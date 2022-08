Wijnaldum, una nueva víctima de las lesiones pre Mundial

Se encendieron las alarmas en el cuerpo técnico de Louis Van Gaal, DT del seleccionado neerlandés de cara a Qatar 2022. Giorginio Wijnaldum, flamante incorporación de la Roma y el motor del mediocampo de Países Bajos, sufrió una fractura en su tibia derecha y todo indicaría que no estará presente en la cita mundialista.

Para la mala fortuna de Wijnaldum y de los Países Bajos, el mediocampista ex PSG sufrió una gravísima lesión en un entrenamiento con la Roma, su nuevo club. El parte médico arrojó el peor resultado para lo que al principio parecía un fuerte traumatismo en la tibia derecha del jugador.

En un comunicado oficial a través de sus redes sociales, la Roma informó que Wijnaldum estará alejado de las canchas entre tres y cuatro meses. En consecuencia, con el debut mundialista ante Ecuador el 20 de noviembre, Giorginio está casi descartado para ser citado. Así Van Gaal se agarra la cabeza porque pierde uno de sus caballitos de batalla para su seleccionado que tiene una Fase de Grupos brava compartiendo el Grupo A con Qatar, Senegal y el combinado dirigido por Gustavo Alfaro.

Los casos similares más importantes

Gerardo “Tata” Martino, quien está encargado de conducir a México en Qatar también debe ajustar la lista de convocados luego de que se diera a conocer la lesión de Jesús “Tecatito” Corona, una de las joyas de los aztecas. El extremo del seleccionado mexicano y del Sevilla sufrió una grave lesión en una de las prácticas del conjunto sevillano. El jugador de 29 años padeció una rotura del peroné y el ligamento deltoideo del tobillo izquierdo por el cual tendrá que visitar el quirófano y estar sin actividad por lo menos por cuatro meses. Así una de las estrellas mexicanas estará out para la Copa del Mundo en Qatar.

Las lesiones en la previa de la Copa del Mundo entonces son una constante temible para todos los jugadores. Para Rusia 2018 quienes estuvieron ausentes fueron Dani Alves para Brasil y Manuel Lanzini para el seleccionado argentino. Por su parte, el lateral derecho del Scratch se perdió la cita mundialista llegó a la cita mundialista en Rusia por una lesión en el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, según los resultados que lanzó el parte médico del PSG en su momento.

Para la mala fortuna de Jorge Sampaoli, técnico de Argentina en ese Mundial quien sufrió una baja importante por la lesión de Manu Lanzini. En la pretemporada con el combinado nacional de cara a Rusia 2018 el jugador del West Ham sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Fue una baja más que sensible porque se perfilaba a estar en el once inicial y Sampaoli no le encontró un reemplazo inmediato.

En Brasil 2014 dos lesiones azotaron a los fanáticos. La que se llevó todas las miradas fue la ausencia de Radamel Falcao. El Tigre venía de tener una temporada infernal y llegaba como una de las figuras estelares al Mundial en tierras brasileñas. El 23 de enero de 2014 en Colombia recibieron la noticia de que el centrodelantero se rompió el ligamento cruzado de su rodilla derecha. Seis meses parado no le permitieron al Tigre llegar al Mundial con ritmo y en consecuencia fue una baja más que sensible.

Otra ausencia importante en Brasil fue la del alemán Marcos Reus. El capitán del Borussia Dortmund sufrió una grave lesión en los ligamentos de su tobillo izquierdo a dos semanas de que comience la Copa del Mundo en Brasil. Así el seleccionado que luego gritó campeón perdió de entrada una de sus máximas figuras.

En el colorido Mundial de Sudáfrica 2010 quien vio todo negro fue Inglaterra. En la antesala de la competencia en suelo africano quien no pudo decir presente por lesión fue nada menos que David Beckham. Una baja más que importante para Fabio Capelo que incluyó, al entonces jugador del AC Milan, en su cuerpo técnico para afrontar la competencia.

En marzo de 2010, Beckham sufrió la rotura del tendón de Aquiles de su pierna izquierda. Lo insólito fue que el histórico jugador inglés se lesionó solo, sin recibir ningún tipo de infracción de un rival. Así el surgido en Manchester United se perdió la cita mundialista luego de lesionarse y estar inactivo por más de cinco meses.

Para la cita mundialista en Alemania 2006 quien no pudo ser de la partida para Francia, subcampeona del certamen, fue Cissé, una pieza clave para los galos. En un amistoso ante China previo a la Copa del Mundo el delantero francés del Liverpool sufrió la rotura de tibia y peroné en su pierna derecha y quedó de manera inmediata descartado para el máximo certamen del fútbol. Así Raymond Domenech, DT del combinado francés tuvo modificar su plan táctico ya que Cissé aparecía como uno de los titulares por el gran nivel que venía arrastrando.

Por último, en Corea-Japón 2002, Mundial del cuál se cumplen diez años con Brasil gritando campeón, tuvo una ausencia de peso. En Italia se tomaban la cabeza al informarse de la lesión de la rotura del ligamento de la rodilla derecha de Roberto Baggio. Una lesión que no solo afectó el plano físico sino psicológico también.

El mismo jugador confesó que pensó en el suicidio luego de lesionarse y verse fuera de la cita mundialista en Asia. Pese a que el jugador se recuperó en tiempo récord, Giovanni Trapattoni DT de Italia, decidió no tenerlo en cuenta ya que el delantero llegaba con poco ritmo y sobre todo poco fútbol encima. Así otra lesión dejó a una estrella fuera de la máxima cita.

En consecuencia, toda la euforia y entusiasmo que arrastra un año mundialista también se convierte en dudas y temor para muchos de los protagonistas que pelean con las lesiones que pueden ocurrir en cualquier momento para poder estar presente en un Mundial. Así jugando al máximo, pero al mismo tiempo con la cabeza pidiendo que se levante un poco el pie del acelerador, los jugadores que se saben presentes en un Mundial para defender los colores de su país pelean constantemente con estos fantasmas de las lesiones previos a dicha competencia.

