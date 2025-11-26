Gustavo Valdés: "Mi intención no es conducir el radicalismo nacional"

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, confirmó este miércoles que no buscará la presidencia de la Unión Cívica Radical (UCR) a nivel nacional en la elección que se realizará el próximo 12 de diciembre.

La Sociedad Rural de Corrientes impuso a su plaza el nombre de un represor condenado por 70 crímenes

Valdés, que actualmente preside la UCR a nivel local, fue tajante al ser consultado sobre su interés en el cargo: "No, yo no. Mi intención es trabajar por Corrientes y ver qué es lo que tenemos que hacer".

El mandatario argumentó su decisión en la necesidad de enfocar sus esfuerzos en la provincia:

"Soy presidente de la Unión Cívica Radical local y me parece que tenemos que fortalecernos acá".

El mandatario, que dejará su cargo el 10 de diciembre, señaló que el radicalismo provincial está en un "momento clave" y no pueden distraerse de los objetivos de gestión y el trabajo del equipo de gobierno para los próximos cuatro años.

Respecto a la futura conducción nacional del partido, Valdés descartó la posibilidad de que Mario Negri asuma la presidencia, explicando que "es delegado del comité nacional, por lo tanto no puede ser".

Reclamos al Gobierno Nacional y diálogo con Santilli

El gobernador se refirió a la relación de Corrientes con el Gobierno nacional y al vínculo con el nuevo ministro del Interior, Diego Santilli.

Valdés aseguró que "nunca" dejó de tener contacto con Santilli y que están dispuestos a conversar para generar cambios. Sin embargo, reiteró los reclamos de recursos que, según él, le corresponden a la provincia y que no son compensados adecuadamente:

Compensación de caja: Reclamo por los fondos del Instituto de Previsión Social .

Yacyretá: aseguró que la compensación por la energía de la represa es "insuficiente".

Valdés defendió que Corrientes debe ser valorada por su producción. “Nunca nos cuentan a los correntinos, dicen que no se produce nada, pero tenemos energía eléctrica, forestación, ganadería, son productos que hay que hacerlos crecer”, dijo en declaraciones a radio Sudamericana.

Guerra en Camioneros Corrientes: desplazan a un histórico de Moyano tras denuncia de desfalco multimillonario

El gobernador apoyó el rumbo general del país, aunque reconoció que "cuesta", y se mostró abierto a debatir temas como la reforma laboral, que "hay que modernizarla". También celebró la reactivación del brazo Añacuá de Yacyretá, destacando la importancia de la relación con Paraguay y el rol del sector privado en el país.

Sobre el concepto de Provincias Unidas, Valdés fue categórico: "falló la forma económica del federalismo", y afirmó que "todo este tiempo trabajamos para darle los gustos al gobierno central".