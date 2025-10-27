Corrientes: el cronograma completo de inscripción a escuelas públicas, con fechas y sorteo por nivel

El Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes confirmó el inicio del proceso de preinscripción para el ciclo lectivo 2026, dirigido a aspirantes que ingresen por primera vez a una escuela de gestión estatal en Nivel Inicial, Primario y Secundario.

La UNNE recupera una carrera histórica: el Consejo Superior aprobó la creación de Farmacia

Tal y como sucede desde hace algunos años, los aspirantes deberán preinscribirse exclusivamente a través de la página inscripciones.gob.mec.ar.

El director de Sistemas de Información de la cartera educativa, Carlos Encina, aclaró las dudas más frecuentes, señalando que los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) no dependen del Ministerio de Educación y, por lo tanto, no figuran entre las opciones de inscripción.

Fechas clave para la preinscripción online

El proceso de preinscripción está segmentado por nivel:

Nivel Inicial: para Sala de 4 y 5 años, la preinscripción se realizará del 3 al 13 de noviembre. El sorteo y la consulta del estado de asignación de vacantes será el 20 de noviembre. (Quedan exceptuados aquellos que hicieron Sala de 4 años en el mismo Establecimiento y deseen continuar en Sala de 5, quienes NO deben preinscribirse online). Nivel Primario: para los aspirantes a 1° Grado, el registro estará habilitado del 14 al 24 de noviembre. El sorteo se llevará a cabo el 1 de Diciembre. Nivel Secundario: para el ingreso a 1° Año, la preinscripción se extiende del 25 de noviembre al 5 de diciembre. El sorteo para la asignación de vacantes será el 12 de diciembre.

El proceso online también es obligatorio para los estudiantes matriculados que cambian de nivel (de Sala de 5 años a 1° grado de Primaria y de 6° grado a 1° año de Secundaria).

La SUBE se moderniza en Corrientes: el colectivo ya se puede pagar con débito, crédito y QR

Criterios de prioridad y el paso definitivo

El funcionario Carlos Encina remarcó que existe un orden de prioridad para la asignación de vacantes. Tienen ventaja:

Los abanderados y escoltas de la Bandera Nacional y Provincial (siempre que estén registrados en Gestión Educativa).

Los estudiantes que tienen hermanos en la institución.

Los alumnos cuyos padres trabajan en la escuela.

Los que provienen de escuelas asociadas.

El funcionario confirmó que las vacantes disponibles para cada escuela figuran en el listado de la página. Finalmente, se recuerda que la inscripción definitiva se completa con la presentación de la documentación que respalda la información registrada en el sistema. Es crucial recordar que no se podrá modificar la información cargada durante la preinscripción al presentar la documental.