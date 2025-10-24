La UNNE recupera una carrera histórica: el Consejo Superior aprobó la creación de Farmacia

La Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) aprobó la creación de la carrera de grado “Farmacia”, que será dictada por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura (FaCENA). La decisión, aprobada de forma unánime por el Consejo Superior de la UNNE, responde a una demanda del sector empresarial que enfrenta dificultades para encontrar profesionales farmacéuticos en la región.

El rector Gerardo Omar Larroza destacó la importancia de la medida:

“Estamos recuperando una carrera histórica de nuestra universidad”, resaltó Larroza.

La carrera de Farmacia ya había formado parte de la oferta académica de la UNNE, dictándose desde 1988 hasta 2007 en la Facultad de Agroindustrias, en Sáenz Peña (Chaco), periodo en el que se otorgaron 710 títulos de Farmacéutico.

Detalles de la carrera y oportunidad formativa

La nueva carrera de Farmacia tendrá una duración de cinco años, con una carga horaria total de 3.128 horas reloj y 33 asignaturas. Su dictado será presencial.

La Prof. Viviana Godoy Guglielmone, Decana de FaCENA, destacó que la carrera fue elaborada tras más de dos años de intenso trabajo, con el apoyo de distintas instituciones de Corrientes y Chaco, empresas del rubro y organismos gubernamentales.

Un punto clave del nuevo plan de estudios es que tendrá un trayecto común de materias de casi tres años con Bioquímica. Esto brinda a los estudiantes la oportunidad de optar, tras cursar ese tramo, por la titulación de Farmacia o Bioquímica.

Pertinencia y exigencias del mercado

La creación de la carrera no solo se alinea con la regulación que exige que todas las farmacias operen bajo la dirección de un profesional de Farmacia, sino que también busca atender la necesidad de talento profesional en la región.

Según los fundamentos de la propuesta, la formación en Farmacia garantizará que los profesionales puedan:

Asumir cargos de dirección técnica en farmacias.

Intervenir en el desarrollo de productos farmacéuticos.

Gestionar farmacias comunitarias e institucionales.

Participar en investigación y producción de medicamentos.

La viabilidad de la carrera está asegurada por la demanda sostenida en el mercado laboral y el interés de diversos actores sociales. Para su sostenibilidad, se prevé la colaboración con el sector privado, público y la industria, generando convenios para prácticas profesionales y desarrollo de investigaciones conjuntas.

Aún restan cumplimentar instancias legales y administrativas propias de la creación, por lo que todavía no hay precisiones respecto al proceso de inscripción.