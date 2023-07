Nicolás Massot: "Massa tenía un posicionamiento más cercano al macrismo que al kirchnerismo"

Nicolás Massot destaca la firmeza en las ideas de Patricia Bullrich, "ella ejerce la autoridad y es determinada, hay que entender que es una líder", expresó el precandidato a diputado nacional por JxC. Asimismo, explicó que Massa "no va a tener mandato para hacer lo que dice que va a hacer". "Quizá sea un candidato adecuado pero con la coalición incorrecta", enfatizó en Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9).

Te recuerdo con el objetivo de ganar Tigre, justamente la patria de Sergio Massa. ¿Por qué sostenés que es de derecha?

Estamos frente a una institución relativamente nueva como las PASO, por eso cabe preguntarse si en esta instancia hay un valor como la consistencia. Antes que nada, elegimos un espacio para luego seleccionar qué candidato reúne los mejores atributos para llevar adelante el programa de gestión.

Digo esto porque estamos ante dos PASO similares, como la de Juntos por el Cambio, que tiene esa consistencia, en donde hay dos candidatos con programas, equipos y valores muy parecidos. Sólo que elegimos condiciones diferentes para ver quién lidera en esta época particular.

Del lado de enfrente, hay sapos de distintos pozos. Porque está Grabois que es neocomunista y discute el valor de la propiedad privada, propone una estatización de la cadena de abastecimiento de los supermercados y una reforma agraria.

Eduardo Reina: "El gran objetivo de Sergio Massa es preservar a Malena en Tigre"

Y por otro lado, una parte del peronismo que hace un esfuerzo enorme por entregar sus banderas de hace 15 años, que fueron Venezuela, la oposición al FMI y un Estado intervencionista. Todo esto para sostener a Massa, que es la alineación con occidente, la buena relación con el Fondo y una visión fiscalista. No describo todo esto peyorativamente, estoy más de acuerdo con Massa que con Grabois.

No tengo dudas de que, después de las PASO, en JXC va a haber una síntesis, con grandeza del ganador y con altura del perdedor. Pero en el oficialismo no está claro qué es lo que se está votando.

La pelea Macri-Larreta y su apoyo a Bullrich

Vos eras una persona muy cercana a Emilio Monzó cuando él presidía la Cámara de Diputados y vos el bloque del PRO. A su vez, él era muy crítico de Macri y viceversa. En consecuencia, te hubiera imaginado más cercano con Larreta, dado el enfrentamiento que tiene con el ex mandatario. ¿Cuál es tu propio posicionamiento en esta disputa?

No es cierto que Macri tenga incidencia importante sobre Bullrich y que esté tan enfrentado con Larreta.

La autocrítica no la hicimos tardíamente, pero no tuvimos que rendir cuentas. Nosotros trabajamos con Bullrich, no con Macri, quien dejó que el espacio en el que él fue presidente pudiera evolucionar. Fue sabio, a diferencia de CFK. Me parece bien que, por primera vez, haya alguien que quiera asumir el rol de expresidente.

La influencia de Macri no está de un lado u otro. Recordemos que Rodríguez Larreta fue 8 años el segundo en el mando de Macri, quien posteriormente lo ayudó a ganar la interna para ser jefe de Gobierno. Tal vez tengan diferencias coyunturales a partir de visiones diferentes, pero nada más.

Entiendo, sus diferencias no son tan grandes y la cercanía con Bullrich tampoco es tan enorme, y esto es una simplificación, una mirada binaria…

No digo que no haya cercanía. Cualquier persona que tenga una imagen de Patricia ve que no es sumisa ni influenciable, sino que ejerce la autoridad y es determinada, hay que entender que es una líder.

El derrotero de un Massa fluctuante

Alejandro Gomel (AG): Se sabe que Massa fue muy cercano a Larreta y, siguiendo la línea de tu argumentación, lo podríamos considerar un candidato de derecha, ¿podría haber sido candidato de Juntos por el Cambio?

Ese es un contrafáctico muy lejano. Tenemos que remontarnos hasta el 2013, cuando más del 40% de los bonaerense le creyeron esa supuesta distancia que había tomado del kirchnerismo. Pero hay que ser justos. Él frenó un intento de re reelección de Cristina en ese momento.

Entre el 2013 y el 2017 disputó con Macri el liderazgo del espacio anti-K. Lo que no se entiende de su derrotero es todo lo ocurrido después de ese año.

Muchos lo vieron como un canal viable de políticas que se parecen mucho a las que JxC impulsó. De hecho, lo van a buscar como ministro de Economía justamente porque no tenía nada que ver con el Kirchnerismo. Quizá sea un candidato adecuado, pero en la coalición incorrecta y, por ende, con el mandato popular tergiversado. No va a tener mandato para hacer lo que dice que va a hacer, eso es contradictorio.

Sergio Massa y un dardo a Bullrich: "El viernes pudimos poner orden sin reprimir"

Importa poco cuál es la “verdadera” forma de pensar de un dirigente, lo que lo legitima es el mandato en las urnas. Y él no va a tener, por parte de Unión por la Patria, el mandato de lo que él le dice al FMI que hay que hacer.

AG: Esto lleva al recuerdo de Carlos Menem, que muchos pueden decir que llegó con un mandato y terminó haciendo algo muy diferente...

Puede ser. Yo lo leí, no lo viví tanto porque era chico. Pero sí me parece que Menem muta después de una elección intermedia en donde revalida mandato. No llega en 1989 e instrumenta el plan que hizo en el '91. Entonces, agregaría eso, pero quizá sí sea comparable.

Los vínculos personales en la política y su influencia en los acuerdos

Claudio Mardones (CM): Emilio Monzó lo conoce a Massa por su paso por la UCEDE. En su momento, Malena Galmarini reivindicaba mucho a Monzó y a usted. En ese contexto, viendo que muchos de esos cables se vuelven a cruzar en Tigre, ¿cómo es su relación con Galmarini y Massa?

No son cables que se cruzan, son relaciones. Yo lo conozco a Massa de cuando me tocó como presidente del bloque del PRO, negociar con él, que tenía el principal bloque opositor con cierta afinidad. En ese momento tenía un pensamiento más contrario a los K.

Tengo mucha relación con personas que están en el peronismo y el kirchnerismo. Los conozco porque, debido a nuestro rol, hemos compartido muchos días de trabajo.

Las relaciones políticas no son relaciones personales, lo más importante son los vínculos con el electorado. Soy candidato a diputado, precisamente, porque busco una legitimidad popular para poder desarrollar un programa en el que yo creo. Y esto no me impide relacionarme con personas que piensen diferente, ya que no hay que confundir las relaciones personales con la realidad política.

La tentación de Massa, el "juntos" de Bullrich-Larreta y el bombardeo contra Milei

CM: Claro, pero un momento son las visitas a las urnas y otro es cuando llega el momento legislativo, en donde esas redes permiten otros acuerdos.

Pero no es que permiten acuerdos, posibilitan que uno pueda desarrollar mejor los acuerdos para el cual obtuvo mandato.

Si soy diputado desde diciembre y tengo que conseguir apoyos legislativos, obviamente que va a ponerse en valor si hay diputados que yo conozca. El énfasis tiene que estar puesto en las ideas de los acuerdos.

Es decir, Patricia no es inflexible, es dura con las ideas. No podemos volver a equivocarnos y sobreestimar la formalidad de los acuerdos y subestimar el contenido de los acuerdos.

La gobernación de Tigre y una disputa pareja

Vos que sos de Tigre, ¿quién va a ganar la intendencia?

Claudio Cufré, que es el candidato que apoyamos con Patricia.

Julio Zamora: "Massa prometió estabilización y no cumplió"

Entonces, en el caso de que Julio Zamora vaya con la boleta de Massa o que vaya con la de Grabois, ¿quién creés que va a sacar más votos de los dos, Zamora o Galmarini?

Si Zamora y Galmarini compiten en igualdad de condiciones, va a ser una elección muy pareja. Porque, por más fortaleza que pueda tener Galmarini, Zamora es el actual intendente y tiene legitimidad en algún sector de electorado.

AO FM