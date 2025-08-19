Corrientes: Magistrados se oponen a una ley que transfiere el narcomenudeo a la Justicia provincial

Un proyecto de ley que ya cuenta con media sanción del Senado y que está siendo tratado en la Cámara de Diputados de Corrientes generó una fuerte polémica en la justicia provincial.

La iniciativa busca transferir a los tribunales locales la jurisdicción de los casos de narcomenudeo, una medida a la que se opone el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, liderado por Diego Núñez Huel.

El proyecto con media sanción del Senado busca adherir al artículo 34 de la Ley Nº 23.737, modificado por la Ley Nº 26.052. El magistrado explicó que la ley obligaría a la justicia provincial a investigar y manejar los casos de comercialización de pequeñas cantidades de drogas.

Sin embargo, el Colegio de Magistrados envió una nota a la Cámara de Diputados, argumentando en contra del proyecto de ley.

Falta de presupuesto y de infraestructura: los argumentos de la Justicia

Según Núñez Huel, la oposición a la ley se basa en la falta de presupuesto y de estructura de la justicia provincial para asumir un nuevo rol que, aseguran, podría colapsar el sistema.

"El sistema judicial provincial ya está abrumado y la transferencia de la jurisdicción solo crearía más problemas", afirmó el presidente del Colegio de Magistrados en declaraciones al canal de streaming de El Litoral.

Núñez Huel fue más contundente al afirmar que "el problema no es facilitar ni descomprimir el problema que tiene la Justicia Federal, es tirarnos la basura a nosotros. La basura que no puede barrer otro sistema, la tiran al sistema local".

Dijo que de aprobarse este proyecto el sistema policial también se verá afectado porque además de encargarse de los delitos habituales, deberán "investigar el transporte de estupefacientes, cómo llega" a su destino final y "todo por la misma plata".

El magistrado también dijo desconocer si el Poder Judicial fue consultado para la elaboración de la ley, pero afirmó que el Colegio de Magistrados que "nuclea a la gran mayoría de los jueces, fiscales, asesores de menores, secretarios y prosecretarios de toda la provincia de Corrientes nos enteramos de este proyecto por los medios".

El magistrado también advirtió sobre la falta de un código de procedimiento para menores y de tribunales especializados para tratar los casos de jóvenes involucrados en el tráfico de drogas.

Una ley controversial que agita la tensión entre los Poderes del Estado

La polémica por el proyecto de ley que transfiere la jurisdicción del narcomenudeo a la justicia de Corrientes pone de manifiesto una vez más la tensión entre los poderes del Estado.

La oposición del Colegio de Magistrados a la ley no es una simple advertencia, sino una clara señal de que el sistema judicial no está preparado para asumir la carga de los nuevos casos.

La iniciativa, que se promueve como una herramienta para combatir el narcotráfico, podría terminar creando más problemas de los que busca resolver, si no se garantiza un presupuesto y una infraestructura adecuada para llevarla a cabo.