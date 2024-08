Yamil Santoro: "Hay que cobrarles la asistencia médica a los extranjeros no residentes"

El legislador de Republicanos Unidos, Yamil Santoro, afirmó que el posicionamiento de Cristina frente a las elecciones de Venezuela fue "una forma elegante de condenar sin condenar abiertamente el fraude electoral". "Maduro está ganando tiempo con toda esta movida para tratar de negociar con los subalternos algún esquema de salida", señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). Además, conjeturó al respecto del futuro del PRO y su relación con LLA.

Yamil Santoro es legislador de la Ciudad de Buenos Aires por Republicanos Unidos y fundador de la Fundación Apolo, fue funcionario porteño durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y es uno de los legisladores oficialistas que más duro se posicionó frente a la situación que atraviesa Venezuela.

Alejandro Gomel (AG): ¿Qué le pareció el posicionamiento de Cristina Kirchner eligiendo que Nicolás Maduro presente las actas de la elección?

Es una bocanada de aire fresco dentro de un contexto de racionalidad extrema. Lo que pasa es que también es una manera elegante de no condenar lo obvio. La evidencia ya está a disposición de todo el mundo y es la manera que están teniendo los gobiernos o gobernadores afines, o en este caso políticos afines, de "condenar sin condenar". Dicho esto, me parece más saludable que salir a reconocer abiertamente un fraude.

AG: ¿Y a partir de este posicionamiento de Cristina, sumado a una línea similar de Petro y Lula, se va quedando aislado la posición de Maduro?

Si tengo que ser franco, creo que Maduro está ganando tiempo con toda esta movida para tratar de negociar con los subalternos algún esquema de salida o de acuerdo parcial. O sea, es tan evidente y tan flagrante el robo que es muy difícil ver que se pueda sostener el tiempo, especialmente sin un acompañamiento de la comunidad internacional.

Porque ya a esta altura, convalidar este resultado, me refiero al oficial, implicaría permitir que un golpe de Estado subsista en la región, lo cual hace caer de alguna manera una ficción necesaria de forma que ayuda a la convivencia cívica entre las naciones.

Elizabeth Peger (EP): ¿Y vos crees que una activa decisión o ejercicio de parte de la comunidad internacional puede servir para que Maduro entregue las actas y acepte el resultado electoral? ¿No es difícil que venga desde afuera esa decisión?

En realidad, todo depende de cuál sea tu definición de intervención externa, que puede ir desde la condena en los ámbitos internacionales hasta una acción militar conjunta. En esa línea, lo que hay que entender es que si uno pretende que el pueblo venezolano de alguna manera le haga frente a una dictadura que se ha consolidado durante décadas con la propia ciudadanía haciendo actos de protesta o inclusive revolucionarios, va a generar un saldo enorme de muertos. Entonces, ahí también creo que es muy peligroso que el resto del mundo mire sin garantizar la protección de la ciudadanía venezolana.

EP: ¿Ves posible una acción militar conjunta?

Creo que el proceso de presión va a ir in crescendo, y a medida que al pueblo venezolano siga manifestando y no se den los resultados, es probable que haya una crecida de violencia en las calles, y eso eventualmente va a alertar al concierto internacional. Ahora, dilatar esas definiciones, yo creo que lamentablemente nos van a dejar un saldo mayor de muertos inocentes.

AG: Hay algunas provincias, la última que se conoció fue la de Mendoza, que comienza a cobrar algunos servicios a los extranjeros que usan la salud pública de la provincia. ¿Usted está en esa línea, cree que hay que cobrar la salud pública a los extranjeros?

Hay que cobrarles la asistencia médica a los extranjeros no residentes. por una cuestión muy básica que es que todo cuesta plata y no tiene ningún sentido que aquellos que no contribuyen al sistema hospitalario porteño se beneficien de eso, y sobre todo teniendo en cuenta que hay prestaciones que cuestan millones de pesos.

Entonces, en esa línea, nuestro planteo es que todas aquellas personas que no sean residentes en Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires, es decir, turistas o personas que estén accidentalmente en el país, deban contar con un seguro de salud para poder disfrutar del sistema de salud porteño. Y, en caso que no lo cuenten, deberán abonar en efectivo las prestaciones que no obtengan del mismo sistema, así es una manera de hacer que esto sea sustentable.

EP: En algún momento el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, había planteado un esquema para resolver ese conflicto o esos cruces que se generaban a partir de que muchas personas que vienen al Conurbano se terminan atendiendo en los hospitales de la ciudad, ¿eso cómo se resuelve?

En este sentido, nuestro bloque ya tiene presentado un proyecto de ley, lo había hecho en su momento el legislador Roberto García Moritán, y planteaba el arancelamiento a la provincia, es decir, la compensación con el distrito.

Ahí lo que vale plantear es que a nuestro entender, no tendríamos el derecho, por la propia Constitución de la Ciudad, a cobrarle a la persona proveniente de otra provincia, pero sí de cobrarle al municipio o a la provincia por aquellas prestaciones que le estamos resolviendo.

De hecho, eso debiera abrir la puerta a una conversación seria de planificación en términos de política sanitaria conjunta, ya que quizás no tiene sentido un hospital de alta complejidad para determinada especialización en un municipio, pero bien la Ciudad podría proveerlo para varios distritos en esquemas de convenio.

EP: Es bastante complejo, porque también hay muchas personas que viven en el conurbano y vienen a la Ciudad de Buenos Aires a trabajar todos los días, y pagan impuestos en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo resolvés esa situación?

Ahí es donde justamente el domicilio importa. Por supuesto que hay una complejidad cuando vos tenés un área metropolitana como la de la Ciudad de Buenos Aires, donde provienen personas de distintos distritos a trabajar, a vivir, a estudiar o a realizar otro tipo de prácticas cotidianas.

En ese mismo sentido, yo te podría decir que hay un montón de personas domiciliadas en la Ciudad de Buenos Aires que van los fines de semana a la Provincia, y también hacen una contribución de impuestos. Pero ahí es donde, en definitiva, ese tipo de planteos hay que ponerlos arriba de la mesa. Por eso están los convenios y las definiciones de política pública conjunta.

Para nosotros, lo que sí está claro es que la mayoría de los impuestos directos que paga una persona están asociados con su domicilio. O sea, el grueso de la contribución que hace una persona en términos fiscales a un distrito tiene que ver con su domicilio. Si una persona quiere acceder a los beneficios de la Ciudad de Buenos Aires, que venga y se radique a la Ciudad de Buenos Aires y viceversa.

Con todo esto, la idea no es empeorar la calidad de vida a nadie, sino procurar que la atención vaya a quien lo paga. Ahora tené en cuenta que, en el caso de las personas de la Provincia de Buenos Aires, nosotros no estamos diciendo cobrarle a la persona o no atenderla, ojo con eso. Lo que decimos es que se le cobre luego a la Provincia de Buenos Aires el costo de esa atención, que es muy distinto al caso de los extranjeros no residentes, donde sí creemos que debe haber un arancelamiento previo.

El futuro del PRO y su vínculo con LLA

EP: ¿Tenés alguna reflexión respecto de las declaraciones del expresidente Mauricio Macri de que, si bien acompaña el gobierno de Milei, planteó unos cuestionamientos a la gestión y el entorno del Presidente?

Creo que el PRO está atravesando un desafío enorme de supervivencia y, en ese afán de mantenerse con un sentido dentro del sistema político, procura generar diferenciaciones o problematizar cosas allí donde, a priori, no parecería tener tanto sentido hacerlo. Es decir, tratando de marcar un contrapunto, creo que terminan siendo disfuncionales al proceso de cambio que estamos viviendo.

EP: ¿Vos crees que tiene que ver con necesidades de supervivencia política o electorales?

Definitivamente. Yo creo que ahí hay un desafío que, de alguna manera, nos está atravesando a todos en el sistema político. Por la magnitud del proceso de cambio que estamos viviendo, lo que hoy nos atraviesa es la pregunta de si uno está a favor o no del proceso de transformaciones. Y a partir de ahí, por supuesto, hay matices, visiones, algunos serán más republicanos, menos republicanos, más progresistas, menos progresistas, pero en definitiva creo que arranca por ahí la conversación.

Cuando uno se pone en el lugar de tratar de mantener la identidad y el propio espacio para poder sentarse a establecer un contrapunto con otras fuerzas políticas, tiene que hacer énfasis no en las coincidencias, sino en las diferencias, para de alguna manera poder explicar por qué el PRO sigue siendo el PRO o se sigue manejando como un espacio distinto a La Libertad Avanza. Creo que a partir de esa lectura vamos a ver al expresidente y a varios de sus voceros queriendo extremar estos contrastes aun cuando no tenga tanto sentido hacerlo.

EP: ¿Vos pensás que lo mejor para el PRO es una fusión con la Libertad Avanza, como planteaba Patricia Bullrich y el sector del PRO que está con la ministra de Seguridad?

Mirá, yo he fundado un espacio político que se llama Republicanos Unidos, que es un partido liberal republicano. De alguna manera, a otra escala de tamaño, nosotros estamos atravesando un desafío similar al que está atravesando el PRO. Creo que lo que nosotros primero debemos procurar hacer es ser consecuentes con nuestro discurso y nuestra línea de acción, bancando lo que tiene sentido bancar.

Ahora, en todo caso, la manera de marcar una diferencia es robusteciendo a nuestros candidatos, robusteciendo a nuestros perfiles, y personalmente apuesto a que podamos competir en una gran PASO liberal el año próximo. No creo que la fusión sea el punto de partida de un proceso político, sino más bien es el tramo final de una relación exitosa, por decirlo de alguna manera.

Porque ahí no solamente importan las ideas, sino también el frame o el contexto institucional que se le establece a esa unión, y por tal motivo, eso requiere un poco más de recorrido. Pero, por lo pronto, lo que sí me parece un error es tratar de construir en contra de o en contraste con. Y es una línea finísima y muy compleja.

Yo reconozco que Milei y su espacio político han venido a replantear los límites o los contornos de la política argentina, pero algunos pueden terminar siendo disfuncionales si le ponen el énfasis a diferenciarse antes que a transformar la Argentina.

