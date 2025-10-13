Buscan a una joven en Chaco: hallaron su moto calcinada en una casa abandonada y hay un detenido

La desaparición de Gabriela Araci Barrios, de 20 años, activó varios operativos policiales en la localidad de Avia Terai. La joven fue vista por última vez en la madrugada del domingo y, desde entonces, nada se sabe de su paradero. Su motocicleta fue encontrada totalmente quemada dentro de una vivienda abandonada del barrio Sur, lo que encendió las alarmas de los investigadores.

La denuncia fue presentada por Natalia Vanesa Barrios (42), madre de la joven, quien informó que su hija salió de su casa, ubicada en el barrio 108 Viviendas, alrededor de la 1 de la madrugada del domingo. Vestía un short de jean bicolor, remera negra, buzo gris con capucha y zapatillas negras.

Tras la denuncia, la Policía activó el protocolo de búsqueda de personas, desplegando rastrillajes con drones, perros rastreadores, buzos, Infantería, Bomberos y Caballería. El operativo se concentra en zonas rurales y terrenos baldíos de Avia Terai y localidades aledañas.

Hallazgo clave y nuevas pistas

En una vivienda abandonada del barrio Sur, los agentes hallaron una moto Corven Energy completamente calcinada, identificada como propiedad de Gabriela. En el mismo predio se encontraron dos medias de distinto par, lo que refuerza la sospecha de que la joven pudo haber sido víctima de un ataque.

Alerta en Corrientes: cola de tornado devastó Ituzaingó con ráfagas de 90 km/h y cortes masivos de luz

El sitio fue peritado por la División Criminalística de Sáenz Peña, mientras que el equipo de Investigaciones continúa relevando testimonios y cámaras de seguridad.

Cinco detenidos y un principal sospechoso

Durante la madrugada del lunes, la Policía detuvo a cinco personas: cuatro hombres y una mujer. Entre ellos se encuentra Bruno Jesús Saltvatierra (33), changarín, señalado como la última persona que estuvo con Gabriela antes de su desaparición.

Fuentes judiciales confirmaron que Saltvatierra fue aprehendido tras un allanamiento ordenado por la Fiscalía de Sáenz Peña. En su vivienda se secuestraron elementos que podrían estar vinculados a la causa.

La Fiscalía en turno de Sáenz Peña dispuso una serie de pericias sobre los objetos incautados y mantiene bajo declaración a los detenidos. No se descarta ninguna hipótesis, y los investigadores analizan si el incendio del rodado fue un intento de borrar evidencias.

La Policía del Chaco solicita a la población que ante cualquier información sobre el paradero de Gabriela Araci Barrios se comuniquen con la Comisaría de Avia Terai o al servicio de emergencias 911.