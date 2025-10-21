Alejandro Tullio: "Lo que importa el domingo es cuántos diputados terminan en cada bloque"

El exdirector nacional electoral Alejandro Tullio resaltó la acordada de la Cámara Nacional Electoral que estableció que el escrutinio provisorio se realice provincia por provincia, y no de modo nacional como lo pretendía la administración de Javier Milei.

Argumentos de la Cámara Nacional Electoral

"Aunque haya identificación de partidos no hay ni en la elección del votante ni en la interpretación de los votos una lectura posible unificada", explicó el exfuncionario.

“Lo que le dice es que el periodismo interprete, que los analistas analicen”, agregó en declaraciones a Splendid AM 990.

Y luego aclaró: “Pero el Ministerio del Interior lo único que puede hacer en el recuento provisional es dar noticia de los resultados que han alcanzado por distrito cada una de las fuerzas que compiten”.

"El Ministerio del Interior no puede analizar"

Además enfatízó que “el Ministerio del Interior no puede analizar, tiene que dar información” y que “el domingo van a salir los datos pero provincia por provincia”

“Lo que importa el domingo es cuántos diputados terminan en cada bloque”, aseveró Tullio.

Por último consideró que “las elecciones legislativas no tienen una estrategia nacional, sino que son 24 estrategias provinciales”.