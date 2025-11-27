Gira por India: Corrientes busca duplicar su forestación para atender la demanda maderera

Tras culminar su gira oficial por Mumbai, Dheli y Nueva Dheli en la India, el gobernador Gustavo Valdés regresó a Corrientes y vaticinó un futuro económico transformador para la provincia, con un claro enfoque en la industria forestal.

Valdés aseguró que "el futuro de la provincia de Corrientes ya es forestal al 100%" y que este rumbo, sumado a la ganadería y el desarrollo fluvial, abrirá a la provincia "al mundo como nunca antes".

India: un mercado "prácticamente infinito"

El gobernador destacó la dimensión del mercado indio, el país más poblado del mundo y con un crecimiento anual del 7% de su Producto Bruto Interno (PBI).

Valdés confirmó el interés concreto de empresarios en importar madera correntina. Tras visitar el puerto de Mumbai y participar en una cumbre económica mundial, logró coordinar una reunión bilateral para marzo con industriales de Corrientes.

"Nos comprometimos a llevarlos al puerto maderero y abrir posibilidades para conectar nuestra industria maderera con esa demanda, que es prácticamente infinita," comentó con entusiasmo.

El mandatario proyectó que si se logran acuerdos, la provincia debería duplicar su superficie forestada en los próximos cuatro años para poder atender la demanda, un proceso que requerirá financiamiento y herramientas para los privados.

Claves estratégicas: hidrovía y puertos

Para hacer realidad este crecimiento, Valdés hizo un fuerte énfasis en la necesidad de mejorar la logística de exportación, señalando que el desarrollo fluvial es una herramienta estratégica esencial:

Competitividad: "Ser competitivo implica tener reformas (tributarias) y también tener una hidrovía en funcionamiento y con operatorias más fáciles".

Puertos: destacó que los puertos son claves y deslizó que en el corto plazo se podría contar con la habilitación temporal del puerto de Ituzaingó, lo que generaría un interés en los inversores por "ver nuestro puerto, y cómo bajamos los costos".

Valdés también relató encuentros con empresarios de la industria alimenticia, destacando el potencial de la cadena bubalina, así como el interés en palta y nuez pecán.

Relación con socios y visión de futuro

El gobernador celebró el reciente acuerdo comercial de Argentina con Estados Unidos para la exportación de carnes, lo que beneficia directamente a Corrientes como productora de terneros. Aseguró que el Plan Pasturas es un "norte" para aumentar la carga animal y la faena provincial.

Finalmente, sobre el plano regional, el gobernador resaltó la importancia de la relación con Paraguay, Brasil y Uruguay como socios estratégicos para el desarrollo a largo plazo.

Valdés concluyó que Corrientes está en camino a cambiar "rotundamente" en los próximos cuatro años. "No hay otra manera de crecer que traer inversiones y salir al mundo", sentenció.