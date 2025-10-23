Conmoción en Goya: hallaron el cuerpo de una mujer en un basural y hay cuatro demorados, entre ellos su pareja

La ciudad correntina de Goya se vio conmocionada tras el hallazgo del cuerpo sin vida de María Ángeles Fernández, de 44 años, quien era intensamente buscada desde el pasado fin de semana. El cuerpo fue encontrado en una zona de zanjón del basurero municipal en la jornada del miércoles.

Juicio por Cecilia Strzyzowski: así será el histórico proceso que comenzará el 28 de octubre

La víctima había desaparecido el sábado y su ausencia fue denunciada por su hermano el martes, por lo que diversas dependencias policiales iniciaron tareas de rastrillaje. El cuerpo fue encontrado en un estado avanzado de descomposición.

Las autoridades Judiciales y peritos se hicieron presentes en el lugar del hallazgo. Posteriormente, con la colaboración de Bomberos Voluntarios, se procedió a la extracción del cuerpo, el cual fue reconocido por las prendas de vestir y sus características físicas.

Primeras medidas: cuatro demorados y autopsia

Según las primeras diligencias, María Ángeles Fernández había sido vista con vida por última vez el día sábado.

Con el avance de la investigación, el personal policial procedió a la demora de cuatro personas mayores de edad, entre ellos su pareja, con el objetivo de determinar si tendrían algún tipo de vinculación con la presente investigación.

Golpe al contrabando en Corrientes: Gendarmería secuestró 60 celulares de $18 millones ocultos en un camión

El cuerpo de la mujer fallecida fue trasladado en primera instancia a la morgue del hospital local y posteriormente será llevado al Centro Médico Forense de Corrientes capital para que se le practique la autopsia. Este examen es crucial para determinar fehacientemente las causales del fallecimiento, ya que a simple vista el cuerpo no evidenciaba lesiones en su primer examen médico.

Las diligencias se realizaron en el lugar del hallazgo, mientras que en la Comisaría Sexta se continúa con el legajo judicial del caso.