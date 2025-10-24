Elecciones 2025: la Fiscalía Nacional Electoral advirtió sobre las faltas y los delitos electorales

La Fiscalía Nacional Electoral, a cargo del fiscal federal Ramiro González, habilitó el portal denunciaselectorales.mpf.gov.ar, de alcance nacional, con el fin de que la ciudadanía pueda formular denuncias por la comisión de faltas o delitos previstos en el Código Electoral Nacional que "obstaculicen el adecuado desarrollo de las elecciones generales del próximo 26 de octubre o que afecten el ejercicio de los derechos electorales".

Además las denuncias podrán presentarse de manera presencial en la sede de la fiscalía, ubicada en Avenida Comodoro Py 2002, 5° piso, ala río, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario habitual de atención, de 7.30 a 13.30, según informó el sitio Fiscales.gob.ar.

Durante el fin de semana electoral -el sábado 25 y domingo 26 de octubre- la dependencia contará con una guardia especial que funcionará entre las 8 y las 20.

Cómo comunicarse

Las vías de comunicación disponibles son:

Faltas y delitos electorales

La Fiscalía recordó que el Código Nacional Electoral busca “garantizar el normal desarrollo de los comicios y asegurar que todas las personas habilitadas puedan ejercer su derecho al voto en condiciones de transparencia y legalidad”.

“En esa línea, la normativa establece como faltas electorales las conductas tipificadas en el artículo 71, y como delitos electorales aquellas previstas en los artículos 129 a 144 del código. Entre las principales infracciones penales se destacan: