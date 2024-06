Día 184: ¿Revolución cultural o experimento caótico?

“Pasaron los primeros seis meses de Javier Milei, el tiempo nos dirá si esta gestión termina siendo una revolución cultural o un experimento caótico. Los psicólogos con más experiencia en las relaciones interpersonales, decían que el enamoramiento dura hasta 18 meses, si así fuera podríamos decir que al gobierno de Milei le queda un año más hasta la desazón”, analizó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del martes 11 de junio de 2024

Se cumplieron los primeros seis meses de Gobierno y quien primero salió a hacer un balance al respecto es uno de los cerebros en la sombra de la gestión libertaria: Federico Sturzenegger, quién aún no tiene cargo, pero fue el ideólogo del DNU y de la Ley Bases y compartió un tuit con una mirada optimista sobre el Gobierno:

"Mañana se cumplen los primeros 6 meses del gobierno de Javier Milei, y vale la pena detenernos un minuto a tomar perspectiva de los primeros pasos de su gobierno. ¿Qué es lo que podemos decir? Creo que hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Obviamente no se puede empezar sin ponderar el superávit fiscal. Si hace un año hubiéramos dicho que el gobierno arrancaría con una baja de 30% en el gasto, hubiera sido hilarante por implausible. Pero acá estamos. Es un logro extraordinario que es la garantía del ordenamiento macro. Pero igualmente extraordinario es el giro cultural que lo hace posible", comenzó expresando el expresidente del Banco Central.

En la misma publicación en su cuenta personal de la red social X, Sturzenegger aseveró que la frase “no hay plata”, que instaló Milei en el inicio de su presidencia, significa, en realidad, que “no hay plata para que la política siga explotándote”.

“El gasto público era una coartada para sostener una serie de gastos políticos. ‘Voy a usar tu plata para ayudarte’ te decían. Pero la realidad era que usaban tu plata para ayudarse a ellos mismos. Esa es la estafa más grande del discurso progre. Por eso el ajuste es popular. Porque se entendió que es devolverle la plata a la gente", indicó el ideólogo del DNU 70/23.

El funcionario también resaltó que “la AUH y la Tarjeta Alimentar” alcanzaron sus “máximos históricos” y que, según su visión, es “un giro notable”.

En referencia a la obra pública, Sturzenegger remarcó que "bajó a casi cero". "Mis colegas economistas dicen 'no es sostenible'. Pero el Presidente dice: ¿Por qué? ¿Debe tomar un préstamo con el BID para hacer alcantarillado? Obvio que no", continuó. A su vez, invitó a cambiar la perspectiva y definió a la obra pública como "un mecanismo de transferencia de recursos de la nación a las provincias".

"Han sido seis meses sorprendentes. Pero no por el DNU-70, o la discusión de la ley bases, sino por el giro copernicano que el gobierno ha logrado darle al debate público. Mucho, considerando que es un gobierno que lleva tan solo 6 meses", concluyó Federico Sturzenegger en las redes sociales.

El expresidente del Banco Central habló de cambio cultural. La Gran Revolución Cultural Proletaria mejor conocida como la Revolución Cultural China fue un movimiento llevado a cabo por Mao Tse Tung y la banda de los cuatro; conformada por dirigentes de alto nivel del Partido Comunista Chino. Tuvo lugar en 1966 y buscó hacer un cambio en la cultura de la sociedad China reestructurando la ciencia, la educación, la moral y las artes, a partir de las ideas maoístas. De igual forma las humanidades se vieron influidas por la estructura política comunista; en la producción cultural de la época se reforzaron los ideales políticos y la imagen de Mao Tse Tung, la cual se había debilitado tras el llamado “Gran Salto Adelante”, en el que habían muerto varias decenas de millones de chinos de hambre.

La Revolución Cultural buscaba dar fin a los “cuatro viejos”: las costumbres, mentalidad, cultura y hábitos de la época de las dinastías, los cuales debían ser superados para llevar a la sociedad a una mejora. Lo anterior junto con la eliminación de la influencia capitalista y el pensamiento burgués.

Encuesta: a 6 meses de asumir, Javier Milei mantiene su imagen positiva

¿Estamos frente a una revolución cultural en sentido inverso en la Argentina, un fenómeno de características globales? Los primeros seis meses de Milei parecen ir desde ese extremo ideologizado a la sensación de vivir un experimento caótico e incontrolado.

Federico Sturzenegger habla de un giro copernicano, pero Nicolás Copérnico, que escribió contra la teoría geocéntrica que decía que el sol giraba alrededor de la tierra, era impulsado por la evidencia.

Después de años de investigación, los datos le indicaban que era la tierra la que giraba alrededor del sol y no al revés como se creía. Si Copérnico hubiese tenido toda la evidencia que tiene Milei sobre el deterioro de la sociedad argentina por su política, en relación a su teoría, probablemente habría cambiado de opinión. Copérnico dudó mucho de su descubrimiento y sólo después de la fuerte presión de un alumno se decidió a publicarla. Milei no parece dudar de sus teorías, a pesar de que haya muchos datos que la atacan. Más bien lo de Milei y lo de la extrema derecha mundial es un giro anticopernicano, en el que la evidencia tiene cada vez menos peso, frente a las opiniones personales y toda verdad que se oponga al discurso libertario es motivada por las peores razones. Una apelación más a las emociones que a la razón.

"Las nuevas derechas han arrasado": Javier Milei festejó las elecciones del Parlamento Europeo

Para poner en cuestión este giro anticopernicano de los primeros seis meses de Javier Milei, es interesante hacer un balance mirando los números.

6 meses, 180 días de Gobierno y la pobreza trepó desde el 41.7% que dejó en el gobierno de Alberto Fernández al 55% en la actualidad. Esto es cerca del 14% más de la población argentina en estado de pobreza. Es decir, son casi 6 millones y medio de personas. Algo más de un millón de pobres nuevos cada mes en el que Milei estuvo gestionando el país, más de 200 mil por día, más de 10 mil por hora. Esto teniendo en cuenta que el dato proveniente del Observatorio de Deuda Social de la UCA solo contempla los primeros tres meses de Milei. Probablemente este número sea más alto, porque a pesar de que la inflación ha bajado, los precios de la Canasta Básica que se utilizan para medir la pobreza han subido algo por encima del 70% en estos seis meses.

Esta situación probablemente sea una de las causas principales en la deserción y expulsión de funcionarios que hay en el gobierno de La Libertad Avanza. En 180 días, renunciaron o fueron echados 34 funcionarios de la gestión libertaria. Esto nos da la cuenta aproximada de 1 funcionario menos por semana y entre cinco y seis por mes.

La inflación en los últimos tres meses comenzó a bajar considerablemente y probablemente sea el mayor éxito del Gobierno. El número inflacionario de mayo será cercano al 5%, hay que reconocerlo porque nadie esperaba que se llegue a un dígito en mayo, y menos a un 5%.

Sin embargo, hay que decir que este número se construye en combinación con otros índices muy negativos. La caída de la actividad económica es preocupante. Tomando solo como base los primeros cuatro meses de Gobierno es del 16,4%. Esto se traduce en suspensiones, cierres de turnos en las fábricas y despidos.

La pobreza trepó al 55% en el primer trimestre del Gobierno de Javier Milei, según la UCA

Desde que Milei es presidente se perdieron, solo en el ámbito privado y registrado, de un total de 7 millones de personas, casi 100 mil empleados. Aclaramos que con esta cifra, solo nos estamos refiriendo a puestos laborales en blanco registrados, ya que en el empleo no registrado la cifra de despidos es mayor.

Probablemente la baja de la inflación tenga que ver en parte con la disminución del gasto público y emisión monetaria, pero también en mayor medida está explicado en la caída de la demanda producto de la recesión.

A todos estos números hay que ponerlos al lado de un resultado numérico que desafía a toda conceptualización o análisis político, probablemente una de las paradojas más complejas del fenómeno libertario: el nivel de imagen positiva del Presidente. La última encuesta de Opina Argentina revela que Javier Milei tiene una aprobación del 52%.

Por otro lado, una mayoría cercana al 56% opinan que confían en que estará mejor que en la actualidad en materia económica. Además, un 36% opina que en la actualidad está pasando por un mal momento económico. Es decir, hay muchas personas en este país que podrían incluirse en la frase menemista de “estamos mal, pero vamos bien”. Hay esperanza en el futuro, a pesar del presente.

Haciendo un análisis con los tres estadíos del tiempo en la vida de las personas: todavía la mayoría de la sociedad explica la mala situación del presente por los gobiernos pasados y, soporta el presente ajuste, pensando en la mejora del futuro.

Hay una frase de la filosofía popular que muchas veces es muy sabia: “Más largo que esperanza de pobre”, un refrán popular que podría aplicarse perfectamente a la situación. A medida que crece el número de pobres de 10 mil por hora, la esperanza sigue intacta.

Jorge Lanata: “El país que Milei sueña es uno que capaz tiene 80 por ciento de pobres”

Byung Chul Han, la estrella de la filosofía coreana, en La sociedad del cansancio habla de la autoexigencia que se autoimponen las personas en la actualidad para alcanzar las metas que el sistema capitalista les dice que tienen que cumplir. Estas metas en general no se cumplen porque son irreales o porque las condiciones no están para cumplirlas y en consecuencia la sobreexigencia laboral genera una sociedad de individuos cansados y frustrados.

Milei a esta frustración le puso palabras, responsables y un relato que articula un paraíso perdido. Según el Presidente hubo un tiempo en el que éramos potencia mundial gracias a las ideas de la libertad. Como escribimos en otras aperturas, Miei se refiere al siglo XIX, cuando Argentina estaba construyendo el Estado Nación. Según su relato se trata de echar a la casta para recuperar ese camino. Todavía esta idea sigue funcionando como explicación de la realidad para una mayoría social. Este acierto político y comunicacional de Milei se edifica sobre las frustraciones que dejó el Frente de Todos y la anterior gestión de Cambiemos.

Es por eso que a pesar de haber logrado que se aprueben 0 leyes en ambas Cámaras en los primeros seis meses, haber fracasado en realizar el Pacto de Mayo y tener cada vez menos aliados, el Gobierno se mantiene fuerte. Logró convencer a una parte de la sociedad de un conjunto de ideas, que por ahora han sido independientes de los malos resultados económicos, probablemente esto no sea así durante todo el mandato.

Federico Sturzenegger analizó los 6 meses del gobierno de Javier Milei

Es importante hacer un racconto de los sucesos más relevantes del Gobierno para terminar de entender cómo fue evolucionando este capital político que tiene el Presidente y que supo proteger para sostenerse en el poder, luego de hacer, como dice él, “el ajuste más importante de la historia”.

Como punto de inicio, está el primer discurso del Presidente en las escalinatas del Congreso de espaldas al Palacio Legislativo el pasado 10 de diciembre de 2023. Desde el principio de su presidencia, Javier Milei hacía referencia a la herencia de gobiernos pasados y aseguraba que las políticas de ajuste no tardarían en llegar: “No hay solución alternativa al ajuste”, afirmaba el Presidente.

Cómo ven desde el principio, Milei consiguió instalar esta idea similar al discurso de Margaret Thatcher, quien había sido apodada TINA, por las siglas There Is No Alternative. Es decir “no hay alternativa”. Claro está, Thatcher también hablaba del ajuste, las privatizaciones y los despidos.

Es interesante pensar esta idea desde otras disciplinas que pueden guardar cierta familiaridad. Si un familiar cercano o uno mismo tiene una terrible enfermedad, todos los médicos fallan y viene alguien a decir que tiene la cura inmediata, pero va a tener que llevar adelante tratamientos dolorosos por lo que el resto de los médicos por intereses personales no impulsan estos métodos, es posible que la propia ignorancia y desesperación del paciente puedan llevar a aceptar cualquier cosa que le diga este último profesional.

A poco de asumir se anunció la devaluación del ministro de Economía, Luis Caputo. El pasado 12 de diciembre del 2023, el ministro de Economía transmitió un video sobre el anuncio de las medidas económicas de emergencia y aseguró que "Vamos a estar unos meses peor que antes en términos de inflación".

“Es preferible decir una verdad incómoda a una mentira confortable”, fue la frase con la que Caputo sintetizó buena parte de la pelea del Gobierno en el ámbito de la batalla cultural. Podría traducirse como un ajuste que debe hacerse para poder estar mejor en el futuro.

Caputo dijo que bajará el impuesto País si se aprueba la Ley Bases y pronosticó una inflación menor al 5% en mayo

LEY ÓMNIBUS Y DNU

El 20 de diciembre, el Presidente realizó una cadena nacional donde anunció sus medidas legislativas con el fin de “volver a ser una potencia mundial”. "Los diputados y senadores tendrán que elegir entre ser parte del cambio u obstruir la reforma más ambiciosa en 40 años", declaraba Javier Milei. Posteriormente, habían pasado menos de 60 días del anuncio, pero el Presidente, desde Israel ordenó retirar la Ley Bases. “Di la orden de retirar el proyecto”, afirmó el pasado 7 de febrero de este mismo año. Luego de todas las extraordinarias legislativas que había pedido el Presidente tras su elección, finalmente no se aprobó la Ley Bases.

El 1 de marzo de 2024, el Presidente abrió las sesiones ordinarias del legislativo y convocó al Pacto de Mayo. “Quiero que depongamos nuestros intereses personales y nos encontremos para firmar un nuevo contrato social”, explicaba.

Este acuerdo también fracasó, porque los diputados ligados a los gobernadores no estaban dispuestos a aprobar la Ley Bases sin modificaciones y la mayoría de los mandatarios provinciales no aceptaron las extorsiones en relación a la falta del financiamiento nacional a las provincias, vía las coparticipaciones.

El tuit de Javier Milei contra los diputados.

Finalmente, el martes se votará en el Senado la nueva Ley Bases y existe una posibilidad muy importante de que esta normativa salga con más modificaciones de las que Milei aceptaría. La oposición encontró una mayoría de dos tercios en relación con el cambio de fórmula de haberes para jubilados que intenta recuperar algo de todo el poder adquisitivo perdido por meses de inflación y ajustes. Estos dos tercios resuenan especialmente porque es la mayoría especial que se requiere para situaciones extraordinarias, como el juicio político, por ejemplo.

Sun Tzu en el Arte de La Guerra dice que uno puede ocuparse de su propia fortaleza, pero poco puede hacer para que el adversario sea más vulnerable. Es interesante pensar estos conceptos entrelazados. ¿Cuánta de la fortaleza que tiene Milei en la opinión pública tiene que ver con una oposición todavía minoritaria y peleada entre sí? Si la oposición empieza a unirse partiendo de esta mayoría y encuentra puntos en común, puede ponerse difícil para Milei. En otra apertura, hablamos de este hecho como el talón de Aquiles del Gobierno, la unidad en la oposición.

Día 179: ¿Qué te pasa Javier? ¿Estás nervioso?

El economista Lucas Dapena se comunicó con la producción de Modo Fontevecchia y definió a los primeros seis meses de Milei como “intensos”. Respecto a lo económico, sostuvo que “hubo un giro absoluto hacia el pragmatismo y el sentido común”, pero afirmó que en lo político el Gobierno “no termina de hacer pie”. “Es positivo lo económico, hay interrogantes en lo político y deja abierto el final”, señaló Dapena.

Por su parte, el economista Fabian Medina se refirió a la fórmula de movilidad jubilatoria y la problemática de la Ley Bases. Respecto al RIGI, Fabián Medina mantuvo contacto con la producción de Modo Fontevecchia y lo definió como un “esquema nefasto” que deja la puerta abierta para la vuelta de las AFJP.

En la misma línea, el economista Miguel Ponce, introduce términos nuevos como “depreflación” y suma un punto de análisis que hemos mencionado en anteriores aperturas: la idea de que Javier Milei entiende a la Presidencia, no como punto de llegada, sino como punto de partida para su aspiración como referente de la derecha global. “Hemos pasado de la receflación, recesión con alta inflación, a un estado de mayor gravedad: la depreflación, depresión con alta inflación, donde lo distintivo es que a la caída de los niveles de actividad se le agrega el impacto sobre el empleo. En 6 meses pasamos del adelantamiento de las vacaciones a la eliminación de las horas extras, al levantamiento de turnos y ahora es el tiempo de los telegramas de despido. En estos seis meses ha quedado en claro que al Presidente no le interesa el cargo para resolver los problemas de la gente, sino que le interesa tratar de transformarse en el mayor influencer mundial de la ultraderecha global”, alertó el economista en Modo Fontevecchia.

Por otro lado, un experto que tiene matices con los anteriores economistas y que posee una visión más benigna del Gobierno es Sergio Berensztein, que al igual que los otros especialistas, se comunicó con Modo Fontevecchia y compartió su propia opinión sobre los primeros seis meses de Milei: “Hay que juzgarlo más por lo que evitó que por lo que logró”, señaló.

Máxima tensión en el Gobierno para aprobar sí o sí la Ley Bases en el Senado

Los indicadores a seis meses de Gobierno son muy negativos. A pesar de esto, todavía buena parte de la sociedad lo apoya y esto puede significar que la oposición tienda a creer que no es el momento de unirse, hasta ver cómo evoluciona la opinión pública.

Esperemos que la sociedad tome un poco del ejemplo de Copérnico y empiece a mirar la realidad, antes de que siga escuchando discursos libertarios que solo buscan culpables a la situación económica, pero ofrecen pocas soluciones.

La experiencia liberal libertaria de la localidad de Grafton en New Hampshire, en Estados Unidos, es una referencia para hablar del modelo de Milei. También se habló de su poder de detectar la insatisfacción con la democracia. En el caso de Grafton eliminaron el sistema de recolección de basura para que cada uno pudiera manejar su propia basura, lo que generó que los osos de alrededor del poblado empezaran a sentir olor a comida y se acercaran, generando una situación grave. Otro ejemplo fue la reducción de los sistemas de seguridad, lo que desembocó en peleas con armas de fuego entre los vecinos.

Hasta la vista, Conan: Milei dijo que viene "de un futuro apocalíptico, como Terminator"

Según una definición clásica “un experimento es un procedimiento controlado en el que se ponen bajo prueba determinadas hipótesis, ya sea para comprobarlas o refutarlas, es decir, para determinar si son válidas o no. Los experimentos pueden tener objetivos muy distintos y obedecer a diferentes metodologías. En general, “todos se proponen reproducir en un ambiente controlado algún tipo de fenómeno de la realidad, para poder medir y controlar las variables que intervienen en él”.

Seguramente, estos seis meses demuestran que la realidad tiene una diferencia que la torna fascinante: su carácter incontrolable, un ámbito en el que se necesita de aquella suma de razón y pasiones que los filósofos denominan inteligencia.

