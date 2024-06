Un experto en comunicación política: Si "a Milei no le sale", puede surgir un outsider de izquierda

Sebastián Halperín sostuvo que, en un contexto de descontento con la política actual y la búsqueda de soluciones más moderadas, un outsider político que encarne una alternativa socialdemócrata podría ser más aceptable en la sociedad argentina. “El cansancio de la opinión pública tiene que ver con la política tradicional. Por eso no sorprende que incluso en varios casos se le legitima a Milei la posibilidad de gobernar sin el Congreso”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Sebastián Halperín es analista político, consultor en opinión pública, investigador de mercado, sociólogo, politólogo, miembro fundador de la World Association for Public Opinion Research (WAPOR) y socio de la Asociación Argentina de Consultores Políticos.

Gracias a la postura opositora que adoptó Juan Grabois, comienza a tener un considerable protagonismo dentro del arco político nacional. ¿Es correcta la conjetura de que Grabois se perfila como un candidato que ha crecido al espejo invertido de Javier Milei?

La realidad es que cuando hoy uno le pregunta a la opinión pública quién representa a la principal oposición, aparece la palabra "ninguno" como primera alternativa de respuesta. Y después aparecen la figura de Kicillof y la propia Cristina Kirchner, con lo cual todavía quizás sea muy prematuro para hacer alguna conjetura en esa dirección.

Ahora bien, ¿podría ocurrir? No lo sabemos. Es cierto que Milei ha instalado muy fuerte esta idea de que la polarización cambió y ya no es kirchnerismo-antikirchnerismo, sino Milei versus la casta. Y todavía, para buena parte de la opinión pública, Grabois se encuadra dentro de la casta. Esto sin perjuicio del potencial de crecimiento que eventualmente él pudiera llegar a tener.

Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner, ¿están percibidos como quienes crees que podrían tener más posibilidades de capitalizar cuando llegue el descontento del actual presidente?

La verdad es que no lo sé, y confieso que tengo mis dudas, porque me parece que, para buena parte de la opinión pública, eso representa el pasado.

El otro día justamente el colega Pablo Knopoff decía que la irrupción de Milei es algo mucho más grande que el propio Milei, y que implica una ruptura con el sistema político tal como lo conocemos. Creo que uno de los fenómenos que sí apareció como la irrupción de una eventual posibilidad fue la marcha en defensa de la educación pública, donde eventualmente me inclino más a pensar que lo que pudiera venir, si no es una eventual reelección del propio Milei, si es que no le sale bien como él mismo dice, puede ser una alternativa de las fuerzas del cielo por izquierda, pero esto es solo una hipótesis.

¿Quiénes serían? ¿Te referís al trotskismo o al kirchnerismo?

Hoy no sé si hay alguna encarnación, podría ser una figura alternativa también, un outsider. Fíjense la velocidad con la cual irrumpió en escena el propio Milei. Por eso destacaba el caso de la marcha en defensa de la educación pública, porque en su momento surgió alguna comparación con el caso chileno, que pudiera venir del propio mundo estudiantil.

Quiero decir, en estos días justamente en los que sucedía toda la crisis con el Ministerio de Capital Humano, es muy importante el rol de la Iglesia. Por eso también Grabois, no nos olvidemos, jugó un papel muy importante porque no deja de ser un referente muy vinculado a la figura del Papa Francisco.

Alguien del mundo académico…

O puede ser también de otros movimientos sociales o vinculado al mundo religioso. No olvidemos soslayar la evolución y el crecimiento que ha tenido el mundo evangélico, por ejemplo, y el papel tan gravitante que ha tenido en el triunfo de María Eugenia Vidal en la gobernación de la provincia de Buenos Aires.

Me gustaria tu definición de izquierda, ¿es algo más parecido al humanismo como podría encargar un radical como Facundo Manes o te referís a una izquierda a la vieja usanza del siglo XX, no sé si llamarla trotskista?

Yo hablaría de pan izquierda y lo definiría en los términos que utilizaría el propio Milei, donde él engloba en una síntesis desde el socialismo a la socialdemocracia y, ya lo dijo en el Foro de Davos, todo representa un cáncer para la humanidad.

Entonces te referís a la izquierda en el estilo europeo, la socialdemocracia por ejemplo.

Me inclino a pensar que, por la cultura política argentina, un modelo más socialdemócrata, que podría incluso incluir a una parte del peronismo y del propio radicalismo, estaría más en sintonía con lo que la ciudadanía argentina estaría más permeable a aceptar.

Otra hipótesis es que la cuestión no sea sólo ideológica sino metodológica, y que finalmente la sociedad se canse de los extremos y de los discursos altisonantes, ¿podría ser ese el péndulo de la sociedad en una eventual desazón con Milei?

A ver, podría ser. La historia reciente no permite ser demasiado optimista en esa dirección. Me recuerda una frase que decía el politólogo Luis Tonelli, “a la ancha unida al medio, le han plantado un metrobús”. Si uno mira los últimos intentos en ese sentido, de Lavagna, Pichetto, Schiaretti, Urtubey, ¿en qué terminó todo eso? Finalmente, parecería que hay poco espacio para ese medio, al menos hoy, pero habrá que ver.

Casualmente la fuente del opuesto es el opuesto, por eso te preguntaba sobre la posibilidad de que lo que viene fracasando termine teniendo éxito, como fracasaba la derecha.

Podría ocurrir. Es una hipótesis.

Tiendo a pensar que si fracasa Milei, no va a ser una receta del mundo político tradicional. Me parece que puede ser una síntesis que incluso alguna figura outsider, aunque no deje de tener alguna referencia en la socialdemocracia, pueda de alguna manera encarnar alguna alternativa de contención social, si es que, como el propio Milei dice, no le sale bien.

También puede ser que la gente diga que basta de outsiders y vaya por alguien con experiencia de gestión, diputados, senadores y con un consenso detrás. Habrá que ver de qué se harta la gente y a qué significante, de todos los que tiene Milei, se le asigna responsabilidad en un eventual fracaso.

Sin duda. Por eso, con la foto de hoy, me parece que el cansancio de la opinión pública, o al menos es lo que surge en los distintos estudios, tiene que ver con la política y la política tradicional. Por eso no sorprende que incluso en varios casos se le legitima a Milei la posibilidad incluso de gobernar sin el Congreso y hacer un caso omiso en esa dirección.

