“Hay un 80% de probabilidades de que EEUU ataque”, afirma un politólogo venezolano

“El chavismo no es un gobierno, es una fuerza de ocupación”, advierte el politólogo venezolano Walter Molina, quien asegura que, tras la reciente designación del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, Estados Unidos ya cuenta con “todo el marco legal, político y militar” para actuar. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190) dijo que el país se ha convertido en “el centro de la desestabilización del hemisferio” y, si no prospera una negociación “para que todo sea lo menos traumático posible”, hay un “80% de seguridad” de que se produzcan ataques en los próximos días.

Walter Molina es politólogo, es escritor venezolano, es conocido por su análisis sobre la institución política en Venezuela y por su postura crítica hacia el gobierno de Nicolás Maduro. Es el gerente del portal de noticias La Gran Aldea.

Nos gustaría un poco su propia impresión y la impresión que se tiene en Venezuela de qué significa y qué implicancias tiene que Trump haya considerado a Maduro como el miembro del Cartel de los Soles.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Es, para los venezolanos en general, algo que estamos sufriendo ya desde hace muchísimos años y además que muchos estamos denunciando desde hace muchísimo tiempo. Esto es una investigación, o varias investigaciones, que tienen más de una década, demostrándose además que Venezuela, o que el régimen de Nicolás Maduro, y antes el de Hugo Chávez, hicieron de Venezuela un lugar donde el tráfico de drogas, de oro, de armas y el crimen transnacional en general es el centro de su economía, además del petróleo, por supuesto.

Esta designación que se hizo formal este lunes 24 de noviembre sobre organización terrorista extranjera, el Cártel de los Soles, por supuesto que lo que hace es confirmar todas estas denuncias que llevamos haciendo desde hace muchísimo tiempo. Desde el punto de vista político, legislativo y militar, le permite a los Estados Unidos atacar si lo desea, para intentar desmantelar esta organización, ya no como un gobierno sino como un grupo terrorista.

¿Cuál es su propio pronóstico de cómo sigue todo esto?

Ya todo el marco legal, político y militar lo tiene Estados Unidos para poder atacar directamente lo que ellos consideren. En este caso, ¿qué se puede atacar? Bueno, pistas narco, lugares donde se encuentren algunos de los socios del Cartel de los Soles, como las FARC, el ELN, Hezbollah, u otros cárteles mexicanos y brasileños, o incluso a propios miembros del Cartel de los Soles. Yo lo que creo que se va a intentar por lo menos durante los próximos días, es, ya con todo este despliegue militar enorme que hay en el mar Caribe, tratar de llegar a una negociación que haga que todo sea lo menos traumático posible, que se desmantele desde adentro esta propia organización y que Nicolás Maduro deje el poder que está usurpando desde el 10 de enero de este año. Si no se logra, creo, reitero: van a venir ataques contra esta organización.

EE.UU. apunta a Maduro como líder del Cartel de los Soles

¿Qué porcentajes a uno y otro escenario usted le asigna?

Si hablamos a porcentaje, yo creo, como digo, que se va a intentar todo lo posible para que esto ocurra sin la necesidad de atacar. Si esto no se da, yo creo que esto va a ser relativamente pronto, si no será en los próximos días, una semana, semana y media, creo que, con casi un 80% de seguridad, van a venir ataques. Porque además esto se trata, quiero dejarlo claro: para los venezolanos es nuestra libertad, la que ya decidimos en las urnas; pero para los Estados Unidos es desmantelar una organización terrorista que además tiene secuestrado un país. Desde Venezuela es el centro de la desestabilización del hemisferio. Ahí no solo opera el Cartel de los Soles, sino el "Prender Agua", pero también las FARC, el ELN, Hezbollah y otros tantos cárteles de la región, además de todo lo que políticamente genera el chavismo. Como la migración increíble de más de 9 millones de personas y, sus sociedades con China, con Rusia, con Cuba, con Irán. Que es, para Estados Unidos, la nueva doctrina del gobierno de Trump, es algo que no debe ocurrir en el hemisferio.

Brasil también tiene negociaciones y relaciones con el BRIC, con China, con Rusia, con Irán, con Cuba. Hay algo que me parece que lo hace diferente al sistema venezolano, que es la falta de legitimidad de su sistema electoral, ¿no?

Por supuesto. Uno: la falta de legitimidad. Repito, no hablamos del chavismo; no es un gobierno, no se debe considerar un gobierno. Es una fuerza de ocupación que está usurpando, que tiene secuestrado todo el país. Eso, por primero. Por supuesto, Lula, Petro y cualquiera, independientemente de lo que uno pueda considerar de ellos, son presidentes legítimamente electos. Segundo: en efecto, bueno, tienen negociaciones, como lo tiene también Argentina o cualquier otro gobierno, con estos países. Ellos están alineados ideológicamente más con ellos, pero también tienen negociaciones con Estados Unidos. Y, digamos, ni Brasil ni Colombia están entregados absolutamente a los brazos ni de Rusia ni de Irán ni de Corea del Norte, como sí ocurre con Venezuela. Y además, bueno, lo primordial, reitero: ni Brasil ni Colombia, más allá de los problemas que pueda haber de los cárteles que ahí funcionan a pesar del Estado, son estados-mafia, como ocurre en Venezuela.

Trump amenaza a Maduro, pero dice que está listo para conversar "directamente" con él

Pronto se entrega el Premio Nobel en Oslo, en Noruega, y están todas las expectativas de que Corina Machado vaya a recibirlo estando de oculta. ¿Cómo logra eso? ¿Con un avión privado? ¿Cómo se logra eso? Y al mismo tiempo la denuncia del propio régimen de Maduro de que, si fuera, no se la consideraría en rebeldía con sus causas judiciales que le hace este mismo régimen, y al mismo tiempo no la consideró en rebeldía cuando fue a Miami.

Pero María Corina no ha podido salir del país, sigue en el país. Ella ha dicho o ha sugerido, o ha por lo menos mostrado, que ella pretende ir a recibir el premio, no el de la Paz en Oslo, el 10 de diciembre, pero bueno, no hay un indicio de que ya haya partido del país. Por supuesto que también hay expectativas, ojalá así suceda, que que esto ocurra ya en el marco del inicio de una transición en Venezuela. Pero María Corina sigue en el país, en la clandestinidad además.

Como recordarán, el 9 de enero de este año ella fue secuestrada por un par de horas por parte del régimen de Nicolás Maduro, y fue la última vez que ella pudo salir a las calles. A partir de ahí está en la clandestinidad absoluta, como hay muchos venezolanos también en esa situación. Yo creo que también la información de que ella va a ir a recibir el premio en Oslo, o que pretende ir a recibirlo, también, es una operación de presión contra el régimen de Nicolás Maduro. Ahora mismo no es lo mismo solo intentar atacar, apresar, secuestrar o lo que deseen hacer a la líder absoluta del país, que a una Premio Nobel de la Paz.

Trump endurece el cerco militar sobre Venezuela

¿Ella tiene pasaporte vigente?

No. Con seguridad María Corina debe tener una década entera que no ha podido salir del país. Pero bueno, sabemos que en estas condiciones quizás el pasaporte no es lo más importante para moverse. Como decía, creo que esto se trata también de una presión contra el narcorégimen chavista y, bueno, un deseo. Que ojalá pueda ir a recibir ese premio, que es de ella pero también es de todos los venezolanos.

Me queda la forma de que el escenario de que Maduro se vaya tiene 20% de posibilidades y 80% al que haya alguna acción bélica. En este caso me parece que lo mismo: 80% que Corina no pueda ir a recibir el premio Nobel, porque más allá de que obviamente el pasaporte es simplemente un síntoma, pero ni siquiera tiene pasaporte vigente, para ponerlo en términos concretos.

También a veces se cree que el chavismo es una fuerza inquebrantable, y realmente no es así. Recordarán ustedes que hace unos dos o tres meses lograron escapar de la embajada argentina cinco miembros del equipo de María Corina Machado, que por supuesto tampoco podían salir del país porque estaban perseguidos, y si los llegaban a agarrar, pues los iban a apresar, como hay más de mil presos políticos en Venezuela. Y lograron salir del país.

Por eso, pero tendría que ser clandestinamente y no podría volver, esto es lo que estoy planteando.

Muy probablemente, sí. Si sale y el régimen de Nicolás Maduro sigue usurpando el poder, va a ser muy difícil que pueda volver al país, o lo intentará. Y bueno, tendremos que ver qué puede ocurrir en ese escenario.

RM/ff