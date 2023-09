A pocos días de tocar en Argentina Al Di Meola sufrió un infarto en pleno concierto

A dos semanas de tocar en Argentina, el guitarrista norteamericano Al Di Meola sufrió un ataque cardíaco durante un show n Bucarest, Rumania. Si bien solo fue un susto, adelantó que tomará un descanso hasta 2024 para recuperarse.

El músico de 69 años estaba realizando una gira corta de conciertos y sintió un dolor fuerte en el pecho. Abandonó el escenario y debió ser trasladado de urgencia a un hospital. Según el equipo médico que lo atendió, se encuentra fuera de peligro y él mismo envió un comunicado contando lo sucedido y cómo se sentía.

“Queridos fans y amigos, Quería tomarme un momento para expresar mi más profundo agradecimiento por la increíble efusión de amor y apoyo que he recibido durante las últimas 24 horas. Desafortunadamente, me enfrento a una situación médica que requiere un tiempo libre de mis actuaciones y giras. Quiero asegurarles que estoy recibiendo la mejor atención posible y que estoy totalmente comprometido a lograr una recuperación completa. La música siempre ha sido una fuente de curación y fortaleza para mí, y no puedo esperar a volver al escenario y compartir mi música con todos ustedes. La energía y la conexión que siento cuando actúo son realmente especiales, y siempre sentí que puedo decir cosas a lo largo de los años con mi música más de las que las palabras pueden expresar. Estoy planeando regresar en 2024 y ya tengo muchas ganas de volver a hacer música juntos. Su apoyo inquebrantable significa muchísimo para mí y es una fuerza impulsora en mi viaje hacia la recuperación. Estén atentos a las actualizaciones y prometo mantenerlos informados sobre mi progreso. Mientras tanto, mantengan viva la música y nos vemos pronto. Con sincero agradecimiento y aprecio, Al Di Meola”, escribió en sus redes sociales.

El guitarrista iba a tocar en Argentina el 13 de octubre en el Teatro Broadway de Buenos Aires, pero próximamente anunciarán la reprogramación de la fecha, teniendo en cuenta las palabras de Di Meola.

Al Di Meola estudió en la Berklee College of Music en 1971 y en 1974, con solo 19 años, se sumó a Return to Forever, la banda de Chick Corea. En 1980 protagonizó una escena inolvidable que lo colocó junto a Paco de Lucía y John McLaughlin, que terminó en un disco mítico, llamado Viernes a la noche en San Francisco.

En 1996, se publicó Di Meola plays Piazzolla, álbum en el que el guitarrista reinterpretó clásicos del artista argentino. Incluye los temas Tango II, Oblivion y Milonga del Ángel y un tributo a Piazzolla titulado Last Tango for Astor. Algunos de los músicos invitados fueron Chris Carrington, Hernán Romero y el bandeonista argentino Dino Saluzzi.

Este mismo año, el guitarrista le contó a La Nación que tenía un álbum doble para terminar. “Cuando estaba haciendo el disco me dije que tal vez ese sería mi último disco”, reconoció y siguió: “De alguna manera, nadie necesita otro disco, ¿a qué me refiero? Nadie necesita el próximo disco de los Rolling Stones, nadie necesita el próximo disco de Paul McCartney. No los necesitás”. Sin embargo explicó: “Pero como artista necesitás sentirte bien, lo necesitás para estar vivo, como si eso fuera todo”.

