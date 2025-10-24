Operativo especial del Registro Civil: entregarán documentos sábado y domingo en todo el Chaco

Con motivo de las elecciones legislativas del domingo 26, la Dirección General del Registro Civil del Chaco implementará un operativo especial de entrega de DNI durante todo el fin de semana. El objetivo es asegurar que ningún ciudadano quede imposibilitado de votar por no contar con su documento.

“Vamos a abrir nuestras oficinas el sábado y el domingo para que todas las personas que tengan un DNI pendiente de retiro puedan obtenerlo antes de las elecciones”, confirmó Marcela González, interventora del organismo, en diálogo con Radio Libertad.

Horarios y alcance del operativo

El servicio se brindará tanto en la sede central de Resistencia como en las delegaciones del interior provincial.

Sábado: de 8 a 12 y de 14 a 18.

Domingo: jornada continua de 8 a 18.

Durante estos días, las oficinas se dedicarán exclusivamente a la entrega de documentos ya emitidos, sin realizar nuevos trámites. “Queremos aclarar que el Registro no fabrica DNI; la confección se realiza en Buenos Aires, por lo tanto iniciar un trámite ahora no permitiría llegar con el documento al domingo”, explicó González.

Cómo saber si el DNI está disponible

Quienes realizaron el trámite pueden verificar el estado de su documento escaneando el código QR impreso en la constancia de gestión. Allí se informa si el DNI se encuentra “en correo”, “en distribución” o “listo para retirar”.

También es posible acercarse directamente a cualquier oficina del Registro Civil, donde los agentes podrán informar el estado del trámite con solo presentar el número de documento.

En caso de robo o extravío, se podrá iniciar la reposición, aunque el nuevo ejemplar no llegará a tiempo para las elecciones.

Más de 2.000 documentos listos en la última semana

Según detalló la funcionaria, solo en la última semana arribaron más de 2.000 documentos a la sede central, y continúan llegando diariamente entre 300 y 350 nuevos ejemplares que luego son distribuidos a las delegaciones del interior.

Además, equipos del organismo recorren distintos puntos del Impenetrable chaqueño y otras localidades para garantizar la entrega en tiempo y forma. “Queremos que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin inconvenientes”, sostuvo González.

El director de Coordinación, Juan Segovia, y el inspector zonal, Simbaro Canela, encabezan el despliegue logístico que se extenderá hasta el domingo a las 18 horas.