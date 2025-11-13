Financiamiento universitario: los no docentes pararán el próximo miércoles 19

Los no docentes nucleados en la Federación Argentina Trabajadores de Universidades Nacionales (FATUN) realizarán un paro nacional de 24 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo, el próximo miércoles 19 de noviembre en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Además el Consejo Directivo y Plenario de Secretarios Generales de la FATUN convocó a "una jornada de visibilización" para el día jueves 20 de noviembre.

Comunicado de FATUN

"El objetivo de las convocatorias se centra en el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, por parte del Poder Ejecutivo Nacional, quien ha decidido no respetar el mandato popular de garantizar el normal funcionamiento de las Universidades Nacionales", señala un comunicado gremial.

"A 41 días de ese histórico 2 de octubre, en que se rechazó el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario en el Senado de la Nación, el Poder Ejecutivo nacional continúa evitando su aplicación, erosionando así, el sistema democrático de nuestro país, en pos de sostener un ajuste que ahoga y pone en peligro todo el sistema universitario", agrega el documento.

Paro

"Desde la FATUN, paramos porque creemos en la defensa de la educación pública en todo sentido, pero por sobre todas las cosas, creemos en que el futuro del país, es con más y mejores universidades, y para ello los presupuestos son el eslabón fundamental que todo gobierno de turno, debe garantizar, más allá de los vaivenes económicos que pueda sufrir la economía del país, salarios dignos, presupuestos suficientes para lograr una educación superior de calidad", sostiene el gremio.

"Sin Ley de Financiamiento, no hay universidades, sin universidades, no hay futuro", concluye el comunicado.