Waldo Wolff afirma que existen ciertas similitudes en las formas del kirchnerismo y el espacio del PRO liderado por Patricia Bullrich al compartir la concepción de que se pueden resolver disputas en las calles. “Nuestra coalición está ante la disyuntiva de ser gobernada por un concepto moderno que puede llegar a funcionar, o por un concepto antiguo que nunca funcionó”, destacó el secretario de Asuntos Públicos de la ciudad de Buenos Aires en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (101.9).

Usted sostuvo que en Juntos por el Cambio hay un sector de fanáticos que están muy violentos, ¿a qué espacio de la coalición pertenecen?

Hay un sector fanático que considera que si uno piensa distinto es el enemigo, es el sector más radical que tenemos. Nobleza obliga, debo decir que, mientras nos enfrentamos al kirchnerismo que nos perseguía y nos denostaba, estábamos todos camuflados. Pero cuando se desató la interna, toda esa energía que tuvimos de manera mancomunada para enfrentarnos al encierro durante la pandemia, al cierre de las escuelas, a la fiesta de Olivos, al vacunatorio VIP y a la causa de vialidad, se usó para perseguir a quienes tienen matices distintos en el espacio.

En una sociedad hay distintas improntas, gente más efusiva y gente más ejecutiva, pero parecería que es un defecto el hecho de no ser alguien que golpea la mesa, insulta y dice "me los llevo a todos puestos". No sólo es un defecto, también es un motivo de bullying, de cancelación, de agresiones. Todo esto es una fotografía de época y veremos en qué desencadena.

¿Las diferencias internas y el fanatismo que se perciben en Santa Fe son representativas de la realidad o es una construcción de identidad con un objetivo electoral?

Yo no veo que todo sea lo mismo en Santa Fe, no vi ni a Pullaro ni a Scaglia decir que no iban a acompañar a Losada y a Angelini si es que ganan. Tampoco los escuché decir que sus contrincantes tenían vínculos con el narcotráfico. Lo de Santa Fe es muy complejo, en el 2021 cuando se hicieron las elecciones legislativas salió primera Losada, segundo Pullaro y tercero Angelini. Hoy Angelini está con Losada, yo hice campaña por él en 2021, con mi estilo, sin agredir ni a Losada ni a Pullaro. En ese momento Angelini y Losada hablaban maravillas de Pullaro.

Estamos ante un experimento: o mentían antes cuando decían que Pullaro era un hombre con un gran conocimiento y experiencia para pelear contra el narcotráfico, o mienten ahora diciendo lo contrario. Pero lo único cierto es que mienten. Lo que hay que ver es qué es lo que pasa el día después, ¿cómo se vuelve y se hace equipo con alguien al que trataste de narcotraficante?

Se pueden encontrar otros adjetivos, decir que gusta un determinado tono de campaña o un proyecto, pero todos tenemos familia, pareja, amigos, y me parece que acusar a alguien de narcotraficante es pasar un límite que no se deben pasar desde lo ético, lo moral y lo conveniente. Algunos están más preocupados por ganar que por gobernar y cambiarle la vida a los argentinos, la vida de la gente no va a mejorar porque digamos que el tipo que gestionó durante años es un narcotraficante.

Patricia Bullrich se refirió a Horacio Rodríguez Larreta como "ventajero, oportunista, deleznable y de enorme bajeza moral". Recuerdo a Freud que decía que las mayores diferencias se marcaban frente a las personas cercanas con el fin de construir una identidad. ¿Considera que las diferencias en Juntos por el Cambio son tan grandes o simplemente hay un fin electoral?

Lo de Patricia lo pongo en el mismo contexto que a lo que explicaba de Losada, fue compañera durante 15 años con Horacio. O antes no decíamos la verdad, o no la decimos ahora. Entiendo que hace eso porque es un modelo argentino que lleva muchos años y entiende que lo más importante es llegar. Yo creo que lo más importante es transformarle la vida a los argentinos y por eso estoy con Horacio Rodríguez Larreta.

Fui diputado durante cuatro años en el oficialismo y no pudimos hacer las grandes transformaciones que queríamos hacer. Abrimos el aeropuerto de Palomar e incorporamos las aerolíneas low cost para que la gente viaje mejor. Hay jóvenes que no saben que en este país se podía viajar como en Europa donde se compran pasajes baratos a último momento, pero lamentablemente no lo pudimos sostener. Si Horacio cuenta que en algunas cosas nos fue bien y en otras nos fue mal, se lo acusa de decir que el gobierno de Macri fracasó. Por otro lado, si Patricia dice en un spot "esta vez no nos vamos a quedar a mitad de camino", está bien. En Argentina hay una cultura de facismo y del pensamiento único.

Hay un sector del peronismo que está buscando a su "peronista blanco", así no llaman ellos, no estoy siendo despectivo. Este hombre que vendría a cambiar el peronismo es Massa y el sector nuestro más duro está buscando al "macho alfa" y algunos entienden que eso implica pisarles la cabeza a los de abajo. Yo creo que eso tiende al fracaso y no es un tema ideológico porque la realidad es que fracasó siempre.

En 2011 Cristina dijo vamos por todo y se quedó sin nada. Después llegamos con Mauricio y, con nuestras mejores intenciones, dijimos que la inflación se acababa fácilmente y que íbamos a alcanzar la "pobreza cero", y tampoco nos fue bien. En 2019 vino Alberto y dijo "saco las leliqs y le aumento a los jubilados", hoy los jubilados están ganando menos. Ahora uno de nuestros sectores afirma que esto se soluciona fácil y "al todo o nada", no creo que eso pueda funcionar. El sector más de nuestro espacio se parece al kirchnerismo porque "todo o nada" significa que si no pensás como yo, no sos nada. Nuestra coalición está ante la disyuntiva de ser gobernada por un concepto moderno que puede llegar a funcionar, o por un concepto antiguo que nunca funcionó.

Ese sector que denosta a todo el mundo está aplicando un insulto que no se utiliza en ningún lado: "paloma". La paloma es un símbolo de paz y que la utilicen como insulto marca que ellos piensan que está mal que haya un sector más tranquilo.

¿Considera que el kirchnerismo es tan facista como "los halcones"?

Yo soy el hombre más amarillo del mundo dentro del espacio, nunca estuve en otro partido, le hice 24 denuncias penales al kirchnerismo y ellos a mí me hicieron cinco causas. Además, me considero muy coherente y nunca van a poder encontrar un tuit mío en el que diga que Patricia Bullrich es mi candidata a presidenta y tampoco una expresión en la que denoste a Horacio Rodríguez Larreta.

Sin embargo, hay un sector del ala dura que hoy lidera Patricia, a quien quiero y respeto, que me considera un traidor, al igual que el kirchnerismo que alguna vez me hizo un juicio por traición a la patria. Por eso digo que estamos ante la disyuntiva de ser un partido moderno y tolerante, que cree que las cosas se solucionan con fuerza cuando hay que tener fuerza, y con moderación cuando es necesario, o un partido que se parece más a un conservadurismo de derecha.

¿Sería el kirchnerismo, pero al revés?

Es lo mismo que el kirchnerismo, que no creo que sea de izquierda. También es un partido conservador, tal como sucedía en la década del 30 en la que había patrones de estancia, no existía la ley Sáenz Peña y le decían a la gente que no vote.

Se me viene la frase de Freyre que decía "la fuente del opuesto es el opuesto". Finalmente el kirchnerismo y los halcones se parecen porque en la oposición se igualan.

En mi caso es así. Cuando alguien me trata de traidor en mis redes sociales, me tengo que fijar si es kirchnerista o alguien del ala dura del PRO que hasta hace un tiempo estaba conmigo. Yo podría haber cambiado, pero no es el caso, sigo pensando lo mismo. Nuestro partido tiene una crisis de identidad, un sector cree que hay que ser conservador y de derecha y el otro quiere ampliarse hacia el centro y tener posiciones verdaderamente progresistas, desarrollistas e inclusivas.

Argentina necesita que no se odien los parecidos para ver quien gana, sino que se complementen para ganarle a los extremos. Hay algo que me está dando mucha fuerza en este momento de campaña y es sentirme un representante de muchos argentinos por ser hijo de un inmigrante y padre de un emigrante. Yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer para mostrarle a mi hijo que queremos una Argentina más tranquila y estoy convencido que no es con la gente en la calle y llamando "traidor" al que piensa distinto.

Alejandro Gomel: ¿Considera que son muy parecidas Patricia Bullrich y Cristina Fernández de Kirchner?

Yo la conozco muy bien a Patricia y la respeto muchísimo. Es una persona con trayectoria y muchas herramientas, de las cuales puede usar las que quiera. Hoy le ofrece a la ciudadanía lo que le funcionó para ganar a ese ala liderada por Cristina. Hay un montón de gente que quiere sangre y que aprieta los dientes.

Escuché a muchos líderes y analistas decir que ella está interpretando lo que quiere la gente, pero lo último que tiene que hacer un estadista es lo que quiere la gente. A lo largo de la historia, la gente muchas veces votó de forma equivocada. Sanguinetti, ex presidente de Uruguay, decía que un verdadero estadista no tiene que ser el espejo de su sociedad, tiene que ser un faro y pensar qué es lo que más le conviene a la gente.

Hoy la sociedad pide sangre, otras veces pidió lo mismo y no nos salió bien. Estoy convencido que el camino no es por ahí y espero que Patricia entienda que la herramienta no es llamar traidor a quien compartía espacio con ella, sino convocar a la unidad nacional, algo que lamentablemente no está de moda.

Así como existe la tesis del parecido entre Cristina Kirchner y Bullrich, otros consideran que hay similitudes entre Sergio Massa y Horacio Rodríguez Larreta en sus intenciones de ir al centro y evitar la confrontación.

Esto es lo mismo que me digan que soy parecido a Máximo Kirchner porque me pongo pantalones. Sergio Massa ha estado en 40 partidos políticos y les mintió a todos. Dijo que iba a meter preso a "los ñoquis de la Cámpora" y hoy está con ellos. Horacio Rodríguez Larreta es socio fundador del PRO, hace 16 años que trabaja en la ciudad de Buenos Aires, ha sido la mano derecha de Macri, hizo de la coherencia un mantra en una sociedad que paga incoherencias.

Coincido en que en algún momento de su vida Massa haya buscado el centro, como los relojes descompuestos que dos veces al día dan bien la hora, pero veo que Sergio Massa está más talibán que el kirchnerismo. Acusó a Horacio inventando una relación con la muerte de Favaloro. Horacio Rodríguez Larreta nunca expresó un epíteto ni se metió con la familia de nadie. Horacio Rodríguez Larreta es mucho más que Sergio Massa. Es un hombre que busca el centro con coherencia y trabajo. Los que votamos a Larreta creemos que el camino que funciona es el de la moderación.

¿Cómo será el estreno del documental sobre Alberto Nisman?

Mañana viernes a las 20 vamos a subir a youtube y a la página www.la victima86.com un documental sobre Alberto Nisman que dura 98 minutos, donde hay testimonios inéditos y está hecho junto a Delia Sisro y Pablo Pablo Racioppi. Los testimonios incluyen a Lagomarsino, Berni, el perito de parte de la familia, y la idea es que se pueda entender de qué se trató la muerte de Nisman. El documental comienza con el atentado a la AMIA en el 94 y termina con la muerte de Nisman como que se pueda entender cuáles son las consecuencias de las relaciones carnales del kirchnerismo con el chavismo y con Irán.

