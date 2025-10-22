Detuvieron al hijo del exdirigente “Tiso” Talavera por el robo de títulos de propiedad en Resistencia

Un robo ocurrido durante la madrugada del martes en el barrio Jardín de Resistencia terminó con la detención del hijo del exdirigente piquetero Celestino “Tiso” Talavera, luego de que las imágenes de seguridad permitieran confirmar su participación.

La víctima, una mujer de 54 años, denunció en la Comisaría Sexta Metropolitana que un hombre había ingresado a su domicilio cerca de las 00:45, sustrayendo una mochila con documentación personal, títulos de propiedad, tarjetas de crédito y comprobantes judiciales.

Las imágenes que resolvieron el caso

De acuerdo con fuentes policiales, la mujer entregó a los investigadores las grabaciones de su sistema de videovigilancia domiciliaria. Las filmaciones fueron analizadas por personal del servicio externo de la Comisaría Sexta y agentes de la Comisaría Cuarta Metropolitana, quienes lograron identificar al autor del hecho como F.R.T., de 21 años, hijo del conocido exreferente social.

Con esa información, los efectivos se dirigieron a avenida Nicaragua al 120, domicilio familiar del joven, donde se entrevistaron con su padre. Según informaron fuentes policiales, “Tiso” Talavera se comprometió a ubicar a su hijo y llevarlo personalmente a la dependencia policial, algo que finalmente ocurrió horas más tarde.

Al presentarse en la Comisaría Sexta, el joven admitió haber abandonado la mochila robada en un descampado de las avenidas Bogotá y Hernandarias. En ese lugar, los agentes realizaron un rastrillaje y hallaron la totalidad de los elementos denunciados, entre ellos títulos de propiedad y documentación judicial, que fueron secuestrados y luego restituidos a la damnificada.

Intervención judicial y causa abierta

La fiscal de turno, Dra. Ingrid Wenner, dispuso la aprehensión de F.R.T. por el delito de “supuesto hurto”, además de su identificación y la verificación de antecedentes. El joven permanece detenido a disposición de la Fiscalía, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.