuit son que yo consideré que Santiago Cafiero debió haberle contestado a Ted Cruz, de manera inmediata.

Ahí también quedan en evidencia las diferencias internas que tenemos. El canciller de la Nación tiene la obligación de repudiar todo aquello que intervenga en la vida política del país. Esa fue la intención de mi comunicación.

La relación no es mala. Simplemente se ha presentado a dos internas y le he ganado las dos internas. Sí tengo mis críticas a su accionar como canciller.

¿Es posible una fórmula de síntesis, como por ejemplo Massa o Scioli-Wado de Pedro? ¿Le parece una alternativa probable?

Primero tiene que haber un acuerdo de hacia dónde vamos. En el peronismo siempre tengo la esperanza de encontrar síntesis entre lo que piensan los distintos sectores que integran el Frente de Todos para tener una fórmula competitiva electoralmente.

Si bien hay muchos anuncios de que el peronismo va a ser derrotado en las próximas elecciones, quiero decir que yo no estoy tan segura cuando veo cómo se está comportando la oposición y la aparición de Milei en escena.

Creo que es posible seguir discutiendo y encontrar una fórmula de síntesis. Si no fuera así, deberíamos ir a unas PASO.

FM JL