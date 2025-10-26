Capitanich votó en Resistencia y pidió “una jornada ejemplar para la democracia chaqueña”

El exmandatario chaqueño Jorge Capitanich, actual candidato a senador nacional por la lista Fuerza Patria, fue uno de los primeros dirigentes en sufragar este domingo en el marco de las elecciones legislativas nacionales. Lo hizo cerca de las 8 de la mañana en la Escuela N° 41 “Maestro Ricardo A. Ivancovich”, ubicada en la calle Ayacucho 197 de la ciudad de Resistencia, donde votó en la mesa 18.

Tras cumplir con su deber cívico, el exgobernador destacó el clima de normalidad en el inicio de la jornada:

“Deseamos que esta sea una jornada ejemplar, cívica y democrática. En toda la provincia las condiciones están dadas para que los chaqueños puedan expresarse con total libertad”, afirmó ante la prensa.

Chaco elige: más de un millón de votantes definen su representación en el Congreso Nacional

“Ojalá tengamos una buena participación”

Capitanich, que encabeza la lista del peronismo chaqueño, valoró la magnitud del operativo electoral y el rol de los votantes: “Son 2.917 mesas distribuidas en 388 establecimientos de toda la provincia, con 1.013.621 electores habilitados. Chaco tiene una enorme extensión territorial, con 70 municipios y 25 departamentos, y todo está dispuesto para que el proceso se desarrolle con normalidad”, explicó.

Sobre el desarrollo del acto electoral, expresó optimismo y apeló a la participación:

“Siempre tenemos expectativas positivas. Ojalá exista una buena participación ciudadana y, por supuesto, uno siempre desea lo mejor para nuestra lista”.

Elogios al nuevo sistema de votación

Capitanich también se refirió a la Boleta Única de Papel (BUP), implementada por primera vez en una elección nacional en Chaco: “Es un sistema diferente pero sencillo. Se explicó bien y la gente lo entiende. Creo que facilita el voto y contribuye a que la jornada sea más ágil”, valoró.

El candidato adelantó que seguirá el desarrollo del escrutinio desde la sede del Partido Justicialista junto a dirigentes y fiscales de su espacio político. “Vamos a mantener comunicación con nuestros representantes en toda la provincia y esperaremos el veredicto de las urnas con serenidad”, sostuvo.

Consultado sobre la posibilidad de diálogo con el gobernador Leandro Zdero una vez concluida la elección, respondió que se trata de “una elección de carácter nacional” y que desde el lunes trabajará en una agenda legislativa para el Congreso.

Capitanich, que busca volver al Senado tras tres gestiones al frente de la provincia, comparte fórmula con la intendenta de Barranqueras, Magda Ayala. Compite principalmente con la alianza La Libertad Avanza – Chaco Puede, encabezada por Juan Cruz Godoy y respaldada por el gobernador Leandro Zdero.

Los comicios se desarrollan entre las 8 y las 18 horas en toda la provincia, donde más de un millón de chaqueños eligen sus representantes nacionales para los próximos años.